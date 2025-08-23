CLB châu Âu bị trừ 94 điểm

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bóng đá Romania chấn động khi FCU Craiova bị trừ tới 94 điểm vì khủng hoảng tài chính và có nguy cơ bị loại khỏi mọi giải đấu.

FCU Craiova chịu án phạt cực kỳ nặng từ Liên đoàn Bóng đá Romania.

Nguyên nhân đến từ việc Craiova không hoàn tất các khoản nợ với cựu cầu thủ, HLV, nhân viên, cùng nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng với Dinamo Bucuresti liên quan đến một trận đấu ở cúp Quốc gia.

Trong nhiều tháng qua, Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức FRF liên tục đưa ra hình phạt. Tại cuộc họp gần nhất, Craiova chính thức nhận án phạt khởi đầu mùa giải Liga III (hạng 3 Romania) với âm 94 điểm.

Đội bóng buộc phải cung cấp chứng từ thanh toán nợ trước ngày 3/9/2025, nếu không muốn tiếp tục bị trừ điểm và thậm chí bị loại khỏi mọi giải đấu do FRF, Hiệp hội Bóng đá Chuyên nghiệp Romania (LPF) và Các hiệp hội bóng đá cấp tỉnh/thành phố ở Romania (AJF) tổ chức.

Dù bị từ chối cấp phép dự giải và đứng bên bờ vực khủng hoảng, ông chủ Adrian Mititelu của CLB vẫn lạc quan. "Chúng tôi sẽ không bị loại. Tình hình sẽ sớm được giải quyết", Mititelu khẳng định, đồng thời tiết lộ kháng cáo toàn bộ các quyết định. Theo ông, khi hồ sơ còn đang chờ tòa xem xét, án phạt chưa thể có hiệu lực.

Để cứu vãn tình hình, Mititelu dự kiến bán một khu đất trị giá 15 triệu euro nhằm ổn định tài chính và giải quyết nợ nần. Đáng chú ý, đây không phải là án phạt kỷ lục nhất trong lịch sử Romania. Mùa 2015/16, CLB Caransebes từng bị FRF trừ tới 96 điểm vì khủng hoảng tài chính.

