Doanh số tụt dốc: Đế chế manga làm gì để tránh thoái trào?

Từng đạt mức 6,35 triệu bản, sản lượng phát hành của tạp chí manga Weekly Shonen Jump nay đã giảm xuống dưới 1 triệu bản.

Theo Japan Today, trong nhiều thập kỷ qua, tạp chí truyện tranh Weekly Shonen Jump luôn được coi là "viên ngọc quý" trong làng manga. Tuy nhiên, viên ngọc này không còn tỏa sáng rực rỡ như trước, khi số liệu mới nhất cho thấy doanh số bán ra của họ sụt giảm đáng kể.

Hiệp hội Nhà xuất bản tạp chí Nhật Bản vừa công bố dữ liệu phát hành quý đầu tiên của năm tài chính Nhật Bản (từ tháng 4 đến tháng 6). Trong khoảng thời gian này, số lượng phát hành trung bình hàng tuần của Weekly Shonen Jump đã giảm xuống còn 985.000 bản.

Thị trường manga Nhật Bản chuyển đổi số

Con số này không chỉ giảm 1,9% so với quý trước mà còn đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2008 lượng phát hành của tạp chí manga này tụt xuống dưới 1 triệu bản.

Theo CBR, sự sụt giảm số lượng phát hành gần đây đánh dấu một bước lùi lớn so với thời kỳ hoàng kim của Weekly Shonen Jump vào thập niên 1990. Số lượng phát hành hàng tuần của tạp chí manga này từng đạt đỉnh vào cuối năm 1994 với con số khổng lồ 6,53 triệu bản. Đây là kỷ lục cao nhất mọi thời đại, không chỉ đối với Weekly Shonen Jump mà còn đối với mọi tạp chí manga trong ngành.

Vào thời điểm đó, tạp chí này là nơi đăng tải Dragon Ball và Slam Dunk, những bộ truyện tranh đình đám với lượng người hâm mộ đông đảo, nơi các tác giả liên tục cho ra mắt chương mới mỗi tuần. Tuy nhiên, đến năm 2017, số lượng phát hành đã giảm xuống dưới 2 triệu bản, và chỉ chưa đầy một thập kỷ sau, con số này đã giảm xuống còn khoảng một nửa.

Weekly Shonen Jump là một trong những tạp chí manga được ưa chuộng hàng đầu tại Nhật Bản, nơi giới thiệu tác phẩm truyện tranh nổi tiếng. Ảnh: Japan Times.

Dẫu vậy, Weekly Shonen Jump vẫn là tạp chí manga lớn nhất Nhật Bản với khoảng cách rất xa so với các đối thủ. Đối thủ cạnh tranh gần nhất là Weekly Shonen Magazine của nhà xuất bản Kodansha, với số lượng phát hành trung bình là 281.000 bản trong kỳ thống kê gần nhất. Tiếp theo là Weekly Young Jump (cũng thuộc Shueisha) với 214.000 bản,và ngay sau đó là Monthly CoroCoro Comic của Shogakukan với 213.333 bản.

Số lượng phát hành của Weekly Shonen Sunday, tạp chí manga hàng tuần lớn nhất của Shogakukan, hiện ở mức 120.000 bản. Trong khi đó, ở mảng truyện tranh shojo (dành cho nữ giới trẻ), không có tạp chí nào đạt mức phát hành lên tới 6 chữ số. Tạp chí Ribon hàng tháng của nhà xuất bản Shueisha hiện dẫn đầu về mảng này nhưng cũng chỉ bán được 90.000 bản.

Doanh số phát hành trung bình của hầu hết ấn phẩm manga đều sụt giảm trong giai đoạn gần đây, ngoại trừ Weekly Shonen Sunday (giữ nguyên) và Monthly CoroCoro Comic (tăng 1,6%).

Trong khi Weekly Shonen Jump vẫn là tạp chí manga in có lượng phát hành cao nhất tại Nhật Bản (tính trên mọi thể loại), thì vị thế này cũng đồng nghĩa với việc Nhật Bản hiện không còn tạp chí nào đạt mức phát hành 1 triệu bản nữa.

Tuy nhiên, việc lượng phát hành của Weekly Shonen Jump sụt giảm không có nghĩa là Shueisha hay các tác giả có tác phẩm được đăng trên tạp chí này đang rơi vào thế bí. Một trong những lý do chính khiến nhu cầu đối với phiên bản in của tuyển tập truyện tranh này giảm sút là do cả nhà xuất bản lẫn độc giả Nhật Bản đều hào hứng đón nhận các nền tảng phân phối số.

Độc giả vẫn rất quan tâm đến việc đọc truyện tranh trên điện thoại hoặc các thiết bị khác. Sự tiện lợi khi đọc truyện tranh số mang lại lợi ích rõ rệt cho những người sống ở khu vực khó tiếp cận các cửa hàng bán lẻ truyền thống, hoặc những người quá bận rộn để đi mua truyện tranh mỗi tuần.

Đòn giáng vào các nhà bán lẻ truyện tranh truyền thống

Tuy nhiên, sự chuyển dịch mạnh mẽ sang hệ sinh thái số lại gây tác động tiêu cực đến các nhà bán lẻ truyện tranh bản in.

Nobuhiko Saito, biên tập viên am hiểu về manga, đã chia sẻ với tờ Yomiuri Shimbun rằng việc sụt giảm số lượng phát hành của Weekly Shonen Jump là "sự kiện đánh dấu bước ngoặt của một thời đại" và dự báo sự thu hẹp của thị trường tạp chí in cũng sẽ giáng một đòn mạnh vào ngành kinh doanh hiệu sách tại Nhật Bản.

Trong khi các cửa hàng tiện lợi và quầy bán hàng tại ga tàu có thể dựa vào doanh thu từ các sản phẩm khác, thì sự suy giảm của truyện tranh bản in sẽ ảnh hưởng lớn đến doanh số bán ra của các hiệu sách.

Một số người ​​lo ngại rằng sự phát triển của xuất bản số có thể khiến độc giả không còn động lực để khám phá các bộ truyện mới. Với tạp chí in, độc giả thường có tâm lý rằng vì đã trả tiền mua số báo đó, họ sẽ xem qua tất cả bộ truyện bên trong, kể cả những bộ họ chưa từng nghe tên hay đọc trước đó. Thói quen này cũng khá nhanh chóng và dễ dàng chỉ bằng một cái lật trang.

Trong khi đó, kho tàng truyện đồ sộ trên các ứng dụng manga số có thể dẫn đến tình trạng "tê liệt vì quá nhiều lựa chọn". Độc giả thường bị choáng ngợp bởi quá nhiều lựa chọn và có xu hướng quay về những tác phẩm quen thuộc thay vì thử trải nghiệm điều mới.