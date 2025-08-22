Bóng đá Italy trở lại trong cơn hỗn loạn và điên rồ

Trong thế giới bóng đá châu Âu, không có giải đấu nào vừa phi lý, vừa quyến rũ đến mức khiến người hâm mộ phải “há hốc miệng” như Serie A.

Nếu Premier League được xem là sân khấu hoàn hảo của tốc độ và tiền bạc, La Liga là nơi trình diễn nghệ thuật kỹ thuật, thì Serie A là một bộ phim điện ảnh Italy đích thực - đẹp, điên rồ và đầy bất ngờ. Mỗi mùa hè, mỗi mùa giải mới đều giống như một kịch bản của Fellini: càng cố lý giải, bạn càng lạc lối; chỉ có thể thả mình và để nó cuốn trôi.

Khi hỗn loạn trở thành thương hiệu

Mùa hè 2025 tiếp tục khẳng định đặc sản ấy. Lazio, một CLB từng tự hào về sự ổn định, bất ngờ bị cấm chuyển nhượng vì vi phạm chỉ số thanh khoản - thứ được ví như “FFP phiên bản Italy”.

Chủ tịch Claudio Lotito thì hùng hồn khẳng định: “Chúng tôi chẳng nợ gì cả, mọi thứ đã được trả xong rồi. Không có thế chấp, không có cho thuê… chẳng có gì ngoài James Bond”. Câu nói ấy lập tức trở thành đề tài châm biếm trên khắp các mặt báo. Trớ trêu hơn, Maurizio Sarri vừa trở lại băng ghế huấn luyện thì phát hiện mình “bị chơi khăm”: ông sẽ phải dẫn dắt một đội bóng không thể chiêu mộ ai.

Nhưng Lazio chưa phải câu chuyện phi lý nhất. Sampdoria - một tượng đài từng chạm tay vào vinh quang châu Âu - bị đánh rớt xuống Serie C vào tháng 5, rồi chưa đầy một tháng sau lại… được cứu sống vì Brescia bị giải thể do không trả lương và nợ thuế.

Loạt play-off sinh tồn với Salernitana biến thành vở bi hài kịch: cầu thủ đội khách đồng loạt ngộ độc thực phẩm, nhiều người phải nhập viện; trận lượt về kết thúc trong hỗn loạn khi CĐV nổi giận ném ghế xuống sân. Đó không còn là bóng đá theo nghĩa thông thường, mà là một vở kịch chỉ Serie A mới có thể dàn dựng.

Ngay cả ngoài sân cỏ, bóng đá Italy vẫn không thoát khỏi những câu chuyện như tiểu thuyết. Andrea Stramaccioni - một BLV nổi tiếng của DAZN, từng được coi là “Nagelsmann phiên bản Italy” - bất ngờ trở thành anh hùng khi cứu hai người khỏi chết đuối ở Puglia. Trong khi đó, Gigi Donnarumma - đội trưởng tuyển Italy và thủ môn duy nhất của đất nước có tên trong danh sách Quả bóng vàng - lại không biết tương lai sẽ bắt bóng ở đâu, khi PSG cắt đứt đàm phán và Luis Enrique loại anh khỏi kế hoạch.

Inter Milan và AC Milan gặp nhiều vấn đề ở mùa giải mới.

Sân San Siro, mái nhà lịch sử của Milan và Inter, cũng trở thành tâm điểm một vụ bê bối quy hoạch đô thị. Kế hoạch xây dựng sân mới bị đình trệ, UEFA tước quyền đăng cai chung kết Champions League 2027. Thậm chí, Serie A còn tính đưa trận Milan-Como sang tận Perth (Australia) vào tháng 1, khi thành phố Milan tổ chức Olympic mùa Đông. Ở bất kỳ nơi nào khác, ý tưởng này có thể gây tranh cãi dữ dội; ở Italy, nó chỉ khiến người ta nhún vai: “Bình thường thôi, đây là Serie A mà”.

Tuyển Italy lại thêm một lần lao đao. Sau thất bại 0-3 trước Na Uy, viễn cảnh vắng mặt ở kỳ World Cup thứ ba liên tiếp khiến cả quốc gia hoảng loạn. Luciano Spalletti tự tuyên bố từ chức trước trận cuối cùng, Claudio Ranieri từ chối tiếp quản, Andrea Pirlo trôi dạt sang giải hạng Nhì UAE. Và cuối cùng, Liên đoàn buộc phải bổ nhiệm Gennaro Gattuso - một quyết định bị cho là thiếu tham vọng. Đội tuyển từng bốn lần vô địch thế giới giờ đây đang loay hoay tìm lại bản sắc.

Ngược lại, tuyển nữ Italy lại mang đến niềm tự hào khi chỉ còn một phút nữa là lọt vào chung kết Euro. Cristiana Girelli, với những bàn thắng, giọt nước mắt và lời phát biểu đầy xúc động trước Tổng thống Sergio Mattarella, khiến cả đất nước rung động. Đó là sự đối lập điển hình: khi một bên khủng hoảng, bên kia lại tỏa sáng, và cả hai cùng góp phần tạo nên bản giao hưởng cảm xúc đầy mâu thuẫn của bóng đá Italy.

Trẻ hóa trong cái nhìn định kiến

Nhiều người vẫn gọi Serie A là “giải đấu dưỡng già” vì sự xuất hiện của Luka Modric, Eden Dzeko hay Ciro Immobile. Nhưng nhìn sâu hơn, thực tế lại khác. Phần lớn bản hợp đồng mùa hè rơi vào độ tuổi 20-24: từ Nico Paz ở Como, Kenan Yildiz tại Juventus...

Inter, dù chưa thể đưa Ademola Lookman về từ Atalanta, vẫn kiên định theo đuổi những tài năng trẻ. Ngay cả Como, đội bóng tân binh, cũng mạnh tay chiêu mộ Jesus Rodriguez (Betis) và Jayden Addai (AZ) bên cạnh bản hợp đồng lấp lánh tên tuổi như Morata.

Scott McTominay đang trở thành biểu tượng mới của Napoli.

Điều quan trọng hơn cả: Serie A không còn cảnh chảy máu ngôi sao như một thập kỷ trước. Thủ môn xuất sắc mùa trước, Mile Svilar, tiếp tục gắn bó với Roma. McTominay - biểu tượng Napoli - không hề muốn quay lại Anh, mà trở thành “người hùng dân gian” ở thành phố miền Nam. Việc giữ chân các trụ cột phản ánh sự ổn định mới, một phần đến từ nguồn vốn ngoại khi hơn nửa số CLB hiện đã có chủ nước ngoài.

Nếu Premier League thống trị nhờ tiền bạc, La Liga sống nhờ Barca và Real Madrid, thì Serie A tự tạo ra bản sắc riêng: sự bất định. Từ năm 2020 đến nay, không CLB nào bảo vệ thành công chức vô địch. Juventus sụp đổ, Napoli vừa lên đỉnh đã lao đao, Inter và Milan lúc thăng lúc trầm, Roma và Atalanta cũng sẵn sàng chen chân. Sự khó đoán ấy biến Serie A thành giải đấu có tính cạnh tranh hàng đầu châu Âu.

Trong một thế giới bóng đá ngày càng bị đồng tiền định đoạt, Serie A giống như một “người nổi loạn” - thiếu ổn định, đầy rẫy hỗn loạn, nhưng lại cuốn hút chính bởi sự không thể đoán trước. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo: một CLB hạng Ba như Rimini có thể thay ba chủ tịch, ba HLV chỉ trong mười ngày; hay một đội vừa vô địch có thể ngay lập tức trượt dài xuống khủng hoảng.

Serie A giống như những thước phim của Fellini: bạn càng cố hiểu, càng rối trí. Nhưng nếu để mặc cho nó cuốn đi, bạn sẽ thấy tất cả: sự điên rồ, cái đẹp, sự phi lý và cả niềm đam mê thuần khiết. Đó chính là lý do, bất chấp những bê bối và hỗn loạn, Serie A vẫn có một sức hút đặc biệt.

Bóng đá Italy đã từng có thời hoàng kim với Milan của Sacchi, Juve của Lippi hay Inter của Mourinho. Ngày nay, nó không còn thống trị châu Âu nữa, nhưng lại sở hữu thứ mà nhiều giải đấu khác ghen tị: khả năng khiến người hâm mộ sống trong trạng thái ngạc nhiên liên tục. Serie A không hứa hẹn sự ổn định. Nó chỉ hứa rằng, mỗi cuối tuần, bạn sẽ chứng kiến điều gì đó không thể tưởng tượng nổi.

Serie A đã trở lại. Và câu hỏi không phải là “ai sẽ vô địch”, mà là: “Điều điên rồ nào đang chờ đợi chúng ta tiếp theo?”.