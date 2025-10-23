CLB Saudi làm nên lịch sử ở AFC Champions League

Al Ahli của Saudi Arabia ghi dấu ấn lịch sử khi kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 21 sau chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Al Gharafa.

Al Ahli đang bay cao ở đấu trường số 1 châu Á.

Sau loạt trận thứ 3 vòng phân hạng AFC Champions League Elite, Al Ahli chính thức khắc tên vào lịch sử bóng đá châu lục với chuỗi 21 trận bất bại ở giải đấu hàng đầu châu Á. Thành tích không chỉ giúp Al Ahli vượt qua mọi kỷ lục trước đó về chuỗi trận bất bại dài nhất trong các giải đấu cấp châu lục mà còn khẳng định vị thế của họ như một thế lực thống trị khu vực.

Chuỗi bất bại của Al Ahli bắt đầu từ mùa giải năm ngoái, khi AFC Champions League lần đầu đổi tên và chuyển sang thể thức thi đấu mới. Đó cũng là mùa giải CLB của Saudi làm nên lịch sử khi lần đầu vô địch AFC Champions League Elite. Họ thắng Kawasaki Frontale với tỷ số 2-0 trong trận chung kết ở Jeddah.

Đằng sau thành công vang dội là dấu ấn chiến thuật của HLV Matthias Jaissle. Ông thổi hồn vào lối chơi của Al Ahli kể từ khi đảm nhận vai trò dẫn dắt đội bóng. Vị chiến lược gia trẻ người Đức, được biết đến với những thành công tại Red Bull Salzburg, mang đến một phong cách bóng đá hiện đại, kỷ luật nhưng không kém phần sáng tạo.

Dưới sự dẫn dắt của Jaissle, Al Ahli duy trì sự ổn định và thể hiện sự bùng nổ trong những thời điểm quyết định. Jaissle xây dựng một đội hình cân bằng, kết hợp giữa những ngôi sao kỳ cựu như Ivan Toney, Kessie, Mahrez và các tài năng trẻ đầy triển vọng.

Hiện ở giải Saudi Pro League, Al Ahli đứng thứ 8, kém đội dẫn đầu Al Nassr 6 điểm.