Colombia 0-0 Bồ Đào Nha: Bruno sút xa chệch cột

Colombia chỉ cần một trận hòa để giữ ngôi đầu bảng K, trong khi Bồ Đào Nha buộc phải thắng nếu muốn bước vào vòng knock-out World Cup 2026 với vị thế nhất bảng.

Cuộc đối đầu giữa Colombia và Bồ Đào Nha trên sân Hard Rock (Miami Gardens) là tâm điểm của lượt trận cuối bảng K World Cup 2026. Cả hai đều đã rộng cửa đi tiếp, nhưng ngôi đầu bảng vẫn chưa ngã ngũ và sẽ quyết định đáng kể đến hành trình ở vòng 1/16.

Colombia đang nắm lợi thế lớn sau hai chiến thắng liên tiếp trước Uzbekistan (3-1) và CHDC Congo (1-0). Sáu điểm tuyệt đối giúp thầy trò HLV Nestor Lorenzo sớm giành vé vào vòng knock-out. Chỉ cần thêm một trận hòa trước Bồ Đào Nha, đại diện Nam Mỹ sẽ khép lại vòng bảng ở vị trí số một và gặp một trong các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Bên kia chiến tuyến, Bồ Đào Nha có 4 điểm sau trận hòa CHDC Congo và chiến thắng 5-0 trước Uzbekistan. Đội bóng của HLV Roberto Martinez buộc phải giành trọn 3 điểm nếu muốn vượt mặt Colombia để chiếm ngôi đầu bảng. Nếu chỉ hòa, Cristiano Ronaldo cùng đồng đội sẽ kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai.

Sau những hoài nghi ở trận ra quân, Ronaldo đã đáp trả bằng cú đúp vào lưới Uzbekistan, qua đó nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên 975. Tiền đạo 41 tuổi được kỳ vọng tiếp tục lĩnh xướng hàng công trong trận đấu mang tính quyết định này.

Về lực lượng, Colombia nhiều khả năng vẫn giữ nguyên bộ khung đã thắng CHDC Congo. Tiền đạo Luis Suarez đang chạy đua với chấn thương vai nhưng được kỳ vọng đủ sức ra sân, trong khi Luis Diaz, James Rodriguez và Jefferson Lerma tiếp tục là những cái tên đáng chú ý.

Bồ Đào Nha chỉ còn nỗi lo mang tên Tomas Araujo. Ngoài trường hợp của trung vệ này, Roberto Martinez gần như có trong tay lực lượng mạnh nhất. Bernardo Silva và Rafael Leao sẵn sàng cạnh tranh suất đá chính, nhưng Joao Felix nhiều khả năng vẫn được trao cơ hội sát cánh cùng Ronaldo trên hàng công.

Highlights Bồ Đào Nha 5-0 Uzbekistan Rạng sáng 24/6, Bồ Đào Nha có màn trình diễn ấn tượng trước Uzbekistan tại lượt trận thứ hai bảng K World Cup 2026.