Có gì thú vị ở Hawaii?

Khu nghỉ dưỡng 5 sao Four Seasons Resort Maui at Wailea: Khách sạn này thuộc Four Seasons - tập đoàn khách sạn xa xỉ hàng đầu thế giới. Nằm cạnh bờ biển Wailea, khách sạn được thiết kế cách xa biển để đảm bảo độ riêng tư cho du khách. Khi giới thiệu về địa điểm này, Michelin Guide nhận định bên trong sử dụng nội thất theo phong cách Hawaii phóng khoáng nhưng không hào nhoáng. Ảnh: @lil_niki, @fsmaui.