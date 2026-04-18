Palmer dội gáo nước lạnh vào MU

Cole Palmer bác bỏ tin đồn gia nhập Manchester United, đồng thời khẳng định anh không có kế hoạch rời Chelsea trong giai đoạn tới.

Palmer chốt tương lai với Chelsea

Cole Palmer lên tiếng dập tắt những đồn đoán xoay quanh tương lai sau thời gian bị liên hệ với Manchester United. Tiền vệ người Anh cho biết anh chỉ biết cười khi đọc các thông tin cho rằng mình muốn rời Chelsea vì nhớ nhà.

Palmer trưởng thành từ học viện Manchester City, nhưng từng nhiều lần thừa nhận là fan Manchester United từ nhỏ. Chính chi tiết này khiến tin đồn chuyển đến Old Trafford liên tục xuất hiện thời gian qua.

Tuy nhiên, ngôi sao 23 tuổi phủ nhận toàn bộ. “Người ta cứ nói thôi. Khi thấy những tin đó, tôi chỉ cười”, Palmer chia sẻ với Guardian.

Anh nói thêm: “Manchester là quê nhà của tôi. Gia đình tôi ở đó, nhưng tôi không nhớ nơi ấy. Có thể nếu ba tháng không về, tôi sẽ thấy khác. Nhưng mỗi lần trở lại, tôi lại nghĩ chẳng còn gì dành cho mình ở đó nữa”.

Palmer gia nhập Chelsea vào năm 2023 với mức phí 42,5 triệu bảng và nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng. Sau hai mùa đầu ghi 43 bàn trong 97 trận, tiền vệ này mới có 10 bàn ở mùa giải năm nay.

Phong độ chững lại khiến nhiều đồn đoán xuất hiện, nhưng Palmer khẳng định anh vẫn cam kết với đội chủ sân Stamford Bridge. Bản hợp đồng mới ký năm 2024 giữ anh ở lại CLB đến năm 2033.

“Tôi không có kế hoạch rời Chelsea. Chúng tôi vẫn còn nhiều mục tiêu để chiến đấu”, Palmer nhấn mạnh.

Chelsea hiện đứng thứ 6 tại Premier League và cạnh tranh quyết liệt suất dự UEFA Champions League mùa tới. Palmer tin rằng nếu vào top 5, đội bóng sẽ có lợi thế lớn trên thị trường chuyển nhượng.

Tiền vệ tuyển Anh cũng tiết lộ anh cùng đội trưởng Reece James đã trao đổi với giới chủ về kế hoạch tăng cường lực lượng.

Thông điệp từ Palmer rất rõ ràng: Chelsea cần nâng cấp đội hình, còn bản thân anh chưa nghĩ tới chuyện ra đi.