Clip ôtô chạy trên vỉa hè ở TP.HCM, tài xế nói đang vội đến bệnh viện

Trong khi nhiều ôtô đang xếp hàng chờ đèn đỏ, chiếc taxi công nghệ đã chạy trên vỉa hè. Tài xế nói đang vội chở khách đi bệnh viện, song với hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ, tài xế đã bị phạt số tiền 7 triệu đồng.

Chiều 16/11, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại hình ảnh xe ôtô dịch vụ (taxi công nghệ) chạy trên vỉa hè tại đoạn đường Bùi Văn Bình thuộc phường Phú Lợi, TP.HCM.

Chiều 16/11, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại hình ảnh xe ôtô dịch vụ (taxi công nghệ) biển số 61G- 004.91 chạy trên vỉa hè tại đoạn đường Bùi Văn Bình thuộc phường Phú Lợi, TP.HCM, hướng về đường Mỹ Phước Tân Vạn.

Hình ảnh ôtô ngang nhiên leo lên vỉa hè chạy khi nhiều phương tiện đang xếp hàng dừng chờ đèn đỏ, gây bức xúc dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Phú Lợi đã phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Bình Triệu - Phòng Cảnh sát giao thông tiến hành xác minh thông tin và chủ phương tiện.

Cảnh sát giao thông làm việc với tài xế.

Qua xác minh, Công an phường Phú Lợi xác định ông L.V.L. (SN 1992, ngụ xã Bắc Tân Uyên, TP.HCM) là tài xế, nên mời đến trụ sở làm việc.

Đội Cảnh sát giao thông Bình Triệu đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế số tiền 7 triệu đồng. Tài xế đã viết bản cam kết không vi phạm Luật An toàn giao thông.