Đẳng cấp của Huijsen

Dean Huijsen tiếp tục chứng tỏ mình là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất châu Âu sau màn trình diễn ấn tượng khi Real Madrid thắng Osasuna 1-0 rạng sáng 20/8.

Màn trình diễn của Huijsen trước Osasuna là lời khẳng định tài năng của anh dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso.

Tại vòng khai màn La Liga, trên sân Bernabeu, Huijsen không chỉ thể hiện khả năng phòng ngự chắc chắn mà còn mang đến sự khác biệt ở khía cạnh tấn công thông qua những đường chuyền dài chính xác.

Trước Osasuna, tân binh của Real Madrid tung ra tới 17 đường chuyền dài (chính xác 16), đạt tỷ lệ 97%. Theo Sofascore, trong số 820 cầu thủ ra sân tại ba giải đấu hàng đầu gồm La Liga, Premier League và Ligue 1 ở tuần mở màn mùa giải vừa qua, không ai hoàn thành nhiều đường chuyền dài hơn Huijsen.

Hiệu suất này khiến nhiều người so sánh Huijsen với huyền thoại Toni Kroos, người từng làm chủ khu trung tuyến của Real Madrid với những đường chuyền dài kinh điển. Chỉ khác ở chỗ trung vệ 19 tuổi chơi ở đáy hàng phòng ngự, trong khi Kroos chơi ở trung tâm.

Huijsen – người gia nhập Real Madrid từ Bournemouth vào mùa hè 2025 – đang cho thấy tiềm năng trở thành ngôi sao mới của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. AS đánh giá dù chỉ mới khoác áo Real được vài tháng, Huijsen đã chứng tỏ đẳng cấp và bản lĩnh vượt xa với một cầu thủ 19 tuổi thông thường.