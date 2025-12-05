Cổ phiếu Vingroup quá khác biệt

Cổ phiếu VIC tăng kịch trần ngay phiên giao dịch không hưởng quyền chia thưởng 1:1, đưa thị giá lên đỉnh mới và trở thành trụ cột giữ VN-Index trong sắc xanh.

Sự đóng góp đáng kể của cổ phiếu Vingroup giúp VN-Index thoát một phiên giảm. Ảnh: VIC.

Sau 7 phiên tăng liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên 5/12 với tâm thế hứng khởi. Ngay từ những phút đầu, VN-Index mở cửa trong sắc xanh và có lúc nới rộng khoảng cách gần 21 điểm so với tham chiếu, tạo kỳ vọng về một nhịp bứt tốc mạnh mẽ sau đó.

Tuy nhiên, đà hưng phấn nhanh chóng bị dập tắt. Chưa đầy 30 phút sau khi mở cửa, chỉ số bất ngờ đổi nhịp, trượt dốc nhanh và thu hẹp đáng kể mức tăng.

Suốt phần lớn thời gian giữa phiên, VN-Index bị kìm chân trong vùng 1.740-1.750 điểm. Tình trạng phân hóa thể hiện rõ rệt, một vài nhóm ngành cố gắng níu sắc xanh, nhưng lại bị áp đảo bởi lực bán lan sang hàng loạt cổ phiếu trụ.

Đến cuối phiên, áp lực điều chỉnh xuất hiện trên diện rộng, từ tài chính, tiêu dùng cho đến công nghệ, nguyên vật liệu. Sắc đỏ phủ dày khiến chỉ số chính lùi sát tham chiếu và một lần nữa phải nhờ đến "đầu tàu" VIC để VN-Index tránh kết phiên trong trạng thái giảm điểm.

Thanh khoản tiếp tục gây thất vọng. Quy mô giao dịch trên cả 3 sàn chỉ còn gần 22.000 tỷ đồng , thấp hơn 24% so với phiên trước. Con số này cho thấy dòng tiền đang thận trọng quay về thế quan sát bất chấp chỉ số vẫn giữ được sắc xanh.

Kết phiên, VN-Index tăng 4,08 điểm (+0,2%) lên 1.741,32 điểm; HNX-Index giảm 1,66 điểm (-0,6%) xuống 260,65 điểm; UPCoM-Index giảm 0,45 điểm (-0,4%) xuống 120, 49 điểm.

Bảng điện tử nghiêng hẳn về sắc đỏ. Toàn thị trường có 457 mã giảm (23 mã giảm sàn), 806 mã đứng giá và chỉ 336 mã tăng (54 mã tăng trần).

Với rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, sự chênh lệch thậm chí rõ rệt hơn khi có tới 24 mã giảm, 3 mã đứng giá và chỉ 3 mã tăng. Dù vậy, nhờ mức giảm không quá sâu ở các cổ phiếu trụ, chỉ số VN30 chỉ mất hơn 4 điểm, lùi về vùng 1.975 điểm.

Cổ phiếu VIC lập đỉnh mới sau khi chia tách 1:1. Ảnh: TradingView.

Động lực giúp VN-Index giữ được sắc xanh trong phiên hôm nay chủ yếu đến từ nhóm “họ Vin”, đặc biệt là cổ phiếu VIC của Vingroup. Cổ phiếu VIC hôm nay đã tăng kịch trần, kéo theo VHM (+1,7%) và VPL (+2%), qua đó đóng góp gần 12 điểm tăng cho chỉ số chung, đủ lớn để bù lại áp lực điều chỉnh lan rộng ở phần còn lại của thị trường.

Diễn biến bứt phá của VIC diễn ra đúng vào ngày giao dịch không hưởng quyền trong đợt chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100% của Tập đoàn Vingroup. Theo phương án phân phối, doanh nghiệp sẽ phát hành 3,85 tỷ cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Tương ứng với mức phát hành này, thị giá VIC cũng phải chia đôi, hiện tạm dừng ở mức 142.800 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, trước khi sự kiện chốt quyền diễn ra, VIC liên tục hút mạnh dòng tiền thông qua chuỗi giao dịch thỏa thuận quy mô lớn. Riêng 2 ngày 28/11 và 1/12, thị trường ghi nhận 19 triệu cổ phiếu VIC được giao dịch sang tay qua hình thức thỏa thuận với tổng giá trị hơn 4.800 tỷ đồng . Hai phiên 2/12 và 4/12 cũng tiếp tục bổ sung thêm hơn 2.000 tỷ đồng giao dịch thỏa thuận.

Dữ liệu theo nhóm nhà đầu tư trong 5 ngày gần nhất cho thấy các tổ chức nội mua ròng hơn 6.100 tỷ đồng , trong khi cá nhân trong nước lại bán ròng khoảng 6.200 tỷ đồng . Khối tự doanh gần như đứng ngoài, giao dịch không đáng kể, còn nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua - bán đan xen.

Ngoài nhóm “họ Vin”, thị trường vẫn được nâng đỡ bởi một số mã phân lẻ ở nhiều ngành khác: GEE (+3,7%), TAL (+6,1%), VJC (+0,7%), MSB (+1,5%), EIB (+1,1%), PNJ (+1,4%) và PGV (+1,6%).

Chiều ngược lại, lực cản hôm nay đến từ nhóm ngân hàng, khi tới 9 mã cùng kéo chỉ số xuống: VCB (-1%), TCB (-2%), MBB (-2,1%), LPB (-2,8%), VPB (-1,3%), BID (-1,1%), ACB (-2,2%), CTG (-1%) và SHB (-3,2%). Đáng chú ý, MSN (-2,1%) là cổ phiếu phi tài chính duy nhất lọt vào nhóm kéo lùi thị trường.