CLB Nam Định lại thay tướng

  • Thứ năm, 26/2/2026 10:29 (GMT+7)
Sáng 26/2, CLB Thép Xanh Nam Định chia tay HLV Mauro Jeronimo và lập tức tái bổ nhiệm ông Vũ Hồng Việt ngồi ghế nóng.

HLV Vũ Hồng Việt tái xuất băng ghế chỉ đạo CLB Nam Định.

CLB Nam Định quyết định thay đổi trên băng ghế huấn luyện khi chia tay HLV Mauro Jeronimo chỉ sau 10 trận dẫn dắt. Sáng 26/2, đội bóng thành Nam công bố sự trở lại của HLV Vũ Hồng Việt. Ông được kỳ vọng sẽ đưa đội bóng vượt qua giai đoạn sóng gió.

Theo đội chủ sân Thiên Trường, Nam Định chỉ còn 3 ngày chuẩn bị cho trận gặp Ninh Bình. Sau khi ông Mauro xin nghỉ, lãnh đạo CLB cần một nhà cầm quân am hiểu nội tình, có thể bắt tay vào việc ngay lập tức. Và Vũ Hồng Việt là lựa chọn không mất thời gian thích nghi. Ngay trong ngày 26/2, chiến lược gia sinh năm 1979 sớm tái xuất sân tập.

Đây không phải lần đầu ông Việt nhận nhiệm vụ trong nghịch cảnh. Tháng 8/2022, ông lên nắm quyền khi Nam Định đứng thứ 12/13 sau 13 vòng đấu V-League và sau đó giúp đội trụ hạng sớm. Từ nền tảng ấy, ông cùng CLB bước vào giai đoạn rực rỡ nhất lịch sử với danh hiệu vô địch V-League 2023/24, Siêu cúp Quốc gia 2024, rồi bảo vệ thành công ngôi vương mùa 2024/25 bất chấp tổn thất lực lượng nghiêm trọng.

Ở đấu trường châu lục, ông đưa Nam Định vào vòng knock-out AFC Champions League Two 2024/25 và giành vé dự cúp các CLB Đông Nam Á 2025/26. Tháng 10/2025, sau thất bại trước Gamba Osaka, ông chủ động rời ghế nóng. Bốn tháng sau, ông trở lại khi đội bóng rơi xuống vị trí thứ 10 với 12 điểm sau 13 vòng, chỉ hơn nhóm play-off trụ hạng đúng một điểm.

Sự tái hợp lần này không chỉ là giải pháp tình thế, mà còn là lời khẳng định niềm tin bởi Nam Định cần một người hiểu họ nhất, trong thời điểm khó khăn nhất.

