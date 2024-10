Bóng dáng của bố già manga trong 'One Piece' và loạt truyện hấp dẫn

Tầm nhìn của "bố già" Osamu Tezuka đối với ngành công nghiệp manga đã được hiện thực hoá trong nhiều tác phẩm như One Piece và Chainsaw Man, theo Fandomwire.

Bùng nổ từ những năm 1950 của thế kỷ trước, ngành công nghiệp manga và anime đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Theo NHK, ngành công nghiệp manga của Nhật Bản hiện trị giá 14 tỷ USD với nhiều cái tên lớn như One Piece (Đảo hải tặc), Dragon Ball (Bảy viên ngọc rồng), Doremon, Detective Conan (Thám tử lừng danh Conan), Naruto….

Sự thành công của "One Piece"

Sau hơn 25 năm ra mắt, One Piece của Eiichiro Oda vẫn đang mê hoặc độc giả với câu chuyện phiêu lưu kỳ thú và tình bạn sâu sắc. One Piece hiện được coi là bộ manga và cả anime có số lượng người hâm mộ lớn nhất trên toàn thế giới. Tuy nhiên, ngoài hành trình tìm kiếm kho báu đầy nhiệt huyết cùng những câu chuyện hài hước của nhóm bạn trẻ, bộ truyện còn đề cập đến các vấn đề nghiêm túc hơn như phân biệt chủng tộc, chế độ nô lệ và thậm chí là việc thử nghiệm trên con người.

One Piece góp phần đưa tên tuổi manga-anime Nhật Bản vươn tầm quốc tế. Ảnh: One ESports.

Tác giả Eiichiro Oda được ca ngợi vì đã đi sâu vào những vùng tối trong đạo đức con người, cũng như trong việc khéo léo đề cập đến các vấn đề phức tạp trong chính trị.

Trong khi nhiều người hâm mộ đánh giá One Piece của Eiichiro Oda là kiệt tác vĩ đại, thì có thể họ không biết rằng có một người đã định hình các yếu tố cơ bản giúp phát triển cốt truyện hấp dẫn của One Piece. Đó chính là Osamu Tezuka, còn được gọi là “bố già manga” vì những đóng góp của ông cho ngành công nghiệp này.

Osamu Tezuka thay đổi ngành manga-anime

Osamu Tezuka là một trong những người quan trọng nhất trong lịch sử manga-anime Nhật Bản. Trong suốt sự nghiệp sáng tác, tác giả Osamu Tezuka đã có khoảng 700 manga với hơn 150.000 trang.

Lớn lên trong thời kỳ Nhật Bản quân phiệt hóa, trải qua chiến tranh và những đau khổ thời hậu chiến, Tezuka mong muốn thúc đẩy sự hòa hợp và tình yêu giữa mọi sinh vật, đồng thời muốn phơi bày những mặt tối trong xã hội để góp phần cảnh tỉnh cộng đồng.

Astro Boy và các tác phẩm của Tezuka để lại nhiều ảnh hưởng cho thế hệ sau. Ảnh: Fandomwire.

Mong muốn này ảnh hưởng rất nhiều đến các tác phẩm của Tezuka, thể hiện rõ trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông như Princess Knight (tạm dịch Nữ hiệp sĩ), với những đấu tranh trong việc tìm ra giới tính, cho đến Astro Boy (Cậu bé robot), tác phẩm về mối nguy hiểm tiềm tàng của những tiến bộ công nghệ.

Với Astro Boy, ông còn gửi gắm thêm nhiều vấn đề thời sự như phân biệt giai cấp, ô nhiễm môi trường, dự báo về sự phát triển công nghệ đầy biến động… vào trong những câu chuyện trẻ thơ. Chính Astro Boy và phong cách sáng tạo và cách kể chuyện gần gũi của Osamu Tezuka đã ảnh hưởng đến nhiều họa sĩ manga thế hệ sau như Eiichiro Oda, Hayao Miyazaki, Naoki Urasawa, Tatsuki Fujimoto,…và để lại ảnh hưởng lâu dài đến ngành công nghiệp hoạt hình toàn cầu.

Để lại ảnh hưởng tới nhiều tác phẩm lớn

Ngoài One Piece của Eiichiro Oda, cuốn Pluto của Naoki Urasawa cũng được coi là một kiệt tác truyện tranh với những nét vẽ nghệ thuật và cốt truyện tinh tế với một số yếu tố học hỏi được từ Astro Boy của Osamu Tezuka.

Hay gần đây hơn là cuốn Chainsaw Man (tạm dịch Thợ săn quỷ) của Tatsuki Fujimoto. Thuộc thể loại manga hành động, kinh dị, đã để lại ấn tượng đáng nhớ về việc khai thác chủ đề tham nhũng và lòng tham của con người.

Còn trong thế giới phim, các bộ phim hoạt hình do Hayao Miyazaki sáng tạo cũng đã thu hút nhiều người hâm mộ. Các bộ phim của ông đầy màu sắc với những nhân vật nữ mạnh mẽ và nhiều sinh vật kỳ ảo hấp dẫn, đã để lại ấn tượng đáng nhớ cho khán giả.

Hơn hết, các chủ đề lớn như sự đồng cảm, tự khám phá bản thân, chữa lành và tính độc lập cũng được thể hiện khéo léo. Ngoài những cái tên đình đám như Kiki's Delivery Service (Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki), Ponyo (Cô Bé Người Cá Ponyo), Princess Mononoke (Công chúa Mononoke), bộ phim Spirited Away (Vùng đất linh hồn) đã trở thành tác phẩm điện ảnh hoạt hình đầu tiên chạm đến tượng vàng Oscar. Và năm nay, bộ phim The Boy and the Heron (Thiếu niên và chim diệc) đã mang về giải Oscar thứ hai cho vị hoạ sĩ, đạo diễn lừng danh này.

Tiếp tục gìn giữ những triết lý nhân văn, xã hội xuyên suốt hai thập kỷ, các tác phẩm manga-anime Nhật Bản ngày càng có nhiều sức nặng trong lòng độc giả toàn cầu.