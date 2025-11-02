Cô gái vướng tin đồn ngoại tình với Yamal

|
Ngôi sao sinh năm 2007 vừa thông báo anh và ca sĩ Nicky Nicole chấm dứt mối quan hệ chỉ sau 3 tháng. Trên trang cá nhân, Yamal cũng xóa toàn bộ hình ảnh thân mật với Nicky Nicole.
|
Cùng thời điểm, giới truyền thông Tây Ban Nha lan truyền tin Yamal bí mật gặp gỡ influencer người Italy Anna Gegnoso trong chuyến đi tới Milan.
|
Anna sở hữu hơn 700.000 người theo dõi trên Instagram và là fan cuồng bóng đá Italy, từng đăng tải nhiều hình ảnh trong trang phục Napoli.
|
Anna gây chú ý trên mạng xã hội nhờ vóc dáng nóng bỏng và khuôn mặt ấn tượng. Cô chia sẻ nhiều hình ảnh, video diện áo bóng đá và nhảy theo nhạc.
|
Phần lớn clip này đều đạt tới hàng triệu lượt xem, thu hút sự quan tâm của người theo dõi.
|
Nữ influencer cho thấy sở thích đặc biệt với layout makeup tông nude và trang sức vàng, thường xuyên diện trang phục khoe trọn vẹn lợi thế hình thể như áo quây hay váy bó sát.
|
Đáng chú ý, Yamal và cô gái từng được cho là đi mua sắm cùng nhau tại trung tâm thương mại La Roca Village ở Barcelona hồi tháng 12 năm ngoái. Dù công khai tình cảm với Nicky, Yamal vẫn qua lại với Anna.
|Trong khi đó, Nicky bị chỉ trích là nguyên nhân khiến Yamal không tập trung vào sự nghiệp bóng đá suốt thời gian qua. Sao trẻ sinh năm 2007 trở thành tâm điểm chú ý nhưng không bởi màn trình diễn trên sân cỏ.
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.