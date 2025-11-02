Yamal chia tay vì bạn gái ngoại tình?

Sau những tin đồn ngoại tình, Lamine Yamal và Nicki Nicole chính thức đường ai nấy đi, đánh dấu sự kết thúc cho mối tình ngắn ngủi giữa ngôi sao bóng đá trẻ tuổi và nữ ca sĩ Argentina.

Nicky Nicole và Mernuel trong một buổi giao lưu.

Hôm 1/11, Yamal thông báo anh và ca sĩ Nicky Nicole đã chấm dứt mối quan hệ chỉ sau 3 tháng. Trả lời phỏng vấn Ole, Nicole cũng xác nhận điều này. Theo thông tin từ chương trình LAM - một talk show giải trí nổi tiếng ở Argentina – việc cả Yamal và Nicole không chung thủy với nhau là nguyên nhân chính.

Ban đầu, Nicole bị tố ngoại tình cùng Mernuel – một streamer trẻ tuổi đang lên người Argentina. Một người bạn của Nicole cũng cho biết: "Bạn tôi nhìn thấy Nicki rời đi cùng Mernuel. Họ ở bên nhau suốt đêm và rời đi cùng nhau".

Thông tin này được truyền thông Argentina chia sẻ, kèm theo các ảnh chụp màn hình tin nhắn tình cảm giữa Nicole và Mernuel. Ngoài ra, chương trình Ángel de Brito tiết lộ rằng Yamal cũng không phải dạng vừa.

Trong chuyến đi đến Milan tháng trước, sao trẻ sinh năm 2007 dính tin đồn "ngoại tình". Truyền thông tiết lộ chủ nhân Quả bóng bạc 2025 dành cả buổi tối bên cạnh người mẫu Anna Gegnoso.

Thời gian qua, Yamal liên tục vướng ồn ào tình cảm. Trước khi công khai với Nicole, tài năng trẻ 18 tuổi cặp kè với một người mẫu có tên Anna Gegnoso. Yamal còn vướng tin đồn tình cảm với Fati Vazquez, một cựu tiếp viên hàng không hơn anh 12 tuổi.

Chuyện tình đầu tiên của Yamal là với Alex Padilla. Cô nàng xuất hiện bên Yamal và gia đình anh để ăn mừng chiến thắng tại Euro 2024. Tuy nhiên, sau nhiều lần rạn nứt rồi tái hợp, mối quan hệ của cặp đôi khép lại.

