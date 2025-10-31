Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Tập Cận Bình: Cần 'bắt tay' thay vì 'buông tay'

  • Thứ sáu, 31/10/2025 12:07 (GMT+7)
Phát biểu tại phiên họp kín của APEC 2025, nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh các quốc gia cần “tuân thủ nguyên tắc nắm tay thay vì buông tay, kéo dài chuỗi cung ứng thay vì phá vỡ chuỗi”, giữa bối cảnh bất ổn ngày càng gia tăng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại phiên họp. Ảnh: Yonhap.

Ngày 31/10, tại phiên họp kín của APEC ở thành phố Gyeongju (Hàn Quốc) với sự tham dự của lãnh đạo các nước như Australia, CanadaNhật Bản,... Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Hiện nay, thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc - một cuộc chuyển mình chưa từng có trong cả thế kỷ. Cục diện quốc tế trở nên phức tạp, nhiều biến động, và khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang đối mặt với ngày càng nhiều yếu tố bất ổn”.

"Càng trong thời kỳ biến động, chúng ta càng cần đoàn kết và hợp tác", ông Tập nói, theo Tân Hoa Xã.

Ông Tập đề xuất các quốc gia cần “tuân thủ nguyên tắc nắm tay thay vì buông tay, kéo dài chuỗi thay vì phá vỡ chuỗi”, chủ động tìm kiếm “nhiều điểm giao thoa về lợi ích” và ủng hộ “phát triển cởi mở” của chuỗi cung ứng toàn cầu.

“Chúng ta cần thực hành chủ nghĩa đa phương thực chất, củng cố vai trò trung tâm và hiệu quả của hệ thống thương mại đa phương với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là hạt nhân”, ông nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump không tham dự sự kiện, song Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đại diện Washington có mặt.

Phát biểu của ông Tập diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang nỗ lực khẳng định vai trò là “người bảo vệ chủ nghĩa đa phương” và “tiếng nói của thế giới đang phát triển”.

Bài phát biểu cũng diễn ra chỉ một ngày sau cuộc gặp thượng đỉnh được chú ý giữa ông Tập và ông Trump, nơi hai nhà lãnh đạo đạt được thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng và tạm gác nhiều vấn đề gai góc.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa họ kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền. Cuộc đối thoại đã đạt một số bước tiến cụ thể, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, khi Washington giảm 10% thuế liên quan đến fentanyl đối với hàng hóa Trung Quốc, đổi lại Bắc Kinh mở rộng nhập khẩu đậu tương Mỹ.

Cũng trong sáng 31/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chủ trì phiên họp đầu tiên của Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), kêu gọi các nền kinh tế thành viên tăng cường hợp tác để cùng ứng phó những thách thức toàn cầu đang nổi lên, theo hãng tin Yonhap.

Hoi nghi APEC, Tap Can Binh, hop tac chau A, Trung Quoc hop tac, APEC doan ket, chuoi cung ung, quan he My Trung anh 1Hoi nghi APEC, Tap Can Binh, hop tac chau A, Trung Quoc hop tac, APEC doan ket, chuoi cung ung, quan he My Trung anh 2Hoi nghi APEC, Tap Can Binh, hop tac chau A, Trung Quoc hop tac, APEC doan ket, chuoi cung ung, quan he My Trung anh 3Hoi nghi APEC, Tap Can Binh, hop tac chau A, Trung Quoc hop tac, APEC doan ket, chuoi cung ung, quan he My Trung anh 4

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chào đón các nhà lãnh đạo từ các quốc gia. Ảnh: Reuters.

Phiên họp diễn ra lúc 10h sáng (giờ địa phương) tại thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, với chủ đề “Hướng tới một khu vực kết nối và kiên cường và hơn thế nữa”.

Phát biểu khai mạc, Tổng thống Lee khẳng định vai trò tiên phong của Hàn Quốc trong tiến trình hợp tác APEC suốt từ khi diễn đàn được thành lập, đồng thời nhấn mạnh cam kết lâu dài của Seoul đối với sự phát triển và thịnh vượng chung trong khu vực.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng cảnh báo rằng thế giới đang ở “bước ngoặt lịch sử” khi trật tự quốc tế thay đổi nhanh chóng.

Tổng thống Lee cho rằng cuộc cách mạng công nghệ do trí tuệ nhân tạo dẫn dắt vừa mang đến những thách thức chưa từng có, vừa mở ra nhiều cơ hội mới, đồng thời khẳng định hợp tác và đoàn kết là con đường chắc chắn nhất để cùng hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Kết thúc bài phát biểu, Tổng thống Lee kêu gọi các quốc gia đề cao tinh thần đoàn kết trong sự đa dạng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm. “Dù mỗi nước đều theo đuổi lợi ích riêng, chúng ta vẫn có thể cùng nhau hướng đến thịnh vượng chung thông qua hợp tác và đồng lòng”, ông nói.

Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với TT Hàn Quốc Lee Jae Myung

Nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn APEC lần thứ 32 và làm việc song phương tại Hàn Quốc, chiều 30/10, Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

20 giờ trước

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump

Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh đạo cấp cao một số thành viên APEC nhân dịp tham dự APEC 2025 tại Hàn Quốc.

41:2475 hôm qua

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

Hội nghị APEC Tập Cận Bình hợp tác châu Á Trung Quốc hợp tác APEC đoàn kết chuỗi cung ứng quan hệ Mỹ Trung Donald Trump Trung Quốc Hàn Quốc Nhật Bản Mỹ Australia Canada Diễn đàn APEC hợp tác quốc tế hạ nhiệt căng thẳng thương mại toàn cầu chủ nghĩa đa phương Tổng thống Lee Donald Trump ổn định khu vực phát triển cởi mở WTO chuỗi cung ứng

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Nhật Bản

    Nhật Bản
    • Thủ đô: Tokyo
    • Diện tích: 377.972,75 km2
    • Dân số: 126,79 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 4.872 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Yen
    • Mã điện thoại: +81
    • Ngôn ngữ: Tiếng Nhật

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Australia

    Australia
    • Thủ đô: Canberra
    • Diện tích: 7.741.200 km²
    • Dân số: 24,6 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.323 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đôla Úc
    • Mã điện thoại: +61
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Canada

    Canada
    • Thủ đô: Ottawa
    • Diện tích: 9.984.700 km2
    • Dân số: 36,71 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.653 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đô la Canada
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Pháp

Ong ba Trump ron rang trong le hoi Halloween hinh anh

Ông bà Trump rộn ràng trong lễ hội Halloween

2 giờ trước 11:02 31/10/2025

0

Chỉ ít giờ sau khi trở về từ chuyến công du châu Á, Tổng thống Donald Trump cùng phu nhân Melania đã mang không khí lễ hội rực rỡ đến Nhà Trắng với sự góp mặt của hàng trăm em nhỏ.

Ong Trump va 'ngoai giao qua tang' chua tung co tien le hinh anh

Ông Trump và 'ngoại giao quà tặng' chưa từng có tiền lệ

4 giờ trước 09:31 31/10/2025

0

Từ Á sang Âu, các lãnh đạo tìm mọi cách gây ấn tượng với Donald Trump bằng quà tặng xa hoa, kỳ lạ hoặc thấm đẫm tính biểu tượng, thể hiện cả sự kính trọng lẫn phép thử quyền lực mềm.

