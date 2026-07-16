Manga tiến quân vào thị trường tỷ dân

Kodansha, nhà xuất bản đứng sau các loạt manga nổi tiếng của Nhật Bản như "Attack on Titan" và "Blue Lock", đang tiến vào thị trường Ấn Độ, quốc gia có dân số lên tới 1,4 tỷ người.

Minh họa truyện Attack on Titan. Ảnh: Games Radar

The Japan Times dẫn thông tin từ Yae Sahashi thuộc bộ phận quản lý kinh doanh toàn cầu của Kodansha cho biết: Mặc dù các nội dung giải trí Nhật Bản ngày càng trở nên phổ biến tại Ấn Độ kể từ đại dịch Covid-19, nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng tại Nam Á này hiện vẫn nhập khẩu các phiên bản manga tiếng Anh từ Mỹ.

Tuy nhiên, các ấn bản manga nhập khẩu này thường có giá khá cao, khoảng 1.800 yên mỗi tập, và không được phân phối rộng rãi. Tình thế khó khăn này dẫn đến việc tràn lan các bản sao lậu manga tại Ấn Độ.

Chiến lược của Kodansha

Sahashi cho biết: "Chúng tôi sẽ phát hành các sản phẩm chính thức với mức giá thấp hơn. Nếu cung cấp được những sản phẩm chất lượng và phù hợp, chúng tôi sẽ góp phần thúc đẩy sự phổ biến của manga cũng như loại bỏ các phiên bản lậu". Đây là lần đầu tiên một nhà xuất bản lớn của Nhật Bản thành lập công ty tại Ấn Độ để phát hành manga và sách.

Hiện nay, kế hoạch của Kodansha là xây dựng một liên doanh tại địa phương cùng các đối tác ngay trong tháng 7 và bắt đầu đi vào hoạt động vào khoảng mùa thu năm nay. Cụ thể, Kodansha sẽ nắm giữ 81% cổ phần với tư cách là một trong ba bên sáng lập, cùng với Dai Nippon Printing Co. và một công ty nội địa của Ấn Độ, theo Asahi.

Trong năm tài chính đầu tiên, công ty dự kiến phát hành 100 đầu sách và hy vọng sẽ sớm nâng con số này lên 200 đầu sách mỗi năm. Các bộ manga như Attack on Titan và Blue Lock cũng được lên kế hoạch ra mắt bằng tiếng Anh và tiếng Hindi.

Ngoài việc xuất bản sách tranh và sách thiếu nhi, Kodansha còn có kế hoạch kinh doanh các sản phẩm ăn theo và tổ chức các sự kiện. Mục tiêu của công ty là đạt doanh thu hàng tỷ yên trong vòng 5 năm.

Trong bối cảnh thị trường xuất bản Nhật Bản đang thu hẹp do tình trạng sụt giảm dân số trong nước, thị trường Ấn Độ đang được kỳ vọng nhiều. Theo Grand View Research, thị trường manga Ấn Độ dự kiến đạt giá trị 1,35 tỷ USD vào năm 2030, được thúc đẩy bởi nhu cầu đối với manga bản in.

Nghiên cứu này cũng xác định phim hoạt hình anime là yếu tố chính thúc đẩy sự phổ biến của manga. Thị trường anime tại Ấn Độ hiện được ước tính trị giá hơn 1 tỷ USD (khoảng 160 tỷ yên). Một số dự báo cho thấy con số này có thể tăng lên khoảng 4 tỷ USD vào năm 2030.

Thị trường Ấn Độ hứa hẹn tiềm năng cho manga. Ảnh minh họa: Outlook India.

Kodansha coi Ấn Độ là một trong những "thị trường có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới và sở hữu tiềm năng to lớn trong tương lai". Theo Sahashi, công ty cũng đã nhận được nhiều sự quan tâm từ phía địa phương về dự án này, cũng như những phản hồi tích cực và lan tỏa trên mạng xã hội.

Cộng đồng manga tại đất nước tỷ dân

Ấn Độ là nơi cộng đồng người hâm mộ manga có tiềm năng phát triển mạnh mẽ, bao gồm cả giới trẻ thuộc thế hệ Z và tầng lớp người giàu đang ngày càng gia tăng.

Theo Outlook India, cộng đồng độc giả manga ở Ấn Độ chủ yếu là người trẻ, với 76% độc giả trong độ tuổi từ 18 đến 34. Một số người trong số họ, chẳng hạn như Akshay Soni, một họa sĩ hoạt hình làm việc cho công ty quảng cáo Nhật Bản, còn sử dụng manga như một phương tiện để học tiếng Nhật. Soni chia sẻ: "So với anime, bạn có thể học được những câu văn phức tạp hơn từ manga và tiểu thuyết".

Một nghiên cứu gần đây của Courrier Japon cũng cho thấy độc giả Ấn Độ đang tiếp cận đa dạng thể loại manga, vượt ra ngoài dòng truyện shonen (truyện tranh cho nam thiếu niên) vốn thống trị truyền thống để đến với seinen (truyện tranh cho nam giới trưởng thành), thể loại đời thường (slice-of-life) và các tiểu thuyết.

Đồng thời, phản ánh sự phổ biến ngày càng tăng của manga và anime tại Ấn Độ, ngày càng có nhiều người trẻ tại đây mong muốn trở thành họa sĩ manga và họa sĩ minh họa, theo thông tin từ văn phòng tại New Delhi của Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản (JETRO).

Một quan chức của JETRO nhận định rằng việc Kodansha mở rộng sang Ấn Độ "không chỉ đơn thuần là xuất khẩu nội dung Nhật Bản, mà còn góp phần đào tạo và phát triển nguồn nhân lực sáng tạo trong tương lai".

Sức hút của lẽ sống Ikigai

Sự quan tâm ngày càng tăng đối với các khái niệm văn hóa Nhật Bản, đặc biệt là "ikigai" (lẽ sống/niềm vui sống), cũng đang góp phần thúc đẩy sự phát triển của manga tại Ấn Độ, khi người dân nước này bắt đầu quan tâm đến triết học và văn học hư cấu Nhật Bản.

Ông Manoj Satti, Phó chủ tịch cấp cao của Penguin Random House Ấn Độ, cho biết phiên bản tiếng Anh của cuốn IKIGAI: Living Simply and Richly đã bán được 2 triệu bản tại quốc gia này.

Ngoài những bộ manga tên tuổi như Attack on Titan và One Piece, những cuốn tiểu thuyết Nhật Bản mang lại cảm giác nhẹ nhàng, chữa lành (như The Days at Morisaki Bookstore và The Traveling Cat Chronicles) cũng đang dần chiếm được cảm tình của thị trường sách Ấn Độ.

Tuy nhiên, ông Satti cũng lưu ý rằng "độc giả Ấn Độ thường e ngại khi thử sức với các thể loại mới", vì vậy những cuốn sách bán chạy thường đóng vai trò là bước khởi đầu để họ tiếp cận các tác phẩm văn học đa dạng hơn.

Mặc dù vẫn còn những thách thức về giá cả và vấn đề bản địa hóa, nếu các xu hướng hiện tại tiếp tục duy trì, Ấn Độ hoàn toàn có thể trở thành một thị trường quốc tế trọng điểm đối với manga, Outlook India nhận định.