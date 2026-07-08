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Bạn chỉ dốc lòng yêu 3 lần trọn vẹn

Cuốn sách là những tâm sự về tình yêu, giúp bạn đọc hiểu rõ về bản chất của tình ái và mối quan hệ nam nữ. Muốn có một tình yêu đẹp, chúng ta cần hiểu bản chất của tình yêu và biết mình phải làm thế nào để yêu một cách tỉnh táo và thông minh.

Xuất bản

Thứ âm thầm hủy hoại hôn nhân mà nhiều người không nhận ra

  • Thứ tư, 8/7/2026 12:36 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Sự tẻ nhạt chính là "bóng ma vô hình" hủy hoại hôn nhân mà nhiều người không nhận ra. Mọi thứ lặp đi lặp lại khiến đời sống vợ chồng trở nên tù túng và ngột ngạt.

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Đời sống vợ chồng tẻ nhạt và nhàm chán là con dao vô hình tấn công hôn nhân. Ảnh minh họa: M&C.

Mối tình đầu chỉ là khởi đầu cho hành trình của chúng ta, nó thậm chí còn chưa phải là một lựa chọn có ý thức nhằm mang lại hạnh phúc cho người khác, mà đơn giản chỉ là mong muốn sống với hiện tại.

Khi làm việc với những người phụ nữ tuyệt vời trong chương trình huấn luyện, tôi thấy nhiều người tìm đến tôi sau khi họ đã kết hôn và có con với người bạn tâm giao của mình, và bây giờ họ không hiểu tại sao họ không cảm thấy hạnh phúc.

Trường hợp cụ thể là một người phụ nữ lý trí và sâu sắc có tên Anna, lần đầu tiên tiếp xúc với tôi vì cô đang ở giai đoạn mà trong thế giới tăng trưởng tâm linh, chúng tôi gọi là “bóng tối của linh hồn” - khi điểm tựa mất đi và có vẻ như bạn không biết được mình là ai, nơi bạn sẽ đi đến, tại sao bạn ở đây và cảm giác thế giới sắp diệt vong. Điều này khiến tình hình trở nên khó khăn hơn vì, nhìn bên ngoài, mọi thứ tưởng chừng như vẫn ổn thỏa.

Trong trường hợp của Anna, cô nhận ra mình không hạnh phúc như mong đợi, mặc dù cô đã đưa ra tất cả các lựa chọn đúng đắn cho cuộc đời. Cô kết hôn với người đàn ông tuyệt vời khi mới ra trường, họ có sự nghiệp thành công rực rỡ, mua một căn nhà, sinh những đứa con, nhưng giờ đây cô đang suy sụp, cuộc sống khiến cô cảm thấy ngộp thở và không rõ nên rẽ hướng nào.

Tôi từng nghe các khách hàng nói không biết bao nhiêu lần rằng, “Nhưng tôi đã làm tất cả mọi thứ mình nên làm,” tôi luôn đáp lại, “Vâng, cô gái, đó cũng là rắc rối của tôi”.

Người bạn tâm giao giúp chúng ta trải qua một cuộc sống tương đối ổn mà thường mãi đến nhiều năm sau chúng ta mới nhận ra rằng đấy chẳng phải điều chúng ta thực sự cần.

Cho đến khi chúng ta tu sửa lại căn bếp không biết bao nhiêu lần hay cuối cùng cũng có một chuyến du lịch đến nơi dường như ai cũng sẽ đến mà vẫn cảm thấy khó chịu, chúng ta bắt đầu tự hỏi, “Lạy Chúa, đây thật là cuộc sống của mình sao; kể từ giờ trở đi cuộc đời mình sẽ như thế này mãi ư?”

Vấn đề là tất cả các câu chuyện cổ tích hay những bộ phim chúng ta xem đều kết thúc khi người ta kết hôn; màn hình sẽ tối đi sau nụ hôn nồng nàn hay câu nói “Con đồng ý.”

Trong chuyện cổ tích, chúng ta không bao giờ biết được trăm năm hạnh phúc trên thực tế trông ra làm sao sau cuộc hôn nhân 10 năm với hai đứa con.

Có lẽ đối với một số người trong chúng ta, những ai kết hôn với tình đầu về cơ bản là gặp may mắn vì tìm được một người có thể cùng ta trưởng thành, phát triển mặc cho bao nhiêu thay đổi chắc chắn sẽ xảy ra trong đời. Tuy nhiên, ngay cả đối với số ít cặp đôi thuộc loại đó, tôi không tin có nhiều người sẽ bảo tình yêu của họ có cái kết "trăm năm hạnh phúc".

Trong một số trường hợp, tôi thậm chí còn nghe người ta nói rằng, “Chúng tôi đã sống sót qua cuộc hôn nhân của mình”. Chúng ta đừng bao giờ mang trong mình cảm giác rằng ta đang “sống sót qua” một mối quan hệ.

Và đối với vài người may mắn tìm được tình yêu lâu dài ngay lần đầu, mấu chốt nằm ở chỗ cả hai người hoàn toàn chấp nhận con người hiện tại của họ và bản ngã mà họ đang không ngừng phấn đấu để trở thành.

Kate Rose/ Huy Hoàng & NXB Phụ nữ Việt Nam

Hôn nhân Bạn tâm giao Đời sống vợ chồng Tình yêu Hôn nhân Kết hôn

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