Những động lực đưa xuất bản Ấn Độ đột phá

Xu hướng trẻ hóa và số hóa nằm trong những động lực giúp ngành xuất bản Ấn Độ ghi được nhiều dấu ấn đáng kể trong thời gian gần đây, theo The Mint.

Ảnh: Classic Pages

Sự thành công của hàng loạt lễ hội sách đầu năm nay như lễ hội văn học Kerala, hội sách Kolkata… cho thấy ngành xuất bản Ấn Độ đang trong giai đoạn tăng trưởng ổn định.

Manoj Satti, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách sản phẩm, bán hàng và tiếp thị của Penguin Random House Ấn Độ, cho biết sự tăng trưởng này phần nào nhờ vào lượng độc giả trẻ đông đảo.

Sức hút với độc giả trẻ Ấn Độ

Trước đây, thị trường Ấn Độ do sách phi hư cấu thống trị, chiếm khoảng 60%, còn tiểu thuyết chỉ chiếm khoảng 21-22%. Tuy nhiên, hiện có sự chuyển dịch rõ rệt sang tiểu thuyết, chủ yếu do nhu cầu gia tăng từ độc giả trẻ tuổi, theo Satti.

Trong bối cảnh này, những cuốn sách do người có tầm ảnh hưởng viết, chẳng hạn như của YouTuber kiêm diễn viên Prajakta Koli, càng có sức lan tỏa. Tiểu thuyết đầu tay Too Good to Be True của Koli đã đứng đầu bảng xếp hạng tiểu thuyết dành cho người lớn năm ngoái, với hơn 200.000 bản bán ra.

Sự phát triển của mạng xã hội cũng đã thay đổi những đối tượng được tiếp thị và những đối tượng được ra mắt sách. "Các nhà xuất bản Ấn Độ cởi mở hơn với các tác giả có lượng người theo dõi lớn, đặc biệt là với các thể loại như sách tự lực hoặc sách phi hư cấu gần gũi với đời sống", Anish Chandy, nhà sáng lập công ty đại diện văn học Labyrinth, cho hay.

Người trẻ đang góp phần không nhỏ vào sự phát triển của ngành xuất bản Ấn Độ. Ảnh: The Mint.

Xu hướng này đến từ gu đọc sách của nhóm độc giả trẻ tuổi. Theo nghiên cứu về sách và người tiêu dùng của Nielsen (từ tháng 7/2024 đến tháng 3/2025), độc giả từ 16 đến 24 tuổi mua khoảng 37% tổng số sách in được bán ra trong giai đoạn này. Con số trên đưa thế hệ Z trở thành một trong những nhóm độc giả lớn nhất Ấn Độ.

Ngay tại các lễ hội văn học, độc giả trẻ cũng chiếm một lượng người tham gia đáng kể. “Điều đặc biệt đáng khích lệ là 65% độc giả của chúng tôi dưới 35 tuổi”, Ravi Deecee, người sáng lập lễ hội văn học Kerala, cho biết.

Xuất bản Ấn Độ thích ứng với thế giới số

Sau đại dịch Covid-19, nhiều hiệu sách độc lập tại nước này gặp khó khăn. “Nhiều cửa hàng đã đóng cửa trong thời kỳ đại dịch, và một số chuỗi cửa hàng đã phải tái cấu trúc. Có một điều đáng khen ngợi là các nhà sách độc lập đã rất nỗ lực thích ứng. Họ tuyển chọn sách chất lượng, tổ chức các sự kiện tại cửa hàng và tìm ra những cách sáng tạo để thu hút độc giả,” Riti Jagoorie, Giám đốc điều hành của nhà xuất bản Hachette Ấn Độ, cho biết.

Các chuỗi nhà sách như Crossword và Higginbotham's đã tái cấu trúc các cửa hàng bán lẻ. Nhiều hiệu sách độc lập, như Atta Galatta, đã tổ chức các buổi ra mắt sách, giao lưu giữa độc giả và nhà văn, các buổi hội thảo chuyên đề và thậm chí cả câu lạc bộ ẩm thực và văn học để thu hút lượng khách ổn định vào cuối tuần.

Aparajitha Sankar, chủ hiệu sách độc lập Atta Galatta, chia sẻ: “Chỉ đặt sách lên kệ không còn đủ nữa. Chúng tôi cũng tổ chức các buổi biểu diễn kịch tại địa điểm có sức chứa 100 người. Điều này giúp không gian về sách luôn sống động và thu hút mọi người. Ông bà đến cùng các cháu, tìm kiếm sách viết bằng phương ngữ để đọc cho các em nghe. Các bậc phụ huynh thì cố gắng bố trí cho con cái họ được xem sách và hình thành thói quen đọc sách vào cuối tuần”.

Trong bối cảnh sách in đang phải cạnh tranh với nội dung trực tuyến, hoạt động tiếp thị đã phải thay đổi. Ví dụ, sách kinh doanh hiện được tiếp thị thông qua các cộng đồng chuyên nghiệp và giới doanh nhân, thậm chí trên cả nền tảng mạng xã hội chuyên về công việc LinkedIn.

Còn văn học và tiểu thuyết thông thường lại tiếp thị hiệu quả hơn trên Instagram. “Trong khi các kênh truyền thống như hiệu sách và lễ hội văn học vẫn rất quan trọng, hiện nay phần lớn sự tương tác diễn ra thông qua mạng xã hội, câu lạc bộ sách,... Những nền tảng này đang phát triển mạnh mẽ vì chúng tạo ra đối thoại và kết nối, thay vì chỉ là mối quan hệ giao dịch giữa người đọc và cuốn sách”, Rahul Srivastava, Giám đốc điều hành của nhà xuất bản Bloomsbury Ấn Độ, cho biết.

Nước này không chỉ có cách câu lạc bộ sách do người nổi tiếng dẫn dắt như Book Club của Sonali Bendre và Tweak Book Club của Twinkle Khanna, mà còn có hàng nghìn cộng đồng đọc sách nhỏ hơn ở các thành phố, với sức ảnh hưởng ngày càng lan rộng.

Kalra đã thành lập chi nhánh Delhi của câu lạc bộ sách im lặng vào tháng 9 năm 2019, chỉ với bảy đến tám thành viên. Hiện họ đã có hơn 1.900 thành viên. “Tôi thấy nhiều câu lạc bộ sách tương tự đang mọc lên khắp thành phố. Ngày nay, người ta quan tâm đến sách nhiều hơn. Cũng có những thư viện mới, như thư viện công cộng Coforge ở Gurgaon và các góc đọc sách tại nhiều quán cà phê và không gian văn hóa khác nhau”, Kalra chia sẻ.

“Nhìn chung, hệ sinh thái xuất bản ở Ấn Độ đã trở nên sôi động và kết nối hơn. Đang có nhiều không gian sách do cộng đồng dẫn dắt. Các hội sách và nền tảng số cũng hỗ trợ các kênh đọc sách truyền thống. Về mặt văn hóa và kinh tế, cũng đang có sự chuyển dịch hướng tới việc đọc sách có tính tương tác và mang lại nhiều giá trị sâu sắc”, Satti nói.