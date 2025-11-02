Nicole đáp trả tin đồn ngoại tình sau lưng Yamal

Nữ ca sĩ người Argentina tỏ ra bất mãn khi bị đồn ngoại tình trong lúc cặp kè với tiền đạo Lamine Yamal.

Nicole vướng tin đồn ngoại tình.

Mối tình ngắn ngủi giữa Yamal và Nicole đi đến hồi kết. Hôm 1/11, Yamal xác nhận anh và Nicole chia tay sau 3 tháng bên nhau. Không lâu sau đó, nữ ca sĩ người Argentina lên tiếng làm rõ mọi tin đồn trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Jordi Martín.

“Tôi muốn xác nhận rằng tôi và Lamine không còn ở bên nhau nữa. Chúng tôi không gặp nhau kể từ khi tôi rời Barcelona", Nicole chia sẻ. “Chúng tôi vốn không định công khai chuyện này, nhưng tình huống hiện tại buộc phải làm vậy. Tôi có thể khẳng định rằng không hề có sự phản bội nào. Nếu tôi là nạn nhân của điều đó, tôi sẽ nói ra công khai như cách tôi từng làm trước đây".

Nicole và Yamal thời còn bên nhau.

Tuy nhiên, theo chương trình LAM, một talk show nổi tiếng tại Argentina, nguyên nhân chia tay có thể xuất phát từ sự thiếu chung thủy của cả hai phía. Trong khi Nicole bị đồn có mối quan hệ mờ ám với Mernuel, một streamer trẻ đang lên tại Argentina, thì phía Yamal cũng bị tiết lộ “không hoàn toàn vô can".

Một người bạn thân của Nicole kể lại: “Bạn tôi nhìn thấy Nicki rời đi cùng Mernuel (một streamer trẻ tuổi đang lên người Argentina). Họ ở bên nhau suốt đêm và rời khỏi cùng nhau".

Những hình ảnh chụp màn hình tin nhắn thân mật giữa Nicole và Mernuel cũng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, khiến làn sóng bàn tán càng trở nên dữ dội. Trong khi đó, chương trình Ángel de Brito khẳng định Yamal cũng có hành động tương tự khi dính tin đồn ngoại tình với người mẫu Anna Gegnoso. Cả hai từng có thời gian cặp kè trước khi Yamal quen Nicole.

Chuyện đời tư của Yamal gây nhiều tranh cãi trong những tháng qua, khiến tài năng trẻ 18 tuổi này vướng không ít chỉ trích từ dư luận.

