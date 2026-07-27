Cơ hội nào cho Jaecoo J5 ở phân khúc khó nhất thị trường xe Việt?

Với giá bán từ dưới 600 triệu đồng, mẫu SUV Jaecoo J5 có gì để cạnh tranh trong phân khúc nóng nhất thị trường Việt?

Omoda & Jaecoo vừa mang Jaecoo J5 đến thị trường Việt vào tháng 7, định vị mẫu xe ở phân khúc nóng hổi nhất thị trường - SUV cỡ B. Không chỉ được trang bị hệ truyền động xăng, Jaecoo J5 còn có loạt phiên bản từ hybrid đến thuần điện.

Đây có thể coi là hãng xe đầu tiên tại Việt Nam mở bán nhiều tùy chọn hệ truyền động đến thế trong cùng một mẫu ôtô, với mức giá khởi điểm từ dưới mốc 600 triệu đồng. Những chiếc Jaecoo J5 cũng là sản phẩm đầu tiên được thương hiệu ôtô Trung Quốc sản xuất tại nhà máy của thương hiệu đặt tại tỉnh Hưng Yên.

Có thể thấy, Omoda & Jaecoo đang thật sự chọn J5 là sản phẩm chiến lược của thương hiệu trong năm nay, được tính toán kỹ lưỡng để gia tăng doanh số và tìm kiếm thị phần tại thị trường Việt thay vì chỉ mang về giới thiệu kiểu "cầu may".

Vậy ông lớn nay đang có những tính toán nào với mẫu SUV cỡ B mới, và liệu Jaecoo J5 sẽ cạnh tranh bằng cách nào ở các phân khúc vốn đang chật chội với hàng loạt đại diện từ Hàn, Nhật đến Trung?

Cạnh tranh bằng giá

Giá bán có thể chính là ưu thế lớn nhất mà Omoda & Jaecoo có thể tạo ra với sản phẩm mới. Cũng như tất cả lần ra mắt xe trước đó, chiêu bài đầu tiên mà thương hiệu ôtô Trung Quốc này chọn là đặt mức giá bán xe xuống mức sàn, thậm chí thấp hơn mức giá trung bình của phân khúc.

Giá bán của Jaecoo J5 khởi điểm từ 569 triệu đồng cho bản thuần xăng. Ảnh: Đan Thanh, Phúc Hậu.

Jaecoo J5 được bán với giá khởi điểm từ 569 triệu đồng. Nhìn về mức trung bình của thị trường, có thể thấy Jaecoo J5 đang sở hữu giá bán thấp hơn hẳn các đối thủ cùng phân khúc như Toyota Yaris Cross (từ 650 triệu), Mitsubishi Xforce (từ 599 triệu) hay Honda HR-V (669 triệu đồng).

Thậm chí nếu đặt cạnh các mẫu xe đồng hương như Lynk & Co 06 (từ 679 triệu) hay BYD Atto 2 (669 triệu), Jaecoo J5 cũng sở hữu mức giá khởi điểm cạnh tranh hơn.

Các phiên bản hybrid của mẫu SUV từ Omoda & Jaecoo có giá dao động 629-699 triệu đồng. Nếu đặt cạnh bản hybrid của các đại diện Nhật Bản cùng phân khúc, đây cũng là một khoảng giá khá cạnh tranh.

Cạnh tranh bằng kích thước

Jaecoo J5 được định vị ở nhóm SUV cỡ B tại Việt Nam. Xe có số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.380 x 1.860 x 1.650 mm, trục cơ sở 2.620 mm. Kích thước này ngang bằng, thậm chí nhỉnh hơn đôi chút so với một số cái tên cùng tầm giá.

Nếu đặt cạnh mẫu xe cùng nhà là Omoda C5, với số đo 4.400 x 1.830 x 1.588 mm, trục cơ sở 2.630 mm, Jaecoo J5 cũng có kích thước gần tương đồng.

Khoang cabin rộng rãi trên Jaecoo J5 SHS-H. Ảnh: Phúc Hậu.

Tuy nhiên điểm mạnh của mẫu xe mới này lại đến từ cách sắp xếp. Việc tinh chỉnh các trang bị trong cabin giúp không gian khoang nội thất trên Jaecoo J5 thoáng đãng hơn đáng kể so với phân khúc B cũng như mẫu xe cùng nhà Omoda C5. Ở hàng ghế 2, không gian để chân phía trước thoải mái hoàn toàn cho người trên 180 cm. Ở hàng ghế phía sau, độ ngả lưng và khoảng sáng đầu cũng được tối ưu hơn so với C5.

Người Việt luôn thích những mẫu SUV có không gian rộng rãi. Vì vậy với điểm mạnh này, Jaecoo J5 sẽ dễ dàng tiếp cận với khách hàng mới hơn. Cộng với các yếu tố về thiết kế hay kiểu dáng hợp mắt, phong cách SUV hạng sang, Jaecoo J5 cũng cho thấy khả năng tạo doanh số tốt ở lần mở bán này.

Cạnh tranh bằng trang bị

Bên cạnh giá bán, danh sách trang bị cũng là điểm mà các hãng xe Trung Quốc thường ưu tiên khi phân phối một sản phẩm mới tại thị trường Việt.

Jaecoo J5 cũng là một mẫu xe được cạnh tranh bằng cách này. Tại Việt Nam, Jaecoo J5 là một trong những mẫu xe đầu tiên được sản xuất tại nhà máy ở Hưng Yên.

Vì vậy, giá bán và danh sách trang bị được lắp trên chiếc SUV này ngang bằng các mẫu xe đắt tiền hơn nhưng lại sở hữu mức giá thân thiện hơn.

Nhìn vào bảng danh sách trang bị trên 2 phiên bản giá dưới 700 triệu này, có thể thấy Jaecoo J5 được hãng xe Trung Quốc tập trung cạnh tranh trong lần phân phối này.

Loạt trang bị vượt phân khúc trên Jaecoo J5. Ảnh: Đan Thanh, Phúc Hậu.

Bên trong khoang lái, cả 2 tùy chọn hybrid đều được hưởng các công nghệ như điều hòa tự động 2 vùng độc lập, kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây, đèn trang trí nội thất, đế sạc không dây.

Ở bản Flagship, Jaecoo J5 SHS-H được trang bị trần kính toàn cảnh, kèm rèm che nắng chỉnh điện, cốp sau điện hay 8 loa Sony. Màn hình giải trí trung tâm được gia tăng kích thước từ 9 inch lên 13,2 inch.

Jaecoo J5 SHS-H Premium được trang bị hệ thống cảm biến xung quanh xe, camera lùi và hệ thống kiểm soát hành trình hay tính năng giới hạn tốc độ. Bản Flagship được trang bị thêm hệ thống hỗ trợ người lái ADAS với đầy đủ tính năng như hỗ trợ người lái, cảnh báo va chạm trước, sau hay hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng.

Ở tầm giá dưới 700 triệu đồng, đây cũng là mẫu SUV phổ thông hiếm hoi sở hữu hệ thống treo đa liên kết, động cơ xăng 1.5L Turbo và loạt công nghệ từ hybrid đến thuần điện có khả năng vận hành tốt, vốn được kiểm chứng từ mẫu Omoda C5 SHS-H.

Đã đủ dễ bán?

Sự xuất hiện của Jaecoo J5 không chỉ đơn thuần là việc bổ sung một lựa chọn mới vào phân khúc SUV cỡ B vốn đã rất chật chội, mà còn đánh dấu bước đi nghiêm túc của Omoda & Jaecoo trong cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Với hàng loạt lợi thế từ giá bán, không gian cabin rộng rãi cho đến danh sách công nghệ phong phú, Omoda & Jaecoo Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng vào một kết quả doanh số tích cực cho J5 trong nửa cuối năm 2026.

Từ góc nhìn của thương hiệu, có thể thấy J5 có nhiều lý do để trở thành mẫu xe dễ bán nhất trong gia đình Omoda và Jaecoo tại Việt Nam, trước khi có thêm các sản phẩm mới. Tuy vậy ở góc độ thị trường, phân khúc SUV đô thị đang rất chật chội với nhiều cái tên đã chứng minh được tên tuổi, vì vậy việc chen chân vào nhóm xe bán chạy hay trở thành lựa chọn thay thế cho các tên tuổi cũ là không dễ dàng với Jaecoo J5.

Jaecoo J5 có lẽ cũng không muốn đối đầu với những thương hiệu lớn, mà chọn cách chinh phục những khách hàng mới bằng giá trị sử dụng tốt hơn so với chi phí bỏ ra.

Dù thị trường vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng mức độ tiếp nhận của người tiêu dùng, những điểm tựa hiện có sẽ giúp thương hiệu Trung Quốc tự tin cạnh tranh tại phân khúc SUV đô thị, nơi người mua luôn đặt hiệu quả kinh tế và giá trị sử dụng lên hàng đầu.