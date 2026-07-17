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Paul Gauguin

Cuốn sách được minh họa tuyệt đẹp với rất nhiều hình ảnh này làm sáng tỏ hành trình cuộc đời, tính cách, con người, quan điểm và sự nghiệp hội họa của Paul Gauguin.

Xuất bản

'Con chó màu đỏ' khiến Gauguin bị chỉ trích

  • Thứ sáu, 17/7/2026 14:34 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Màu sắc phi thực trong bức "Con chó màu đỏ" từng khiến Gauguin hứng chịu nhiều chỉ trích, kể cả từ những người bạn thân.

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Bức tranh Arearea hay Con chó màu đỏ được họa sĩ Paul Gauguin vẽ năm 1892. Ảnh: wikiart.

Arearea hay Con chó màu đỏ

Là tác phẩm tiêu biểu của thời kỳ đầu tiên Gauguin ở Tahiti, Arearea khước từ đường hướng mà ông đã phát triển [trước đó. Trong một không gian màu sắc phi thực nhờ những mảng màu trơn nằm kề nhau, họa sĩ kết nối hai người phụ nữ Tahiti ở tiền cảnh với một cảnh ngoại giáo ở phía sau.

Nói cách khác, như thường lệ, ông vẽ bức tranh của mình với một cảnh thực tế và một ảo mộng khác, như với kích thước quá khổ của bức tượng ở hậu cảnh, giống các vị Phật vĩ đại của châu Á hơn là các vị thần Tahiti.

Màu sắc hỗ trợ sự phân rã giữa giấc mơ và thực tại: bãi cỏ ở phía trước có vẻ thực, trong khi dòng sông ngăn cách hai thế giới có màu hồng đậm hoàn toàn phi thực. Điều này tạo ra độ tương phản dữ dội cho phép tách biệt một cảnh sinh ra từ quan sát thực tế với thế giới hình ảnh riêng của ông nhờ các nguồn tham chiếu thông thường và trí tưởng tượng.

Về phần con chó ở phía trước, nó không làm hài lòng các nhà phê bình khi tác phẩm được trưng bày tại triển lãm Paris tháng 11 năm 1983, họ đã chế giễu màu sắc phi thực tế của nó, nhưng nó không gây bối rối bằng màu sắc ở hậu cảnh.

Tiêu đề, với cách dịch ngẫu hứng, Joyeusetés, không có nghĩa gì lắm, đã gây khó chịu cho một số người bạn của họa sĩ, bao gồm cả Pissarro. Người bạn từ những ngày đầu tiên này thực sự đã buộc tội Gauguin ăn cắp văn hóa địa phương và sử dụng nó cho mục đích thương mại.

Laure-Caroline Semmer

Omega + NXB Thế Giới

Paul Gauguin Con chó màu đỏ Arearea

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