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Bạn chỉ dốc lòng yêu 3 lần trọn vẹn

Cuốn sách là những tâm sự về tình yêu, giúp bạn đọc hiểu rõ về bản chất của tình ái và mối quan hệ nam nữ. Muốn có một tình yêu đẹp, chúng ta cần hiểu bản chất của tình yêu và biết mình phải làm thế nào để yêu một cách tỉnh táo và thông minh.

Xuất bản

Bí quyết để tìm 'một nửa vừa vặn' cho chính mình

  • Chủ nhật, 12/7/2026 05:59 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Muốn tìm đúng người để đồng hành trên đường đời dài rộng, bạn phải hiểu mình là ai, bản thân muốn gì trong mối quan hệ đôi lứa. Hãy trả lời câu hỏi đó, trước khi đi tìm tình yêu.

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Để tìm thấy "một nửa vừa vặn" cho chính mình, cần biết bản thân muốn gì trong tình yêu. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Tiếng yêu này anh dịch được không?

Chúng ta không nhìn ra được toàn bộ sự thật của mối quan hệ này ngay từ đầu với mối tình đầu tiên, người bạn tâm giao của ta. Chúng ta không thấy mình đang chọn một người dựa trên những gì ta được dạy bảo và tiếp nhận từ gia đình. Chúng ta không hiểu rằng khó mà chọn được một người bạn đời khi ta thực sự còn chưa biết mình là ai.

Và có lẽ trên hết, chúng ta không thể cam kết sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long với bất kỳ ai vì cuộc đời đâu phải câu chuyện cổ tích, bất luận biết bao nhiêu người trong chúng ta đôi lúc từng ao ước điều đó.

Vì vậy chúng ta tập trung vào tình yêu và cố gắng quên đi những dấu hiệu cảnh báo. Chúng ta lờ đi rằng đôi lúc mọi việc thật sự không ổn chút nào, hay ta chẳng có cách nào mường tượng nổi mình sẽ già đi cùng họ.

Chúng ta không muốn nhìn thấy những rạn nứt trong mối quan hệ, bởi vì thừa nhận chúng đồng nghĩa với việc ta phải làm gì đó để giải quyết chúng. Khi chúng ta đang điêu đứng vì mối tình tâm giao, chẳng có thứ gì tồn tại trên đời ngoại trừ vùng an toàn mà mối quan hệ tạo ra cho chúng ta.

Chúng ta làm ngơ trước chuyện đôi lúc ta cảm thấy hồn mình không còn ở cạnh họ, rằng chúng ta không được thấu hiểu đến tận cùng. Đôi khi chúng ta nhìn người ấy và tự cảm thấy mình đã trưởng thành hơn họ quá xa nhưng chúng ta không muốn đánh mất tình yêu, vì thế chúng ta cố gắng nhắm mắt bịt tai.

Chúng ta tìm cách bỏ qua những điều hiển nhiên rành rành, cảm giác trống rỗng trong lòng khi mẹ bảo ta đang làm rất tốt. Chúng ta ngoảnh mặt làm ngơ khi ta thấy họ xem thường thứ mà chúng ta yêu thích hoặc khi chúng ta có lẽ thấy rõ ràng là suy cho cùng ta chẳng giống với người bạn tâm giao của ta, hay ít nhất là không giống ở những điểm quan trọng.

Nhưng có lẽ hơn hết, chúng ta bắt đầu ý thức được bản thân mình đang bám chặt vào mối tình này, không hẳn vì người kia mà vì câu chuyện cổ tích nó đại diện.

Chúng ta muốn gạt bỏ phần tiềm thức của bản thân khi nó nhận ra một khi chúng ta nới lỏng vòng kìm kẹp và để cho người bạn tâm giao tuột khỏi tay ta, chúng ta sẽ phải xử lý nhiệm vụ khó khăn của việc khởi đầu hành trình khám phá ra chúng ta thật sự là ai.

Và khi điều đó xảy ra, chúng ta sẽ không thể ở lại với một mối quan hệ mà ta không cảm thấy đúng chỉ vì nó trông có vẻ rất ổn đối với phần còn lại của thế giới - bởi vì một khi chúng ta thật sự cam kết đi tìm sự thật của riêng mình, chúng ta sẽ không thể không bắt đầu sống theo điều đó.

Kate Rose/ Huy Hoàng & NXB Phụ nữ Việt Nam

Một nửa Bạn tâm giao Đầu bạc răng long Tình yêu Một nửa Vừa vặn

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