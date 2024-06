Sức hút của 'One Piece': Đi ngược xu hướng toàn ngành manga

Sau khi thống trị thị trường Nhật, Pháp, "One Piece" có cú lội ngược dòng tại Mỹ với cú hích là Gear 5.

Theo cây viết Miles Atherton của Comicsbeat, doanh số bán manga tại Mỹ năm 2023 ghi nhận đà sụt giảm đáng kể. Cụ thể, doanh số bán manga tại Mỹ năm 2023 là 21,8 triệu cuốn, giảm 26% so với con số 29,6 triệu cuốn của năm 2022.

Doanh số bán manga tại Mỹ từ 2017-2022. Ảnh: Comicsbeat/Bookscan.

Xu hướng sụt giảm chung sau đại dịch

Trong thời gian xảy ra đại dịch Covid-19, manga, giống nhiều hình thức giải trí khác, đã thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Doanh số manga từ năm 2020-2022 ghi nhận đà tăng gần gấp 3 lần, từ 10,8 triệu cuốn lên 29,6 triệu cuốn.

Lý giải cho đà tăng này, ngoài bối cảnh dịch bệnh, Atherton nhận thấy, cũng vào thời điểm đó, truyền thông đại chúng Nhật Bản đã chín muồi để lan toả toàn cầu. Gen Y (27-42 tuổi) đã trưởng thành cùng Pokémon, Dragon Ball hay Naruto đều háo hức tìm kiếm những bộ truyện tranh mới. Các tác phẩm manga ăn khách hiện nay như Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba hay Jujutsu Kaisen đều cho ra mắt tập đầu tiên vào cuối năm 2020.

Và sức hút của tác phẩm Nhật Bản không chỉ dừng lại ở manga. Sau khi đạt được con số 3 triệu người đăng ký trả phí theo dõi vào tháng 6/2020, dịch vụ phát trực tuyến dành riêng cho anime Crunchyroll tuyên bố đã đạt 5 triệu người dùng trả tiền chỉ trong vòng một năm sau đó, vượt xa đáng kể tốc độ tăng trưởng của các dịch vụ phát trực tuyến khác như Disney+ và Netflix trong thời kỳ bùng nổ của họ.

Nhưng không giống như nhiều sở thích khác trong thời kỳ đại dịch, anime và manga vẫn hấp dẫn với độc giả Mỹ sau khi lệnh giãn cách xã hội được dỡ bỏ. Về anime, con số 13 triệu người dùng trả phí cho Crunchyroll, tính tới đầu năm 2024, có thể cho thấy đà tăng trưởng đáng kể của loại hình này.

Và dù 26% là một sự sụt giảm lớn so với mức đỉnh của năm 2022, thì doanh số manga tại Mỹ năm 2023 vẫn gấp đôi so với năm 2020 và gấp 3 lần so với bất kỳ năm nào trước khi đại dịch diễn ra.

Sức hút của 'One Piece'

Đặc biệt, có một tác phẩm manga đã “miễn nhiễm” với xu hướng giảm của toàn ngành. One Piece, sau khi gây nên chấn động tại hai thị trường lớn là Nhật Bản và Pháp năm 2022, tiếp tục thể hiện sức hút tại Mỹ năm 2023.

Sau khi đạt đỉnh vào năm 2022, doanh số bán One Piece tại Nhật Bản và Pháp sụt giảm theo xu hướng chung của thị trường. Nhưng riêng tại Mỹ, con số này tiếp tục tăng. Ảnh: Comicsbook.

Một trong những nguyên nhân là nhân vật chính Luffy tiến lên Gear 5, trạng thái mạnh nhất của Mũ Rơm tính đến hiện tại. Gear 5 phần nào khiến sự quan tâm của người đọc tăng đột biến, đến một mức độ chưa từng thấy trong lịch sử 25 năm ra đời của One Piece.

Tập đầu tiên Gear 5 xuất hiện, One Piece 103, được phát hành tại Nhật Bản vào tháng 8 năm 2022 và Pháp vào tháng 12 cùng năm. Doanh số bán One Piece tăng đột biến tại cả 2 thị trường này trong năm đó.

Tại Mỹ, tập này được ra mắt vào giữa năm 2023 và đã trở thành tập One Piece bán chạy nhất trong năm. Điều đó giúp giải thích tại sao doanh số bán One Piece ở Mỹ lại đi theo hướng ngược lại với thị trường manga nói chung.

Hình thái Gear 5 của Luffy dấy nên làn sóng thu hút lớn với độc giả. Ảnh: Comicsbeat.

Ngoài lý do trên, bản chuyển thể người thật One Piece của Netflix được coi là động lực chính thứ hai khiến bộ manga gốc ngày càng được chú ý. One Piece người đóng là bộ phim được xem nhiều thứ hai trên Netflix vào năm 2023, dựa theo tổng số giờ xem. Sự thành công này phần nào thu hút người xem tìm lại các bản anime phát hành trước đó. Kết quả là One Piece trở thành anime được xem nhiều nhất trên Netflix vào năm 2023, trong đó số giờ xem nửa cuối năm tăng 101% so với nửa đầu năm.

One Piece về mặt lịch sử không phổ biến ở Mỹ như ở những nơi khác. Đầu tiên, ấn tượng ban đầu của độc giả Mỹ với anime Nhật Bản đến từ việc ra mắt loạt truyện 4Kids từ thập niên 1990. Với nội dung bị chỉnh sửa quá nhiều so với nguyên tác, 4Kids đã bị công chúng Mỹ chế nhạo. Điều đó phần nào là lý do One Piece chưa bao giờ trở thành “manga bán chạy nhất của năm” tại Mỹ, dù đã làm được điều đó nhiều lần tại các quốc gia khác, như tại Nhật Bản hay Pháp.

Tại Nhật Bản, One Piece hiện cũng chiếm 2% thị phần trong thị trường manga. Đây là một con số tương đối lớn do thị trường manga Nhật Bản trưởng thành và rất đa dạng về số lượng và chất lượng các tác phẩm.

Ở Pháp, One Piece cũng ở vị thế chiến thắng khi nằm trong Top 50 sách bán chạy nhất năm 2023 và là manga duy nhất làm được điều này.

Tại Mỹ, có thể nói sức hút của Gear 5, sau đó là sự ra mắt của bản phim người đóng và sự lan tỏa niềm yêu thích của cộng đồng độc giả One Piece đã thu hút thêm những người hâm hộ mới. Từ năm 2022 đến năm 2023, thị phần của One Piece tại xứ cờ hoa ghi nhận đà tăng mạnh, từ mức 1,8% (được coi là một dấu mốc lịch sử tính đến năm 2022) lên con số bất ngờ 3,2%.

Người hâm mộ của tác phẩm này có thể ăn mừng khi One Piece đã tiến thêm một bước trong việc đạt được sự công nhận trên toàn thế giới.