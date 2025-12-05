Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kinh doanh

Cổ phiếu Vingroup quá khác biệt

  • Thứ sáu, 5/12/2025 16:42 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Cổ phiếu VIC tăng kịch trần ngay phiên giao dịch không hưởng quyền chia thưởng 1:1, đưa thị giá lên đỉnh mới và trở thành trụ cột giữ VN-Index trong sắc xanh.

Sự đóng góp đáng kể của cổ phiếu Vingroup giúp VN-Index thoát một phiên giảm. Ảnh: VIC.

Sau 7 phiên tăng liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên 5/12 với tâm thế hứng khởi. Ngay từ những phút đầu, VN-Index mở cửa trong sắc xanh và có lúc nới rộng khoảng cách gần 21 điểm so với tham chiếu, tạo kỳ vọng về một nhịp bứt tốc mạnh mẽ sau đó.

Tuy nhiên, đà hưng phấn nhanh chóng bị dập tắt. Chưa đầy 30 phút sau khi mở cửa, chỉ số bất ngờ đổi nhịp, trượt dốc nhanh và thu hẹp đáng kể mức tăng.

Suốt phần lớn thời gian giữa phiên, VN-Index bị kìm chân trong vùng 1.740-1.750 điểm. Tình trạng phân hóa thể hiện rõ rệt, một vài nhóm ngành cố gắng níu sắc xanh, nhưng lại bị áp đảo bởi lực bán lan sang hàng loạt cổ phiếu trụ.

Đến cuối phiên, áp lực điều chỉnh xuất hiện trên diện rộng, từ tài chính, tiêu dùng cho đến công nghệ, nguyên vật liệu. Sắc đỏ phủ dày khiến chỉ số chính lùi sát tham chiếu và một lần nữa phải nhờ đến "đầu tàu" VIC để VN-Index tránh kết phiên trong trạng thái giảm điểm.

Thanh khoản tiếp tục gây thất vọng. Quy mô giao dịch trên cả 3 sàn chỉ còn gần 22.000 tỷ đồng, thấp hơn 24% so với phiên trước. Con số này cho thấy dòng tiền đang thận trọng quay về thế quan sát bất chấp chỉ số vẫn giữ được sắc xanh.

Kết phiên, VN-Index tăng 4,08 điểm (+0,2%) lên 1.741,32 điểm; HNX-Index giảm 1,66 điểm (-0,6%) xuống 260,65 điểm; UPCoM-Index giảm 0,45 điểm (-0,4%) xuống 120, 49 điểm.

Bảng điện tử nghiêng hẳn về sắc đỏ. Toàn thị trường có 457 mã giảm (23 mã giảm sàn), 806 mã đứng giá và chỉ 336 mã tăng (54 mã tăng trần).

Với rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, sự chênh lệch thậm chí rõ rệt hơn khi có tới 24 mã giảm, 3 mã đứng giá và chỉ 3 mã tăng. Dù vậy, nhờ mức giảm không quá sâu ở các cổ phiếu trụ, chỉ số VN30 chỉ mất hơn 4 điểm, lùi về vùng 1.975 điểm.

vingroup anh 1

Cổ phiếu VIC lập đỉnh mới sau khi chia tách 1:1. Ảnh: TradingView.

Động lực giúp VN-Index giữ được sắc xanh trong phiên hôm nay chủ yếu đến từ nhóm “họ Vin”, đặc biệt là cổ phiếu VIC của Vingroup. Cổ phiếu VIC hôm nay đã tăng kịch trần, kéo theo VHM (+1,7%) và VPL (+2%), qua đó đóng góp gần 12 điểm tăng cho chỉ số chung, đủ lớn để bù lại áp lực điều chỉnh lan rộng ở phần còn lại của thị trường.

Diễn biến bứt phá của VIC diễn ra đúng vào ngày giao dịch không hưởng quyền trong đợt chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100% của Tập đoàn Vingroup. Theo phương án phân phối, doanh nghiệp sẽ phát hành 3,85 tỷ cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Tương ứng với mức phát hành này, thị giá VIC cũng phải chia đôi, hiện tạm dừng ở mức 142.800 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, trước khi sự kiện chốt quyền diễn ra, VIC liên tục hút mạnh dòng tiền thông qua chuỗi giao dịch thỏa thuận quy mô lớn. Riêng 2 ngày 28/11 và 1/12, thị trường ghi nhận 19 triệu cổ phiếu VIC được giao dịch sang tay qua hình thức thỏa thuận với tổng giá trị hơn 4.800 tỷ đồng. Hai phiên 2/12 và 4/12 cũng tiếp tục bổ sung thêm hơn 2.000 tỷ đồng giao dịch thỏa thuận.

Dữ liệu theo nhóm nhà đầu tư trong 5 ngày gần nhất cho thấy các tổ chức nội mua ròng hơn 6.100 tỷ đồng, trong khi cá nhân trong nước lại bán ròng khoảng 6.200 tỷ đồng. Khối tự doanh gần như đứng ngoài, giao dịch không đáng kể, còn nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua - bán đan xen.

Ngoài nhóm “họ Vin”, thị trường vẫn được nâng đỡ bởi một số mã phân lẻ ở nhiều ngành khác: GEE (+3,7%), TAL (+6,1%), VJC (+0,7%), MSB (+1,5%), EIB (+1,1%), PNJ (+1,4%) và PGV (+1,6%).

Chiều ngược lại, lực cản hôm nay đến từ nhóm ngân hàng, khi tới 9 mã cùng kéo chỉ số xuống: VCB (-1%), TCB (-2%), MBB (-2,1%), LPB (-2,8%), VPB (-1,3%), BID (-1,1%), ACB (-2,2%), CTG (-1%) và SHB (-3,2%). Đáng chú ý, MSN (-2,1%) là cổ phiếu phi tài chính duy nhất lọt vào nhóm kéo lùi thị trường.

Chứng khoán tăng 7 phiên liên tiếp

VN-Index nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ 7 liên tiếp trong bối cảnh dòng tiền vẫn thận trọng, chỉ số chủ yếu dựa vào lực đỡ từ nhóm vốn hóa lớn để giữ nhịp đi lên.

24:1453 hôm qua

VPBankS chốt giá phiên giao dịch đầu tiên trên HoSE

VPBankS ấn định giá tham chiếu cổ phiếu VPX trong ngày giao dịch đầu tiên là 33.900 đồng/cổ phiếu. Trước đó, công ty đã hoàn tất thương vụ IPO chào bán 375 triệu cổ phiếu.

44:2636 hôm qua

Cổ phiếu ngân hàng bất ngờ 'dậy sóng'

Sau nhiều phiên lình xình, cổ phiếu ngành ngân hàng bất ngờ "dậy sóng", thắp lửa cho thị trường và đưa VN-Index tiến sát vùng đỉnh 2 tháng trong phiên 3/12.

16:47 3/12/2025

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

vingroup Tiền mã hóa Ngân hàng Á Châu ACB Vingroup PNJ vic phạm nhật vượng vn-index chứng khoán cổ phiếu

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Chien luoc chua tung co cua Nga hinh anh

Chiến lược chưa từng có của Nga

35 phút trước 16:25 5/12/2025

0

Nga vừa có nước đi chưa từng có tiền lệ khi phát hành thành công lô trái phiếu chính phủ đầu tiên bằng đồng nhân dân tệ, huy động gần 3 tỷ USD.

Gia vang vao nhip tang moi hinh anh

Giá vàng vào nhịp tăng mới

45 phút trước 16:15 5/12/2025

0

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng bật tăng mạnh trong phiên giao dịch chiều 5/12, với mức tăng tới hơn 1 triệu đồng để kéo giá bán lên sát mốc 155 triệu/lượng.

