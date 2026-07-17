Có gì trong hồi ký mới của Joe Biden?

Cuốn hồi ký mới “Promise Me, America” đề cập đến mọi trải nghiệm của ông Biden ở cương vị Tổng thống Mỹ, từ kinh tế cho đến quyết định từ bỏ nỗ lực tái tranh cử.

Nhà xuất bản Little, Brown and Company thông báo với hãng tin AP rằng cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ phát hành một cuốn hồi ký vào mùa thu năm nay.

Cuốn sách mang tên Promise Me, America, dự kiến ​​ra mắt vào ngày 17/11. Theo lời ông Biden, cuốn sách sẽ đề cập đến nhiều chủ đề, từ tình hình kinh tế cho đến quyết định từ bỏ nỗ lực tái tranh cử. Đầu đề cuốn sách gợi nhắc đến cuốn hồi ký năm 2017 của ông Biden mang tên Promise Me, Dad, tập trung vào sự ra đi của người con trai Beau Biden.

Theo The Guardian, cuốn sách được phát hành hai tuần sau cuộc bầu cử giữa kỳ, thời điểm mà đảng Dân chủ đang nỗ lực giành lại quyền kiểm soát Quốc hội, dường như đang khiến nhiều thành viên đảng này lo ngại. Họ vẫn còn chia rẽ về di sản của ông Biden cũng như về khoảng thời gian ông theo đuổi nhiệm kỳ thứ hai đầy trắc trở.

"Cuốn Promise Me, America nói về những thách thức mà đất nước chúng ta đã phải đối mặt, về những quyết định tôi đã đưa ra và lý do tôi đưa ra những quyết định đó. Trên hết, cuốn sách nói về niềm tin của tôi vào lời hứa của nước Mỹ", ông Biden chia sẻ.

Thông tin về cuốn sách của ông Biden đã lan truyền hơn một năm qua, và chính cựu tổng thống Mỹ cũng từng đề cập đến nó trong các phát biểu công khai.

Sức khỏe của ông Biden khi còn ở cương vị tổng thống được nhiều người quan tâm. Ảnh: Baltimore Sun.

Ông Biden, người sẽ bước sang tuổi 84 chỉ ba ngày sau khi cuốn Promise Me, America, được xuất bản, từ lâu đã luôn thể hiện mình là người gìn giữ các chuẩn mực và truyền thống, và việc viết hồi ký là một trong số đó.

Ngoại trừ một vài trường hợp hiếm hoi, các tổng thống Mỹ hiện đại kể từ thời Harry Truman vào thập niên 1950 đều đã xuất bản sách về quãng thời gian họ ở Nhà Trắng. Nhà xuất bản Little, Brown từ chối tiết lộ chi tiết về cuốn Promise Me, America, mặc dù các tổng thống thường đạt được những thỏa thuận trị giá ít nhất bảy con số (hàng triệu USD).

Vấn đề sức khỏe được quan tâm

Nhiệm kỳ của ông Biden ghi dấu ấn. Tuy nhiên, nhiều độc giả có lẽ sẽ muốn biết thêm về tình trạng sức khỏe của ông khi còn đương chức, bao gồm cả cuộc tranh luận gây tranh cãi với ông Trump vào tháng 6/2024, sự kiện dẫn đến việc ông Biden từ bỏ chiến dịch tái tranh cử.

Phó tổng thống Mỹ khi đó là bà Kamala Harris, người thay thế ông Biden ra tranh cử, đã thất bại nặng nề trước ông Trump. Theo The Hill, cuốn hồi ký của bà Harris về trải nghiệm này, mang tên 107 Days, cũng đã nhận được nhiều ý kiến ​​trái chiều từ dư luận.

Cựu Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã viết trong cuốn sách của riêng mình rằng chồng bà trông yếu ớt và mất phương hướng đến mức bà lo sợ ông sẽ bị đột quỵ trong suốt cuộc tranh luận. Trong cuốn View from the East Wing xuất bản hồi tháng 6, bà lưu ý rằng ban đầu Nhà Trắng giải thích rằng ông chỉ bị cảm lạnh.

"Tôi nghĩ bài học lớn nhất đối với chúng tôi là nếu bạn không giải thích vấn đề một cách thỏa đáng, thì câu hỏi đó sẽ không bao giờ biến mất. Chưa từng có một lời giải thích đủ thuyết phục về màn thể hiện của Joe trong cuộc tranh luận, và nhiều người vẫn không thể quên được chuyện đó", bà viết.

Biden là vị tổng thống Mỹ lớn tuổi nhất từng tại nhiệm và tình trạng sức khỏe của ông là chủ đề gây nhiều đồn đoán trong phần lớn nhiệm kỳ.

Cuốn Promise Me, America ra mắt vào thời điểm doanh số sách phi hư cấu đang sụt giảm và ít cuốn sách chính trị nào tạo được tiếng vang. Người phát ngôn của nhà xuất bản Little, Brown cho biết ông Biden có kế hoạch đi quảng bá sách và tham gia phỏng vấn. Trong video thông báo, ông Biden chia sẻ rằng nhiều người đã hỏi thăm về tình hình sức khỏe của ông.

"Tôi dành nhiều thời gian cho gia đình. Tôi đang đối mặt với chẩn đoán ung thư và quá trình điều trị đang tiến triển rất tốt", ông chia sẻ.