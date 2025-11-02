Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cô gái vướng tin đồn ngoại tình với Yamal

  • Chủ nhật, 2/11/2025 17:47 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Người mẫu Anna Gegnoso được cho là nguyên nhân khiến chuyện tình của Lamine Yamal với Nicki Nicole đổ vỡ.

Co gai ngoai tinh Yamal anh 1

Ngôi sao sinh năm 2007 vừa thông báo anh và ca sĩ Nicky Nicole chấm dứt mối quan hệ chỉ sau 3 tháng. Trên trang cá nhân, Yamal cũng xóa toàn bộ hình ảnh thân mật với Nicky Nicole.

Co gai ngoai tinh Yamal anh 2

Cùng thời điểm, giới truyền thông Tây Ban Nha lan truyền tin Yamal bí mật gặp gỡ influencer người Italy Anna Gegnoso trong chuyến đi tới Milan.

Co gai ngoai tinh Yamal anh 3

Anna sở hữu hơn 700.000 người theo dõi trên Instagram và là fan cuồng bóng đá Italy, từng đăng tải nhiều hình ảnh trong trang phục Napoli.
Co gai ngoai tinh Yamal anh 4

Anna gây chú ý trên mạng xã hội nhờ vóc dáng nóng bỏng và khuôn mặt ấn tượng. Cô chia sẻ nhiều hình ảnh, video diện áo bóng đá và nhảy theo nhạc.
Co gai ngoai tinh Yamal anh 5

Phần lớn clip này đều đạt tới hàng triệu lượt xem, thu hút sự quan tâm của người theo dõi.

Co gai ngoai tinh Yamal anh 6

Nữ influencer cho thấy sở thích đặc biệt với layout makeup tông nude và trang sức vàng, thường xuyên diện trang phục khoe trọn vẹn lợi thế hình thể như áo quây hay váy bó sát.
Co gai ngoai tinh Yamal anh 7

Đáng chú ý, Yamal và cô gái từng được cho là đi mua sắm cùng nhau tại trung tâm thương mại La Roca Village ở Barcelona hồi tháng 12 năm ngoái. Dù công khai tình cảm với Nicky, Yamal vẫn qua lại với Anna.
Co gai ngoai tinh Yamal anh 8
Trong khi đó, Nicky bị chỉ trích là nguyên nhân khiến Yamal không tập trung vào sự nghiệp bóng đá suốt thời gian qua. Sao trẻ sinh năm 2007 trở thành tâm điểm chú ý nhưng không bởi màn trình diễn trên sân cỏ.

Nicole đáp trả tin đồn ngoại tình sau lưng Yamal

Nữ ca sĩ người Argentina tỏ ra bất mãn khi bị đồn ngoại tình trong lúc cặp kè với tiền đạo Lamine Yamal.

11 giờ trước

Yamal chia tay vì bạn gái ngoại tình?

Sau những tin đồn ngoại tình, Lamine Yamal và Nicki Nicole chính thức đường ai nấy đi, đánh dấu sự kết thúc cho mối tình ngắn ngủi giữa ngôi sao bóng đá trẻ tuổi và nữ ca sĩ Argentina.

12 giờ trước

Yamal chia tay bạn gái

Ngôi sao sinh năm 2007 thông báo anh và ca sĩ Nicky Nicole đã chấm dứt mối quan hệ chỉ sau 3 tháng.

20 giờ trước

