Hiểu chính mình để yêu đúng người

Trước khi đi tìm một nửa vừa vặn cho chính mình, bạn cần hiểu mình là ai, bản thân tìm kiếm điều gì trong mối quan hệ tình cảm. Làm được điều này, bạn mới có thể yêu đúng người.

Muốn tìm một người phù hợp, bạn cần hiểu mình muốn gì trong tình yêu. Ảnh minh họa: M&C.

Vấn đề thực sự là chúng ta không chỉ tự đánh lừa bản thân tin vào ý tưởng về tình yêu như cổ tích, mà trong quá trình này, chúng ta lờ đi việc khám phá ta là ai và chúng ta thực sự cần gì từ một mối quan hệ.

Bạn tâm giao của tôi là một người tuyệt vời, nhưng giờ đây tôi đang đứng ở nơi mà tôi có thể thành thực, tôi có thể hồi tưởng lại và nhận thấy tại sao trong lần thứ hai (và thậm chí lần thứ ba) mối quan hệ sẽ chẳng đi tới đâu. Có dạo anh ấy từng nói với tôi rằng, “Nếu em chưa có con thì chúng ta sẽ được ở bên nhau”.

Lúc ấy, tôi đã bỏ qua điều đó vì đã cố tình làm ngơ trước một người đang tuyên bố rằng họ không thể trở thành người mà chúng ta cần. Tôi cứ nghĩ rằng theo thời gian anh ấy sẽ thay đổi quan điểm, sau tất cả, tôi luôn ngắm lũ trẻ và tin rằng chúng thật đáng yêu, sao có người lại không xem chúng như một phần thưởng khi sống cùng tôi?

Nhưng anh ấy đã rất trung thực vào thời điểm đó, như khi anh kể cho tôi nghe rằng anh đang tìm kiếm câu chuyện cổ tích: anh muốn kết hôn, sinh con, mua một ngôi nhà. Trong khi tôi dừng lại và lắp bắp một câu trả lời nghe có vẻ giống như câu đáp mà tôi nên nói, từ sâu thẳm trong lòng tôi đã bắt đầu hiểu rằng đây không phải là nơi tôi nên thuộc về.

Quan điểm tình yêu của chúng tôi khác nhau, chẳng phải vì chúng tôi không quan tâm đến nhau hay thậm chí có một mối quan hệ, mà đúng hơn là vì những nhu cầu cốt lõi của chúng tôi khác nhau.

Tôi cần một người chấp nhận toàn bộ con người tôi, và cả những cô con gái ngang tàng, mạnh mẽ của tôi. Tôi chú trọng nhiều hơn đến tự do, làm mọi thứ một cách khác biệt, đi du lịch và tạo ra khác biệt trong thế giới này hơn là quan tâm đến việc mình có chồng chưa và bắt đầu lại từ đầu theo cách truyền thống.

Điều đó chẳng sao hết, nhưng khi chúng ta gặp vấn đề với người bạn tâm giao, vấn đề nằm ở chỗ chúng ta muốn nó được phù hợp.

Họ rất tuyệt vời, họ khiến ta cảm thấy mình tốt đẹp hơn, thế nên ta mới bám chặt lấy họ. Chúng ta cố gắng thuyết phục bản thân rằng có lẽ ta có thể là con người mà họ muốn ta trở thành, chưa bao giờ nhận thấy rằng chúng ta không thể uốn nắn bản thân trở thành một người khác để phù hợp với cuộc sống của họ.

Chúng ta không thể trở thành người mà nửa kia muốn, không thể sống một cuộc đời không chân thật với mình, và bất luận thế nào đi nữa, chúng ta cũng chẳng thể khiến một mối quan hệ đơm hoa kết trái khi mà số phận đã định trước nó phải kết thúc.

Thật ra, ý tưởng rằng rất nhiều người trong chúng ta đang có mối quan hệ không thật sự thỏa mãn được nhu cầu của ta - không phải vì tình yêu chưa từng hiện diện ở đó mà vì chúng ta không thể thay đổi một ai đó; chúng ta không thể thay đổi những gì họ muốn từ cuộc sống của họ, hay định nghĩa về tình yêu đối với họ.

Tuy nhiên, đặc biệt là ngay từ đầu trong mối quan hệ này, chúng ta không tập trung vào bản thân mình, mà chỉ chú trọng vào họ: Chúng ta có thể cho người này bao nhiêu cho đủ để họ vẫn muốn ở lại bên ta? Làm sao ta có thể thỏa hiệp để có thể chung sống với họ? Và dĩ nhiên, làm thế nào chúng ta có thể thay đổi để họ muốn ở bên ta?

Trong suốt quá trình này, chúng ta chưa hề dừng lại lấy một lần để xem liệu người này có thực sự là những gì ta mong muốn hay không; chúng ta chưa từng hỏi bản thân liệu họ có thể thỏa mãn những nhu cầu cốt lõi của chúng ta chăng. Vì chừng nào bản ngã còn can dự vào, nó sẽ liên tục đổ việc này lên đầu người khác thay vì để cho chúng ta tự gánh trách nhiệm về phần mình.