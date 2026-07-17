Thẻ bài 'One Piece' hiếm khiến tạp chí truyện tranh 'cháy hàng'

Theo Outlook Respawn, tấm thẻ "One Piece" trong số 33 của tạp chí Weekly Shonen Jump đã khiến ấn bản này khan hiếm bất thường tại Nhật Bản trong tuần qua.

Tấm thẻ bài One Piece hút khách. Ảnh: Crunchyroll.

Mặc dù nhà xuất bản Shueisha đã in thêm 500.000 bản cho đợt phát hành ngày 13/7, các nhà bán lẻ trên khắp Nhật Bản vẫn báo cáo tình trạng thiếu hàng nghiêm trọng.

Số tạp chí này được phát hành nhằm kỷ niệm 29 năm ra mắt One Piece và tặng kèm thẻ bài Luffy (mã P-159). Ngoài giá trị sưu tầm, tấm thẻ này còn là một phần của trò chơi thẻ bài One Piece, được ra mắt toàn cầu vào năm 2022 để kỷ niệm 25 năm bộ truyện.

Sức hút của thẻ bài One Piece

Trong nhiều thập kỷ qua, việc mua số mới nhất của tạp chí Weekly Shonen Jump đã trở thành một thói quen hàng tuần của người hâm mộ manga trên khắp Nhật Bản. Tuy nhiên, việc công chúng đổ xô đi mua tạp chí tuần này không phải vì nội dung truyện quá hấp dẫn mà chính là vì tấm thẻ bài One Piece được tặng kèm.

Theo một bản tin từ Yahoo Japan, chuỗi cửa hàng bán lẻ TSUTAYA đã phải áp dụng hình thức bốc thăm để bán hàng, một bước đi hiếm thấy đối với một tạp chí phát hành hàng tuần. Một số hiệu sách ghi nhận cảnh tượng hỗn loạn khi người hâm mộ xếp hàng chờ từ trước giờ mở cửa và tình trạng tranh mua diễn ra ngay khi cửa hiệu bắt đầu hoạt động.

Một quản lý cấp cao tại một chuỗi nhà sách Nhật Bản đã dự báo trước tình hình và đã triển khai các biện pháp ứng phó, bao gồm việc bố trí vạch kẻ xếp hàng cho khách hàng chờ mua.

Shueisha hiếm khi công bố thông tin về việc tăng số lượng bản in. Do đó, thông báo in thêm ngày 12/7 cho thấy nhà xuất bản đã dự đoán nhu cầu mua rất lớn. Tuy nhiên, tổng số lượng bản in cụ thể vẫn không được tiết lộ.

Theo trang Polygon, mặc dù tình trạng khan hiếm hiện tại tập trung vào One Piece, đây thực chất là ví dụ mới nhất về một xu hướng lớn hơn nhiều liên quan đến hoạt động đầu cơ thẻ bài.

Thông tin rao bán thẻ sưu tầm kỷ niệm One Piece trên một trang web bán đồ cũ lớn trước khi phát hành chính thức. Ảnh: Asahi.

Trong vài năm qua, các trò chơi thẻ bài đã chuyển mình từ những thú vui ngách sang các thị trường đầu tư quy mô lớn. Trò chơi thẻ bài Pokémon đã bùng nổ mạnh mẽ từ đại dịch Covid-19 khi các nhà sưu tập tên tuổi và những người có sức ảnh hưởng (KOL), bao gồm cả Logan Paul, góp phần đưa các thẻ bài hiếm và chất lượng tốt trở thành sản phẩm phổ biến với công chúng.

Gần đây, tình trạng đầu cơ trục lợi trong thế giới thẻ bài Pokémon đã trở thành vấn đề nhức nhối đến mức Chủ tịch Nintendo, ông Shuntaro Furukawa, phải lên tiếng thừa nhận vấn đề này tại cuộc họp cổ đông gần đây.

Tranh cãi về nạn đầu cơ thẻ bài

Đối với ấn bản mới nhất của Shonen Jump, nhu cầu khổng lồ hiện tại dẫn đến việc tăng giá và sự sôi động trên thị trường thứ cấp. Các tin rao bán trên thị trường này có mức giá khoảng 10.000 yên (khoảng 61,6 USD ), cao hơn nhiều so với giá bìa thông thường. Một số tạp chí Weekly Shonen Jump chỉ có giá 340 yên ( 2,10 USD ) đã bao gồm thuế.

Oricon đưa tin rằng một số điểm thu mua tại Tokyo đang mua lại thẻ bài Luffy với giá khoảng 1.000 yên ( 6,16 USD ) và thẻ này cũng được bán lại trên thị trường thứ cấp, tương tự tạp chí. Làn sóng mua bán ồ ạt này đã gây xáo trộn lĩnh vực bán lẻ thẻ bài tại Nhật Bản.

Các cửa hàng thẻ bài trên toàn Nhật Bản thông báo rằng họ sẽ không thu mua loại thẻ này do giá thị trường không ổn định. Cửa hàng Sanyodo tại Nabari cho biết họ sẽ tạm thời không thu mua thẻ, trong khi cửa hàng S CARD OASIS Shinmisato thông báo tạm dừng thu mua cho đến khi giá cả ổn định trở lại.

Một điều nhức nhối trong vụ việc tấm thẻ Luffy lần này là thay vì chỉ càn quét các cửa hàng chuyên doanh, giới đầu cơ được cho là đã gom sạch hàng tại các hiệu sách, biến một tuyển tập truyện tranh thành một món đồ sưu tầm.

Đối với nhiều người mua, cuốn tạp chí giờ đây chẳng khác nào lớp vỏ bao bì cho tấm thẻ bài khuyến mãi bên trong.

Một nhân viên hiệu sách nhận định: "Tấm thẻ tặng kèm có lẽ được coi là vật phẩm rất giá trị nhờ sự khan hiếm của nó. Trước đây, nhiều người chỉ lấy món quà tặng kèm rồi vứt bỏ cuốn tạp chí ngay khi rời đi. Tôi dự đoán chuyện tương tự sẽ tái diễn lần này. Tôi tự hỏi liệu họ có thực sự yêu thích cuốn tạp chí đó hay không".

Sự việc này như một lời nhắc nhở rằng tác động từ hoạt động đầu cơ thẻ bài giờ đây đã vượt xa phạm vi của các cửa hàng chuyên doanh.

Ông Kensaku Fukui, một luật sư chuyên về các vấn đề liên quan đến giao dịch hàng hóa, cho hay: "Tình trạng bán lại giá cao tồn tại là do có những người mua sẵn sàng chi trả cho chúng. Số tiền đó không hề đến tay những người sáng tạo ra tác phẩm. Nếu thực sự quan tâm đến những tác phẩm mình yêu thích, tôi mong mọi người hãy ngừng mua các sản phẩm được bán lại kiểu này".