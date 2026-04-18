Báo động đỏ cho MU trước đại chiến Chelsea

Manchester United đứng trước cơn khủng hoảng nhân sự hàng thủ khi có thể mất tới 4 trung vệ ở chuyến làm khách trên sân Chelsea thuộc vòng 33 Premer League.

Hàng thủ MU buộc phải chắp vá vì thiếu vắng trung vệ trầm trọng.

Manchester United bước vào vòng đấu quan trọng tại Premier League với nỗi lo lớn ở hàng phòng ngự. Trước cuộc chạm trán Chelsea, đội chủ sân Old Trafford có nguy cơ không thể sử dụng 4 trong 5 trung vệ thuộc đội một.

Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi Leny Yoro không xuất hiện cùng toàn đội trong chuyến di chuyển tới London từ ga Stockport. Trung vệ 20 tuổi được cho là gặp vấn đề thể trạng và có khả năng phải nghỉ hết mùa giải nếu chấn thương nặng như lo ngại ban đầu.

Trước đó, MU chắc chắn mất Harry Maguire và Lisandro Martinez vì án treo giò. Maguire bị phạt thêm một trận sau phản ứng với trọng tài thứ tư ở trận gặp Bournemouth. Trong khi đó, Martinez kháng cáo bất thành sau chiếc thẻ đỏ ở tình huống kéo tóc Dominic Calvert-Lewin trong trận thua Leeds United.

Ngoài ra, Matthijs de Ligt vẫn chưa thể trở lại. Trung vệ người Hà Lan không ra sân từ cuối tháng 11 năm ngoái vì chấn thương lưng kéo dài. Nếu Yoro tiếp tục vắng mặt, Ayden Heaven sẽ là trung vệ đúng nghĩa duy nhất còn đủ thể trạng để thi đấu.

Trong bối cảnh đó, HLV Michael Carrick nhiều khả năng phải sử dụng những giải pháp chắp vá. Luke Shaw có thể được kéo vào đá trung vệ, vị trí anh từng đảm nhiệm dưới thời Erik ten Hag. Diogo Dalot sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát, còn Noussair Mazraoui tiếp tục được bố trí ở hàng thủ.

Một phương án khác là trao cơ hội cho Tyler Fredricson, trung vệ 21 tuổi từng xuất hiện trên ghế dự bị ở trận gặp Bournemouth tháng trước. Tuy nhiên, cầu thủ này chưa đá chính kể từ thất bại trước Grimsby Town tại League Cup hồi tháng 8.

Không chỉ đau đầu vì nhân sự, MU còn gặp rắc rối trong hành trình tới London khi ga Manchester Piccadilly bị gián đoạn do hỏng hệ thống điện. Đội bóng đã tính phương án bay khẩn cấp, trước khi kịp lên tàu từ ga Stockport.

Highlights MU 1-2 Leeds United Rạng sáng 14/4, Manchester United nhận thất bại 1-2 trước Leeds United ở vòng 32 Premier League.

