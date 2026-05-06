CLB Nam Định gục ngã trên đất Malaysia

Tối 6/5, Nam Định thua Selangor với tỷ số 1-2 thuộc bán kết lượt đi cúp các CLB Đông Nam Á 2025/2026.

Nam Định gặp nhiều khó khăn trước Selangor.

Với lợi thế sân nhà, Selangor chủ động dâng cao gây sức ép về phía khung thành Nam Định ngay từ đầu. Tuy nhiên, đội khách dần lấy lại thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút 29, Percy Tau đi bóng kỹ thuật rồi dứt điểm đưa bóng dội cột dọc, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số đáng tiếc.

Trong lúc đang chơi tốt, Nam Định bất ngờ thủng lưới ở phút 37. Quentin Cheng thoát xuống bên cánh phải trước khi căng ngang thuận lợi để Chrigor dứt điểm cận thành, đưa Selangor vượt lên dẫn trước 1-0.

Không nao núng, đại diện V-League nhanh chóng đáp trả. Phút 45, Percy Tau tiếp tục để lại dấu ấn với pha đi bóng lắt léo rồi kiến tạo để Văn Vĩ băng vào dứt điểm, gỡ hòa 1-1 trước khi hiệp một khép lại.

Sang hiệp 2, thế trận diễn ra giằng co. Nam Định có cơ hội nhưng không tận dụng được, trong khi Selangor tỏ ra sắc bén hơn. Phút 59, từ tình huống tạt bóng của Cheng, hàng thủ đội khách xử lý lúng túng, tạo điều kiện để Chrigor hoàn tất cú đúp cho đội chủ nhà.

Sau bàn thua, Nam Định nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, các pha phối hợp cuối cùng vẫn thiếu chính xác, điển hình là cú dứt điểm không trúng đích của Percy Tau. Những phút cuối, hàng công Nam Định chơi dưới sức và không thể ghi thêm bàn thắng.

Thất bại 1-2 buộc Xuân Son và đồng đội phải nỗ lực hơn ở lượt về nếu muốn giành quyền vào chung kết. Vào ngày 13/5, Nam Định sẽ trở lại sân nhà Thiên Trường để tái đấu Selangor.