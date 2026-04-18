Báo động đỏ cho MU trước đại chiến Chelsea

  • Thứ bảy, 18/4/2026 06:58 (GMT+7)
Manchester United đứng trước cơn khủng hoảng nhân sự hàng thủ khi có thể mất tới 4 trung vệ ở chuyến làm khách trên sân Chelsea thuộc vòng 33 Premer League.

Hàng thủ MU buộc phải chắp vá vì thiếu vắng trung vệ trầm trọng.

Manchester United bước vào vòng đấu quan trọng tại Premier League với nỗi lo lớn ở hàng phòng ngự. Trước cuộc chạm trán Chelsea, đội chủ sân Old Trafford có nguy cơ không thể sử dụng 4 trong 5 trung vệ thuộc đội một.

Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi Leny Yoro không xuất hiện cùng toàn đội trong chuyến di chuyển tới London từ ga Stockport. Trung vệ 20 tuổi được cho là gặp vấn đề thể trạng và có khả năng phải nghỉ hết mùa giải nếu chấn thương nặng như lo ngại ban đầu.

Trước đó, MU chắc chắn mất Harry Maguire và Lisandro Martinez vì án treo giò. Maguire bị phạt thêm một trận sau phản ứng với trọng tài thứ tư ở trận gặp Bournemouth. Trong khi đó, Martinez kháng cáo bất thành sau chiếc thẻ đỏ ở tình huống kéo tóc Dominic Calvert-Lewin trong trận thua Leeds United.

Ngoài ra, Matthijs de Ligt vẫn chưa thể trở lại. Trung vệ người Hà Lan không ra sân từ cuối tháng 11 năm ngoái vì chấn thương lưng kéo dài. Nếu Yoro tiếp tục vắng mặt, Ayden Heaven sẽ là trung vệ đúng nghĩa duy nhất còn đủ thể trạng để thi đấu.

Trong bối cảnh đó, HLV Michael Carrick nhiều khả năng phải sử dụng những giải pháp chắp vá. Luke Shaw có thể được kéo vào đá trung vệ, vị trí anh từng đảm nhiệm dưới thời Erik ten Hag. Diogo Dalot sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát, còn Noussair Mazraoui tiếp tục được bố trí ở hàng thủ.

Một phương án khác là trao cơ hội cho Tyler Fredricson, trung vệ 21 tuổi từng xuất hiện trên ghế dự bị ở trận gặp Bournemouth tháng trước. Tuy nhiên, cầu thủ này chưa đá chính kể từ thất bại trước Grimsby Town tại League Cup hồi tháng 8.

Không chỉ đau đầu vì nhân sự, MU còn gặp rắc rối trong hành trình tới London khi ga Manchester Piccadilly bị gián đoạn do hỏng hệ thống điện. Đội bóng đã tính phương án bay khẩn cấp, trước khi kịp lên tàu từ ga Stockport.

Carrick mở cửa cho Rashford trở lại MU

HLV Michael Carrick xác nhận chưa có quyết định cuối cùng về tương lai Marcus Rashford, qua đó để ngỏ khả năng tiền đạo này trở lại Manchester United.

3 giờ trước

Palmer dội gáo nước lạnh vào MU

Cole Palmer bác bỏ tin đồn gia nhập Manchester United, đồng thời khẳng định anh không có kế hoạch rời Chelsea trong giai đoạn tới.

3 giờ trước

FA phán quyết tấm thẻ đỏ của Martinez

MU thất bại trong nỗ lực kháng cáo tấm thẻ đỏ của Lisandro Martinez, qua đó khiến hàng thủ khủng hoảng nghiêm trọng ở chuyến làm khách tới sân Chelsea.

11 giờ trước

Highlights MU 1-2 Leeds United Rạng sáng 14/4, Manchester United nhận thất bại 1-2 trước Leeds United ở vòng 32 Premier League.

Đào Trần

Manchester United Tyler Fredricson Ayden Heaven Leny Yoro MU Harry Maguire Lisandro Martinez

    Marcos Rojo nhận án treo giò 4 trận sau hành vi bạo lực và xúc phạm trọng tài trong trận đấu tại Argentina.

    HLV Mikel Arteta khẳng định Arsenal sẽ chơi tấn công để đánh bại Man City tại Etihad, bất chấp chỉ cần hòa là nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch Premier League.

