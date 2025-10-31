Ông Tập Cận Bình: Cần 'bắt tay' thay vì 'buông tay'

Phát biểu tại phiên họp kín của APEC 2025, nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh các quốc gia cần “tuân thủ nguyên tắc nắm tay thay vì buông tay, kéo dài chuỗi cung ứng thay vì phá vỡ chuỗi”, giữa bối cảnh bất ổn ngày càng gia tăng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại phiên họp. Ảnh: Yonhap.

Ngày 31/10, tại phiên họp kín của APEC ở thành phố Gyeongju (Hàn Quốc) với sự tham dự của lãnh đạo các nước như Australia, Canada và Nhật Bản,... Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Hiện nay, thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc - một cuộc chuyển mình chưa từng có trong cả thế kỷ. Cục diện quốc tế trở nên phức tạp, nhiều biến động, và khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang đối mặt với ngày càng nhiều yếu tố bất ổn”.

"Càng trong thời kỳ biến động, chúng ta càng cần đoàn kết và hợp tác", ông Tập nói, theo Tân Hoa Xã.

Ông Tập đề xuất các quốc gia cần “tuân thủ nguyên tắc nắm tay thay vì buông tay, kéo dài chuỗi thay vì phá vỡ chuỗi”, chủ động tìm kiếm “nhiều điểm giao thoa về lợi ích” và ủng hộ “phát triển cởi mở” của chuỗi cung ứng toàn cầu.

“Chúng ta cần thực hành chủ nghĩa đa phương thực chất, củng cố vai trò trung tâm và hiệu quả của hệ thống thương mại đa phương với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là hạt nhân”, ông nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump không tham dự sự kiện, song Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đại diện Washington có mặt.

Phát biểu của ông Tập diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang nỗ lực khẳng định vai trò là “người bảo vệ chủ nghĩa đa phương” và “tiếng nói của thế giới đang phát triển”.

Bài phát biểu cũng diễn ra chỉ một ngày sau cuộc gặp thượng đỉnh được chú ý giữa ông Tập và ông Trump, nơi hai nhà lãnh đạo đạt được thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng và tạm gác nhiều vấn đề gai góc.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa họ kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền. Cuộc đối thoại đã đạt một số bước tiến cụ thể, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, khi Washington giảm 10% thuế liên quan đến fentanyl đối với hàng hóa Trung Quốc, đổi lại Bắc Kinh mở rộng nhập khẩu đậu tương Mỹ.

Cũng trong sáng 31/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chủ trì phiên họp đầu tiên của Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), kêu gọi các nền kinh tế thành viên tăng cường hợp tác để cùng ứng phó những thách thức toàn cầu đang nổi lên, theo hãng tin Yonhap.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chào đón các nhà lãnh đạo từ các quốc gia. Ảnh: Reuters.

Phiên họp diễn ra lúc 10h sáng (giờ địa phương) tại thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, với chủ đề “Hướng tới một khu vực kết nối và kiên cường và hơn thế nữa”.

Phát biểu khai mạc, Tổng thống Lee khẳng định vai trò tiên phong của Hàn Quốc trong tiến trình hợp tác APEC suốt từ khi diễn đàn được thành lập, đồng thời nhấn mạnh cam kết lâu dài của Seoul đối với sự phát triển và thịnh vượng chung trong khu vực.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng cảnh báo rằng thế giới đang ở “bước ngoặt lịch sử” khi trật tự quốc tế thay đổi nhanh chóng.

Tổng thống Lee cho rằng cuộc cách mạng công nghệ do trí tuệ nhân tạo dẫn dắt vừa mang đến những thách thức chưa từng có, vừa mở ra nhiều cơ hội mới, đồng thời khẳng định hợp tác và đoàn kết là con đường chắc chắn nhất để cùng hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Kết thúc bài phát biểu, Tổng thống Lee kêu gọi các quốc gia đề cao tinh thần đoàn kết trong sự đa dạng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm. “Dù mỗi nước đều theo đuổi lợi ích riêng, chúng ta vẫn có thể cùng nhau hướng đến thịnh vượng chung thông qua hợp tác và đồng lòng”, ông nói.