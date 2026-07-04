Có dấu hiệu bệnh lặp lại suốt 3 năm nhưng người đàn ông không biết

Tim đập nhanh, hồi hộp, khó thở kéo dài nhưng chủ quan không đi khám, người đàn ông 42 tuổi chỉ phát hiện mắc rung nhĩ sau 3 năm chịu đựng.

Ê-kíp bác sĩ ứng dụng hệ thống lập bản đồ 3D trong điều trị triệt căn loạn nhịp tim cho bệnh nhân.

Ba năm trước, anh Trần Đức Hải (42 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) bắt đầu xuất hiện những cơn hồi hộp, hụt hơi khi leo cầu thang. Ban đầu, các triệu chứng chỉ thoáng qua nên anh cho rằng nguyên nhân xuất phát từ áp lực công việc hoặc bệnh trào ngược dạ dày.

Ba năm không biết mình mang bệnh tim nguy hiểm

Thế nhưng, những cơn rối loạn nhịp tim xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc.

"Có những đêm vừa nằm xuống, lồng ngực tôi đập thình thịch liên hồi như trống trận, mồ hôi vã ra, kèm cảm giác nghẹt thở và hụt hơi rất đáng sợ", anh Hải nhớ lại.

Là trụ cột của gia đình, người đàn ông 42 tuổi cố gắng chịu đựng suốt nhiều năm trước khi quyết định đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở Linh Đàm.

Kết quả đo Holter điện tim ghi nhận anh mắc rung nhĩ cơn và cuồng nhĩ cơn, đồng thời có bệnh lý đau thắt ngực và trào ngược dạ dày thực quản.

Theo các bác sĩ, đây là tình trạng rối loạn nhịp tim có nguy cơ gây nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị triệt để.

Đối với những bệnh nhân còn trẻ, điều trị nội khoa bằng thuốc thường là lựa chọn đầu tiên nhằm kiểm soát cơn rối loạn nhịp.

Tuy nhiên, sau nhiều đợt điều trị theo phác đồ hiện đại, tình trạng của anh Hải không cải thiện, cơ thể không đáp ứng cũng như không dung nạp thuốc.

Trước diễn tiến bệnh, các bác sĩ quyết định thực hiện triệt đốt rung nhĩ bằng năng lượng sóng có tần số radio (RF), kết hợp hệ thống lập bản đồ điện học buồng tim 3D.

Theo ê-kíp điều trị, kỹ thuật này giúp tái tạo hình ảnh ba chiều chi tiết của buồng tim và các tĩnh mạch phổi - nơi thường phát sinh các xung điện bất thường gây rung nhĩ.

Nhờ đó, bác sĩ có thể xác định chính xác vị trí cần can thiệp, giảm phụ thuộc vào hình ảnh X-quang như các phương pháp truyền thống, đồng thời hạn chế thời gian chiếu tia X cho cả người bệnh và nhân viên y tế.

Trong quá trình can thiệp, catheter được đưa vào tim qua mạch máu vùng bẹn. Dưới sự dẫn đường của bản đồ điện học 3D, năng lượng RF được sử dụng để tạo các tổn thương vi điểm, cô lập hoàn toàn bốn tĩnh mạch phổi - nguồn phát sinh các xung điện gây rối loạn nhịp.

Sau hơn hai giờ can thiệp, dòng điện bất thường trong tim được loại bỏ hoàn toàn, nhịp tim của bệnh nhân trở lại nhịp xoang ổn định.

Các bác sĩ cảnh báo bệnh không còn chỉ gặp ở người cao tuổi mà đang ngày càng trẻ hóa.

TS.BS Vũ Văn Bạ, Phụ trách khoa Nội Tim mạch và Can thiệp, cho biết hệ thống lập bản đồ điện học 3D giúp bác sĩ định vị chính xác các đường dẫn truyền bất thường trong tim, từ đó triệt đốt hiệu quả hơn mà vẫn hạn chế tổn thương mô lành.

"Nhờ bản đồ 3D, chúng tôi có thể luồn catheter qua đường mạch máu với mức độ xâm lấn tối thiểu, sử dụng năng lượng RF để tạo các tổn thương chính xác, cô lập hoàn toàn đường điện học bất thường tại bốn tĩnh mạch phổi. Sau thủ thuật, nhịp tim người bệnh trở về bình thường, đồng thời giảm đáng kể đau và thời gian hồi phục", bác sĩ Bạ cho biết.

Rung nhĩ có xu hướng trẻ hóa

Theo TS.BS Vũ Văn Bạ, trường hợp của anh Hải phản ánh xu hướng ngày càng nhiều người trẻ mắc các bệnh lý rối loạn nhịp tim.

Nếu trước đây rung nhĩ chủ yếu gặp ở người cao tuổi thì hiện nay bệnh xuất hiện ngày càng nhiều ở người trong độ tuổi lao động.

Nguyên nhân có thể liên quan áp lực công việc kéo dài, ít vận động, béo phì, sử dụng nhiều rượu bia hoặc chất kích thích, các bệnh lý chuyển hóa cũng như những bệnh nền như trào ngược dạ dày thực quản.

Chuyên gia cảnh báo rung nhĩ không chỉ gây cảm giác hồi hộp, đánh trống ngực hay khó thở mà còn làm tăng gấp 5 lần nguy cơ đột quỵ do hình thành cục máu đông trong buồng tim.

Nếu trì hoãn điều trị, bệnh có thể tiến triển thành rung nhĩ mạn tính khiến cơ tim bị xơ hóa, làm giảm hiệu quả của các phương pháp can thiệp hiện đại.

Đáng lưu ý, không ít trường hợp rung nhĩ diễn tiến âm thầm, người bệnh gần như không có triệu chứng rõ rệt cho đến khi xảy ra biến chứng.

Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo người dân, dù ở bất kỳ độ tuổi nào, nếu thường xuyên xuất hiện các biểu hiện như hồi hộp, trống ngực, tim đập nhanh, tức ngực, mệt mỏi không rõ nguyên nhân hoặc khó thở khi gắng sức, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được khám và tầm soát rối loạn nhịp tim sớm.