'Cỗ máy sản xuất' Trung Quốc chững lại

Chuỗi suy thoái của Trung Quốc trở nên trầm trọng hơn trong tháng 10, đánh dấu giai đoạn khủng hoảng dài nhất sau gần một thập kỷ.

Hoạt động sản xuất của Trung Quốc tiếp tục suy giảm trong tháng 10, đánh dấu tháng thứ 7 liên tiếp đi xuống. Ảnh: Reuters.

Theo Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), chỉ số Nhà quản lý Mua hàng (PMI) của nước này đã giảm từ 49,8 điểm trong tháng 9 xuống còn 49 điểm vào tháng 10, mức thấp nhất trong 6 tháng gần đây.

Đáng chú ý, chỉ số này vẫn thấp hơn mức dự báo trung bình 49,6 điểm đến từ các chuyên gia kinh tế Bloomberg.

Bên cạnh đó, số lượng đơn hàng mới cũng giảm sâu nhất kể từ năm 2023, trong bối cảnh quốc gia tỷ dân phải chịu sức ép từ rào cản thương mại và tâm lý tiêu dùng nội địa vẫn còn dè dặt

“Đây là một khởi đầu đáng thất vọng cho quý IV”, Lynn Song, kinh tế trưởng phụ trách Trung Quốc tại ING Bank NV, nhận định. Số liệu công bố hôm 31/10 (theo giờ địa phương) là hồi chuông cảnh tỉnh về nhu cầu hỗ trợ chính sách để khắc phục tình trạng ì ạch của nền kinh tế.

Theo Huo Lihui, chuyên gia thống kê của Tổng cục Thống kê Quốc gia (NBS), mức năng suất thấp này có thể được lý giải bởi kỳ nghỉ lễ quốc khánh kéo dài khiến số ngày làm việc ít hơn thường lệ trong tháng cùng “mức độ phức tạp ngày càng gia tăng của thế giới”.

Căng thẳng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục leo thang khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thêm 100% thuế lên hàng nhập từ Trung Quốc và chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt” kể cả khi cả 2 bên đã đạt được thỏa thuận tại Hàn Quốc.

Ở mảng phi sản xuất, chỉ số PMI nhích lên 50,1 điểm. Điều này là vì đặc thù của lĩnh vực dịch vụ thường tăng trưởng mạnh trong kỳ nghỉ quốc khánh kéo dài 8 ngày.

Một số nhà xuất khẩu Trung Quốc chia sẻ với Bloomberg rằng vẫn lạc quan với triển vọng kinh doanh sau thỏa thuận với Mỹ. Dù vậy, họ cũng không dám đặt quá nhiều kỳ vọng bởi đã rút kinh nghiệm từ các cuộc “đấu trí” thương mại của ông Trump, rằng không thể chỉ dựa vào thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới.

Nhất là khi xuất khẩu ròng đóng góp gần 1/3 vào chỉ số tăng trưởng của Trung Quốc năm nay, việc đa dạng hóa các thị trường khác đã giúp nền kinh tế đi đúng hướng để đạt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5%.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích dự báo 3 tháng cuối năm sẽ là giai đoạn yếu nhất kể từ khi đợt phong tỏa “Zero Covid” làm gián đoạn sản xuất hồi 2022.

“Kết quả thương thảo từ hội nghị thượng đỉnh Trump - Tập có thể mang lại một số hy vọng để cải thiện tình trạng hiện nay. Tuy nhiên, nền sản xuất vẫn cần thêm chính sách bổ trợ để có thể bứt phá”, Zhaopeng Xing, chiến lược gia Trung Quốc cao cấp tại Australia & New Zealand Banking Group, cho biết.

Kể từ cuối tháng 9, Trung Quốc đã bơm thêm khoảng 1.000 tỷ nhân dân tệ ( 141 tỷ USD ), gồm phần hạn mức trái phiếu còn dư cho các địa phương nhằm trả nợ tồn đọng cho doanh nghiệp và tạo nguồn vốn mới cho các ngân hàng chính sách để kích thích đầu tư.

Theo khảo sát của Bloomberg tháng này, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) được kỳ vọng tiếp tục cắt lãi suất điều hành và hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng thương mại để giải phóng thanh khoản.

Trong tầm nhìn 5 năm tới, Bắc Kinh đã nêu rõ sẽ tiếp tục ưu tiên công nghệ và sản xuất, đồng thời cam kết “tăng đáng kể” tỷ trọng tiêu dùng trong cơ cấu kinh tế.

Biên bản sau một cuộc họp chính sách quan trọng tháng 10 về kế hoạch 5 năm mới cho biết giới chức lãnh đạo Trung Quốc sẽ áp dụng “các biện pháp đặc biệt” để bứt phá công nghệ cốt lõi và tăng cường kiểm soát xuất khẩu.

“Viễn cảnh về một thế giới phân thành 2 cực đang trở thành hiện thực”, Carlos Casanova, kinh tế trưởng khu vực châu Á tại Union Bancaire Privée (Hong Kong, Trung Quốc), nhận xét.

Cả nhà đầu tư lẫn nhà sản xuất cần “điều chỉnh và sắp xếp chiến lược” để thành công trong trật tự mới, nơi Mỹ và Trung Quốc giữ vai trò các cường quốc công nghệ thống trị trong những không gian ảnh hưởng riêng.