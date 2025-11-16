Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Clip ôtô chạy trên vỉa hè ở TP.HCM, tài xế nói đang vội đến bệnh viện

  • Chủ nhật, 16/11/2025 18:08 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Trong khi nhiều ôtô đang xếp hàng chờ đèn đỏ, chiếc taxi công nghệ đã chạy trên vỉa hè. Tài xế nói đang vội chở khách đi bệnh viện, song với hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ, tài xế đã bị phạt số tiền 7 triệu đồng.

Clip: Ôtô chạy trên vỉa hè ở TP.HCM Chiều 16/11, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại hình ảnh xe ôtô dịch vụ (taxi công nghệ) chạy trên vỉa hè tại đoạn đường Bùi Văn Bình thuộc phường Phú Lợi, TP.HCM. Làm việc với công an, tài xế khai nhận do chở khách đi Bệnh viện Đa khoa Bình Dương và bị kẹt xe nên chạy xe lên vỉa hè.

Chiều 16/11, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại hình ảnh xe ôtô dịch vụ (taxi công nghệ) biển số 61G- 004.91 chạy trên vỉa hè tại đoạn đường Bùi Văn Bình thuộc phường Phú Lợi, TP.HCM, hướng về đường Mỹ Phước Tân Vạn.

Hình ảnh ôtô ngang nhiên leo lên vỉa hè chạy khi nhiều phương tiện đang xếp hàng dừng chờ đèn đỏ, gây bức xúc dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Phú Lợi đã phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Bình Triệu - Phòng Cảnh sát giao thông tiến hành xác minh thông tin và chủ phương tiện.

Leo via he anh 1

Cảnh sát giao thông làm việc với tài xế.

Qua xác minh, Công an phường Phú Lợi xác định ông L.V.L. (SN 1992, ngụ xã Bắc Tân Uyên, TP.HCM) là tài xế, nên mời đến trụ sở làm việc.

Làm việc với công an, tài xế khai nhận do chở khách đi Bệnh viện Đa khoa Bình Dương và bị kẹt xe nên chạy xe lên vỉa hè.

Đội Cảnh sát giao thông Bình Triệu đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế số tiền 7 triệu đồng. Tài xế đã viết bản cam kết không vi phạm Luật An toàn giao thông.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Vừa lái xe, vừa xem điện thoại ở TP.HCM

Dừng sai vạch, leo vỉa hè, bấm điện thoại khi lái xe... là những “lỗi quen” của không ít người ở TP.HCM. Hành vi này không chỉ bị phạt nặng mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

06:53 14/11/2025

4 ngày, CSGT TP.HCM phạt nguội gần 400 xe máy leo vỉa hè

Sau 4 ngày cao điểm, CSGT TP.HCM lập biên bản hơn 6.000 trường hợp vi phạm, trong đó gần 400 xe bị phạt nguội qua hình ảnh do leo vỉa hè, 900 xe chạy quá tốc độ.

19:00 15/10/2025

Xe tải leo vỉa hè vượt ẩu ở TP.HCM

Tài xế xe tải biển số TP.HCM đã ngang nhiên cho xe leo vỉa hè để vượt ẩu giữa dòng phương tiện đông đúc. Đoạn clip ghi lại sự việc lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

07:04 20/9/2025

https://tienphong.vn/clip-o-to-chay-tren-via-he-o-tphcm-tai-xe-noi-dang-voi-den-benh-vien-post1796700.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

Leo vỉa hè Thành phố Hồ Chí Minh ôtô dịch vụ taxi công nghệ vi phạm giao thông

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý