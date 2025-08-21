Bóng hồng Serie A khoe vẻ gợi cảm

Nữ MC thể thao đang làm việc ở giải Serie A, Giusy Meloni, khiến người hâm mộ phải thích thú khi chia sẻ những bức ảnh cá nhân trong kỳ nghỉ hè.

Meloni khoe dáng cùng bikini.

Meloni thu hút sự chú ý khi đăng tải nhiều bức ảnh khoe vóc dáng trên biển lên trang cá nhân. Bức ảnh đầu tiên được nữ MC chia sẻ là hình ảnh tỏa sáng với nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng, trong bộ bikini đen nhỏ xinh.

Ở bức ảnh kế tiếp, Meloni khoe đường cong quyến rũ trong bộ bikini nâu khi bước vào hồ bơi. Ngoài ra, nữ MC này cũng chia sẻ những khoảnh khắc thư giãn tại bến cảng và thưởng thức những món ăn ngon trong chuyến nghỉ hè vừa qua.

Nhiều người theo dõi Meloni để lại những bình luận khen ngợi nhan sắc của MC này. Một fan không giấu được sự ngưỡng mộ viết: "Cô ấy là người đẹp nhất trong tất cả MC thể thao mà tôi biết." Một người khác thậm chí còn hỏi: "Cô ấy đến từ hành tinh nào?".

Bài đăng này thu hút hơn 43.000 lượt thích chỉ trong vòng năm giờ sau khi được đăng tải. Meloni cũng đã chứng tỏ sức ảnh hưởng của mình trên trang cá nhân có hơn 574.000 người theo dõi.

Meloni là MC thể thao đang làm việc tại kênh DAZN, chịu trách nhiệm các nội dung về giải Serie A. Trước đó, cô làm việc cho chương trình thể thao nổi tiếng của Italy, "La Domenica Sportiva". Với vẻ ngoài rạng rỡ và phong cách ấn tượng, Meloni có sự nghiệp thăng tiến và ngày càng được mến mộ nhiều hơn.

Inter thoát hiểm bằng bàn thắng ở phút 90+2 Rạng sáng 22/6, Inter chật vật hạ Urawa Reds 2-1 ở FIFA Club World Cup.