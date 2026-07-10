CLB Hà Nội khai giảng trung tâm bóng đá cộng đồng

Chiều 9/7, CLB Hà Nội chính thức khai giảng Trung tâm Bóng đá Cộng đồng Hà Nội FC tại sân Đảo Sen (Long Biên, Hà Nội).

Đối tượng tuyển sinh của trung tâm là các em từ 7 đến 13 tuổi, đồng thời chương trình đào tạo được xây dựng trên nền tảng giáo án chuyên môn của CLB Hà Nội. Ảnh: CLB Hà Nội.

Trung tâm Bóng đá Cộng đồng Hà Nội FC ra mắt giữa mùa World Cup 2026 nóng bỏng, trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh phát triển giáo dục thể chất và thể thao học đường.

Đối tượng tuyển sinh của trung tâm là các em từ 7 đến 13 tuổi, đồng thời chương trình đào tạo được xây dựng trên nền tảng giáo án chuyên môn của CLB Hà Nội, phù hợp với từng độ tuổi và từng giai đoạn phát triển của trẻ. Các buổi tập sẽ diễn ra hoàn toàn miễn phí tại 4 điểm sân gồm Sân Cienco 5 - Mê Linh, sân ngõ 99 Định Công, sân Đảo Sen - Long Biên và sân Đoan Môn - Trường Chinh.

Một mục tiêu quan trọng khác của trung tâm là xây dựng cộng đồng người hâm mộ Hà Nội FC từ chính những gia đình có con em tham gia tập luyện. Qua đó, CLB Hà Nội không chỉ xây dựng một câu lạc bộ mạnh về chuyên môn mà còn hình thành một cộng đồng gắn kết, nơi bóng đá trở thành cầu nối của những giá trị tốt đẹp.

Đội bóng thủ đô vốn nổi tiếng với hệ thống đào tạo trẻ chất lượng bậc nhất Việt Nam, từng sản sinh những Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh... Ảnh: CLB Hà Nội.

Với CLB Hà Nội, việc đầu tư cho Trung tâm Bóng đá Cộng đồng không chỉ là một chương trình đào tạo mới mà còn là một cam kết phát triển bền vững. Đó là cam kết đồng hành cùng gia đình, nhà trường và xã hội trong việc chăm lo cho thế hệ trẻ; là cam kết xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cho bóng đá Việt Nam; và cũng là cam kết lan tỏa những giá trị nhân văn mà thể thao mang lại.

Trung tâm Bóng đá Cộng đồng cũng là một nỗ lực nữa của CLB Hà Nội trên hành trình đào tạo trẻ. Đội bóng thủ đô vốn đã nổi tiếng với hệ thống đào tạo trẻ chất lượng bậc nhất Việt Nam, từng sản sinh những Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh... Đội hình của họ luôn có tỷ lệ nội binh tự đào tạo lớn bậc nhất Việt Nam.