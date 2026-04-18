CLB Anh 'lột xác' sau cuộc gọi cầu cứu Sir Alex

HLV Tom Cleverley tiết lộ Sir Alex Ferguson đã giúp ông vượt qua giai đoạn khủng hoảng đầu tiên trên cương vị HLV trưởng Plymouth Argyle.

Tom Cleverley nhận được lời khuyên hữu ích từ Sir Alex.

Tom Cleverley đang tạo dấu ấn tích cực cùng Plymouth Argyle, nhưng hành trình của cựu tiền vệ Manchester United không hề bằng phẳng.

Nhà cầm quân 36 tuổi thừa nhận từng phải gọi điện cầu cứu Sir Alex Ferguson khi đội bóng rơi vào chuỗi kết quả tệ hại đầu mùa.

Theo Cleverley, Plymouth từng trải qua giai đoạn đầy áp lực với 7 thất bại liên tiếp ở League One. Trong thời điểm khó khăn đó, ông tìm đến người thầy cũ tại Old Trafford để xin lời khuyên về cách ổn định phòng thay đồ và kéo tập thể trở lại đúng hướng.

Cleverley cho biết Sir Alex vẫn luôn sẵn sàng hỗ trợ. Ông nhận được những chỉ dẫn về cách hành xử trên sân tập, cách truyền tải thông điệp tới cầu thủ và cách duy trì niềm tin trong giai đoạn bất ổn. Hiện tại, Plymouth đã vươn lên đứng thứ 9 tại League One và cách nhóm dự play-off thăng hạng chỉ 4 điểm.

"Ông dạy tôi rằng luôn phải trung thực với cầu thủ và gắn kết với họ, bởi lời nói của bạn rất quan trọng với họ và sự nghiệp của họ", Cleverley chia sẻ. HLV trẻ người Anh nhấn mạnh việc nghe những lời đó trực tiếp từ Sir Alex mang giá trị đặc biệt, bởi ông đang học hỏi từ một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Cleverley trưởng thành từ học viện Manchester United và từng được xem là người kế thừa Paul Scholes. Dù không đạt tới kỳ vọng lớn lao đó, Cleverley vẫn có quãng thời gian đáng nhớ dưới thời Sir Alex trước khi chuyển sang Everton, Watford, Wigan Athletic và Aston Villa.

Không chỉ học chuyên môn, Cleverley còn tiếp thu triết lý quản trị con người từ Sir Alex. Ông cho rằng cựu HLV MU luôn biết cách xây dựng mối quan hệ cá nhân với cầu thủ, đồng thời giữ sự trung thực trong giao tiếp. Giờ đây, Cleverley dùng chính quá khứ đó để giúp cầu thủ vượt khó tại Plymouth.

MU liệu có tự quyết được số phận của mình? Cả Chelsea và MU đều phải nhận những thất bại ê chề tại vòng 32 Premier League. Vì lẽ đó, cuộc đại chiến tại Stamford Bridge ngày 19/4 hứa hẹn sẽ vô cùng đáng mong đợi.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD