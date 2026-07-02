CLB Premier League sa thải HLV trước mùa 2026/27 theo cách tàn nhẫn

Nottingham Forest gây sốc khi quyết định sa thải HLV Vitor Pereira chỉ sau 5 tháng cầm quân, đồng thời hoàn tất các thủ tục để bổ nhiệm Oliver Glasner ngồi vào ghế nóng.

Forest bất ngờ sa thải HLV Pereira.

Điều đáng nói, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chỉ biết mình mất việc qua một email được gửi đúng 23h58 ngày 30/6 (giờ địa phương), tức chỉ 2 phút trước khi điều khoản đặc biệt trong hợp đồng hết hiệu lực.

Hợp đồng của Pereira có điều khoản cho phép Forest đơn phương chấm dứt hợp đồng trước ngày 30/6 mà không gặp trở ngại. Ban lãnh đạo đội bóng kích hoạt điều khoản này vào phút chót sau khi đạt được thỏa thuận sơ bộ với Oliver Glasner.

Quyết định khiến HLV Pereira hoàn toàn bất ngờ. Chỉ một ngày trước đó, ông vẫn cùng các lãnh đạo CLB lên kế hoạch cho chuyến tập huấn tiền mùa giải tại Bồ Đào Nha, đồng thời thảo luận về các thương vụ chuyển nhượng và khả năng gia hạn hợp đồng.

Pereira được bổ nhiệm hồi tháng 2 để thay Sean Dyche, trở thành HLV thứ 4 của Forest trong mùa 2025/26. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội chủ sân City Ground trụ hạng thành công với vị trí thứ 16 tại Premier League, đồng thời lần đầu tiên kể từ năm 1984 góp mặt ở bán kết một cúp châu Âu khi tiến sâu tại Europa League.

Glasner được chọn thay thế Pereira.

Trong thông báo chia tay, nhà cầm quân 56 tuổi thừa nhận việc bị sa thải là "cú sốc hoàn toàn" và không nhận được bất kỳ cảnh báo nào. Dù thất vọng, ông vẫn gửi lời cảm ơn tới CLB: "Tôi rời Nottingham Forest mà không mang theo sự cay đắng hay oán trách, chỉ có sự tôn trọng, lòng biết ơn và những ký ức đẹp."

Người được Forest lựa chọn thay thế là Glasner. Nhà cầm quân người Áo từng giúp Crystal Palace vô địch Europa Conference League và trước đó đăng quang FA Cup 2025. Giới lãnh đạo Forest tin rằng triết lý bóng đá của Glasner phù hợp hơn với đội hình hiện tại và có thể mang đến sự ổn định lâu dài cho đội bóng.

Khi chính thức nhậm chức, Glasner sẽ trở thành HLV thứ 5 dẫn dắt Nottingham Forest chỉ trong chưa đầy một năm, sau Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou, Sean Dyche và Vitor Pereira.