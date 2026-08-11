'House of the Dragon' trên màn ảnh khác gì so với nguyên tác?

Mùa 3 của "House of the Dragon" vẫn giữ vững các tình tiết của trận chiến Tumbleton theo tác phẩm gốc, nhưng nhiều chi tiết quan trọng đã được điều chỉnh.

House of the Dragon mùa 3 - loạt phim tiền truyện Game of Thrones - đã công chiếu từ 21/6 đến 9/8 trên HBO và HBO Max. Phim chuyển thể từ tác phẩm Fire & Blood của nhà văn George R.R. Martin.

Theo Mashable, trong nguyên tác Fire & Blood, khi trận Tumbleton bùng nổ, lực lượng của Rhaenyra là phe nắm quyền kiểm soát thị trấn, còn lực lượng của Ormund ở phe tấn công.

House of the Dragon đã đảo ngược lại tình thế. Trên màn ảnh, Ormund đã kiểm soát Tumbleton từ trước, đẩy Rhaenyra vào thế phải cân nhắc xem có nên phát động một cuộc tấn công hay không.

Sự thay đổi này mở ra nhiều không gian khai thác tâm lý nhân vật cho phiên bản phim. Một mặt, nó đào sâu vào bi kịch tiến thoái lưỡng nan của Rhaenyra: Tấn công Tumbleton để rồi đối mặt với nguy cơ tàn sát chính con dân của mình, hay chọn giải pháp hòa bình để rồi bị bêu là kẻ yếu đuối?

Rhaenyra Targaryen, thủ vai bởi Emma D’Arcy.

Ở phía bên kia chiến tuyến, tình tiết này giúp phim bộc lộ rõ hơn bản chất tàn bạo của Ormund - từ cách Ormund đối xử khắc nghiệt với những người dân chống đối, cho đến chiến thuật tàn nhẫn khi dùng trẻ em làm lá chắn sống.

Kế hoạch này, cũng như phần lớn tính cách của Ormund, là sáng tạo riêng của phiên bản phim bởi trong sách, tác giả chỉ cung cấp những nét sơ lược về nhân vật này.

Một chi tiết khác đó là trước khi trận Tumbleton bắt đầu, Gwayne Hightower và Daeron Targaryen đã tìm cách dùng Corlys Velaryon làm quân bài thương lượng nhằm tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình.

Tuy nhiên, cả Gwayne lẫn Corlys đều vắng mặt tại Trận Tumbleton trong cuốn sách của George R.R. Martin. Corlys chưa từng rơi vào cảnh tù đày, còn Gwayne đã tử trận từ lâu khi Rhaenyra tiến vào chiếm King's Landing. Daeron Targaryen trong Fire & Blood đã cưỡi con rồng Tessarion lao thẳng vào cuộc chiến, thay vì đàm phán hòa bình. Do đó, kế hoạch cứu vãn hòa bình này là một sáng tạo hoàn toàn mới của đội ngũ sản xuất.

Ngoài ra, sự xuất hiện của Daemon Targaryen tại trận chiến này cũng là một sáng tạo của đội ngũ làm phim. Trong nguyên tác, nhân vật này ở một nơi rất xa khi trận chiến diễn ra. Tuy nhiên, việc đưa Daemon vào cục diện này lại là một nước đi hợp lý của phim.

Trong sách, Hugh Hammer đã cùng Ulf quay lưng với Rhaenyra, điều khiển con rồng Vermithor thiêu rụi Tumbleton thành tro bụi. Tác phẩm viết rằng lịch sử có thể không bao giờ giải mã được lý do hai kẻ này đổi phe, dù có đưa ra những giả thuyết về lòng tham hay sự hèn nhát.

House of the Dragon giữ lại lòng tham làm động cơ cho Ulf, nhưng lại thay đổi hoàn toàn con người và tâm lý của Hugh. Từ một người khá tàn bạo trong sách, Hugh trên phim được khắc họa là người đàn ông của gia đình, đang nỗ lực tìm người vợ Kat. Hugh có mặt tại Tumbleton chỉ đơn thuần là chiến đấu để đoàn tụ với vợ. Nhưng khi tìm thấy Kat, mọi thứ đã quá muộn.

Nhân vật này đã đi rất xa so với nguyên tác, và người xem sẽ phải chờ đến mùa 4 để biết liệu Hugh có chính thức bước chân vào nhóm những kẻ phản bội cùng Ulf hay không.