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Thể thao Thể thao Việt Nam

CLB Hà Nội khai giảng trung tâm bóng đá cộng đồng

  • Thứ sáu, 10/7/2026 07:42 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Chiều 9/7, CLB Hà Nội chính thức khai giảng Trung tâm Bóng đá Cộng đồng Hà Nội FC tại sân Đảo Sen (Long Biên, Hà Nội).

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Đối tượng tuyển sinh của trung tâm là các em từ 7 đến 13 tuổi, đồng thời chương trình đào tạo được xây dựng trên nền tảng giáo án chuyên môn của CLB Hà Nội. Ảnh: CLB Hà Nội.

Trung tâm Bóng đá Cộng đồng Hà Nội FC ra mắt giữa mùa World Cup 2026 nóng bỏng, trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh phát triển giáo dục thể chất và thể thao học đường.

Đối tượng tuyển sinh của trung tâm là các em từ 7 đến 13 tuổi, đồng thời chương trình đào tạo được xây dựng trên nền tảng giáo án chuyên môn của CLB Hà Nội, phù hợp với từng độ tuổi và từng giai đoạn phát triển của trẻ. Các buổi tập sẽ diễn ra hoàn toàn miễn phí tại 4 điểm sân gồm Sân Cienco 5 - Mê Linh, sân ngõ 99 Định Công, sân Đảo Sen - Long Biên và sân Đoan Môn - Trường Chinh.

Một mục tiêu quan trọng khác của trung tâm là xây dựng cộng đồng người hâm mộ Hà Nội FC từ chính những gia đình có con em tham gia tập luyện. Qua đó, CLB Hà Nội không chỉ xây dựng một câu lạc bộ mạnh về chuyên môn mà còn hình thành một cộng đồng gắn kết, nơi bóng đá trở thành cầu nối của những giá trị tốt đẹp.

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Đội bóng thủ đô vốn nổi tiếng với hệ thống đào tạo trẻ chất lượng bậc nhất Việt Nam, từng sản sinh những Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh... Ảnh: CLB Hà Nội.

Với CLB Hà Nội, việc đầu tư cho Trung tâm Bóng đá Cộng đồng không chỉ là một chương trình đào tạo mới mà còn là một cam kết phát triển bền vững. Đó là cam kết đồng hành cùng gia đình, nhà trường và xã hội trong việc chăm lo cho thế hệ trẻ; là cam kết xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cho bóng đá Việt Nam; và cũng là cam kết lan tỏa những giá trị nhân văn mà thể thao mang lại.

Trung tâm Bóng đá Cộng đồng cũng là một nỗ lực nữa của CLB Hà Nội trên hành trình đào tạo trẻ. Đội bóng thủ đô vốn đã nổi tiếng với hệ thống đào tạo trẻ chất lượng bậc nhất Việt Nam, từng sản sinh những Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh... Đội hình của họ luôn có tỷ lệ nội binh tự đào tạo lớn bậc nhất Việt Nam.

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Mục Thể thao giới cuốn sách nổi tiếng viết về bóng đá châu Phi mang tên "Bàn chân của tắc kè hoa" xuất bản vào năm 2010 của tác giả Ian Hawkey. Chân dung của tân HLV trưởng tuyển Việt Nam, Philippe Troussier, cũng sẽ hiện lên phần nào trong cuốn sách này.

Huy Trưởng - Thanh Hà

hà nội v-league Hà Nội Nguyễn Quang Hải Đỗ Duy Mạnh Đoàn Văn Hậu hà nội v-league

  • Nguyễn Quang Hải

    Nguyễn Quang Hải

    Nguyễn Quang Hải là một cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào tạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T và hiện cũng đang thi đấu tại câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ở vị trí tiền vệ. Anh được nhận huân chương lao động hạng 3 do thủ tướng chính phủ trao tặng. Quang Hải còn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 6 V-League 2018 và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018.

    • Ngày sinh: 12/4/1997
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chiều cao: 1.68 m

  • Đỗ Duy Mạnh

    Đỗ Duy Mạnh

    Đỗ Duy Mạnh là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, anh đang chơi bóng vị trí tiền vệ của Hà Nội T&T và Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam,

    • Ngày sinh: 29/9/1996
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chiều cao: 1.80 m

  • Đoàn Văn Hậu

    Đoàn Văn Hậu

    Đoàn Văn Hậu là cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào đạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Hiện anh đang chơi cho câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội ở vị trí hậu vệ. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi và trở thành cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam năm 2017.

    • Ngày sinh: 19/4/1999
    • Nơi sinh: Thái Bình
    • Chiều cao: 1.85 m

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