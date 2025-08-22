Cổ phiếu nhà phân phối ôtô Trung Quốc tái xuất sau 7 năm vắng bóng

Sau thời gian dài tái cơ cấu, PTM chính thức trở lại UPCoM với giá tham chiếu 20.000 đồng/cổ phiếu. Ngay trong phiên đầu, thị giá tăng kịch trần lên 28.000 đồng.

PTM hiện là công ty con của Haxaco, giữ vai trò phân phối thương hiệu MG tại Việt Nam. Ảnh: MG.

Mở cửa phiên 22/8, 32 triệu cổ phiếu của CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ôtô PTM chinh thức được giao dịch trở lại trên UPCoM sau 7 năm vắng bóng.

Cổ phiếu PTM có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt 320 tỷ đồng . Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 20.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức vốn hóa khởi điểm 640 tỷ đồng - gấp đôi vốn điều lệ.

Trong phiên giao dịch đầu tiên, thị giá PTM nhanh chóng tăng kịch biên độ (+40%) lên 28.000 đồng/đơn vị, tương ứng mức vốn hóa gần 900 tỷ đồng . Tuy nhiên, thanh khoản của PTM còn tương đối nhỏ giọt với chỉ 33.000 đơn vị được khớp lệnh, tương ứng quy mô 924 triệu đồng.

PTM từng niêm yết trên HNX từ năm 2009, sau đó chuyển sang UPCoM năm 2015. Tuy nhiên, đến cuối năm 2018, cổ phiếu này bị hủy đăng ký giao dịch do không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Sau giai đoạn tái cơ cấu kéo dài, PTM đã khởi động lại hành trình niêm yết.

Đến năm 2024, doanh nghiệp nâng vốn điều lệ lên 320 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1. Hiện Haxaco (HoSE: HAX) vẫn là cổ đông lớn, nắm giữ 51,62% vốn điều lệ PTM.

Theo định hướng được Chủ tịch Haxaco Đỗ Tiến Dũng chia sẻ, PTM đặt mục tiêu sẽ chuyển sàn lên HoSE vào đầu năm 2026. Hiện tại, doanh nghiệp này có 3 Thành viên HĐQT là vợ chồng ông Đỗ Tiến Dũng và Phó tổng giám đốc Trần Văn Mỹ. Ông Mỹ cũng đang giữ vị trí Tổng giám đốc tại PTM.

PTM hiện là công ty con của Haxaco, giữ vai trò phân phối thương hiệu MG tại Việt Nam với 12 showroom trên toàn quốc, chiếm khoảng 38% thị phần MG.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2025, PTM ghi nhận doanh thu thuần hơn 391 tỷ đồng , tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Dẫu vậy, lợi nhuận sau thuế giảm 25% còn gần 19 tỷ đồng do chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng mạnh.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của PTM đạt 795 tỷ đồng , tăng 38% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng mạnh nhất, đạt 393,9 tỷ đồng , gấp 3 lần đầu năm và chiếm 61% tài sản ngắn hạn.