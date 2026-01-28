Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Chuyện gì xảy ra với Triệu Vy

  • Thứ tư, 28/1/2026 18:00 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Sau thời gian "lặn mất tăm" khỏi showbiz, Triệu Vy được cho là rục rịch chuẩn bị tái xuất. Song, diễn viên gần như không có cơ hội trở lại hoạt động nghệ thuật.

Theo Sinchew, sau khoảng thời gian dài bị phong sát, Triệu Vy thời gian gần đây tích cực xuất hiện trở lại trên mạng xã hội. Động thái này của diễn viên được cho là bước thăm dò cho kế hoạch tái xuất.

Song, con đường trở lại showbiz của người đẹp vẫn lao đao. Cụ thể, mới đây, cô gây bất ngờ khi tham gia một phiên livestream bán hàng. Triệu Vy thể hiện tinh thần vui vẻ, vô tư đùa giỡn với MC và khán giả theo dõi. "Nếu ngày nào tôi cũng tới thì ngày nào cũng như Tết, chẳng còn gì để chúc mừng nữa. Chúng tôi chọn ngày đặc biệt mới kết nối với mọi người", diễn viên chia sẻ về lần đầu xuất hiện trên livestream.

Khi được MC khen hát hay, Triệu Vy trải lòng đến giờ vẫn chưa có cơ hội tổ chức concert. Người đẹp cho rằng còn rất nhiều khán giả yêu thương mình, được cho là ngầm ám chỉ mong muốn quay lại hoạt động nghệ thuật.

Sự xuất hiện của Triệu Vy trên livestream lập tức thu hút sự chú ý, giúp doanh số bán hàng tăng rõ rệt. Diễn viên cũng bày tỏ phấn khích, thậm chí hôn má nữ MC. Song phiên livestream có Triệu Vy sau đó đột ngột bị khóa, khiến người xem hoang mang.

Trieu Vy anh 1Trieu Vy anh 2

Livestream có Triệu Vy đột ngột bị khóa. Ảnh: Weibo.

Triệu Vy gửi tin nhắn thoại trong nhóm người hâm mộ để trấn an, không giải thích lý do xảy ra sự cố mà chỉ tiết lộ sau này cô không thể tiếp tục kết nối với khán giả qua livestream như vậy. Nhiều nguồn tin cho rằng việc livestream bị khóa là vì Triệu Vy không được phép công khai xuất hiện trước công chúng.

Thời gian qua, truyền thông Trung Quốc đăng tải nhiều bài viết với nội dung liên quan tới việc phong sát triệt để nghệ sĩ vi phạm pháp luật.

Các bài viết này chỉ ra hiện tượng một số nghệ sĩ tai tiếng sau thời gian vắng bóng có dấu hiệu tái xuất thông qua những nền tảng online, livestream trò chuyện hay bán hàng... Truyền thông xứ tỷ dân khẳng định ngành văn hóa giải trí không phải là "sân chơi" cho những nghệ sĩ này trục lợi, cần phải kiên quyết chỉnh đốn và xử lý nghiêm, không cho cơ hội trở lại hoạt động nghệ thuật.

Việc truyền thông vẫn phản ứng gay gắt được cho là tín hiệu "bít cửa" với các nghệ sĩ lệch chuẩn. Dân mạng đồn đoán rằng thời gian tới, các nền tảng trực tuyến, mạng xã hội sẽ càng siết chặt hơn, khiến những nghệ sĩ từng bị phong sát như Triệu Vy không còn cơ hội tái xuất.

Nhiều người hâm mộ khuyên Triệu Vy nối gót Phạm Băng Băng, tìm cơ hội phát triển ở nước ngoài sau khi "bít cửa" trở lại Cbiz.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Phim Việt 13+ 'Nhà hai chủ' - có điểm sáng nhưng kịch bản còn vụng về

“Nhà hai chủ” đánh dấu màn chào sân của bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu. Phim có một số điểm sáng đáng khích lệ, nhưng vẫn còn không ít hạn chế ở kịch bản.

17:52 1/1/2026

Phim 'bom tấn', concert tiếp đà bùng nổ 2026

Sự bùng nổ của loạt phim bom tấn, cùng các concert quy mô lớn được kỳ vọng trở thành bản lề đầy uy lực cho thị trường giải trí 2026 có thêm những thành tích đột phá mới.

10:59 22/12/2025

Quách Ngọc Ngoan đang vội vàng?

Quách Ngọc Ngoan tái xuất màn ảnh và liên tiếp xuất hiện trong nhiều dự án nửa cuối năm 2025, đầu năm 2026. Song, các vai diễn của tài tử chưa thực sự để lại ấn tượng.

06:15 7/1/2026

Tử Khiêu

Triệu Vy Triệu Vy Phạm Băng Băng phong sát

  • Triệu Vy

    Triệu Vy

    Triệu Vy (Vicki Zhao) là nữ diễn viên, đạo diễn và ca sĩ người Trung Quốc. Cô được coi là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất ở Trung Quốc và khu vực nói tiếng Trung Quốc, và là một trong những nữ diễn viên được trả lương cao nhất. Ở Việt Nam, Triệu Vy được biết đến nhiều nhất với vai Tiểu Yến Tử trong phim truyền hình Hoàn Châu Cách Cách.

    • Ngày sinh: 12/3/1976
    • Chiều cao: 1.66m
    • Phim nổi bật: Hoàn Châu cách cách 1 & 2, Cô em họ Cát Tường, Duyên phận năm 2000, Quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm, Tân dòng sông ly biệt, Họa Bì 1 & 2, Xích Bích, Hoa Mộc Lan, Lạc lối ở Hồng Kông
    • Album nhạc: Swallow, Magic of Love (1999), The Last Separation (2001), Afloat (2004), Double (2005), Angel's Suitcase (2007), We're All Great Directors (2009)

  • Phạm Băng Băng

    Phạm Băng Băng

    Phạm Băng Băng là một trong những đại hoa đán của điện ảnh Trung Quốc được nhiều khán giả biết đến qua các bộ phim như Hoàn châu cách cách, Mộc Quế Anh, Phong thần bảng, Võ Tắc Thiên truyền kỳ,... Năm 2017, Phạm Băng Băng được tạp chí Time bầu chọn Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới. Cô còn là thành viên Ban giám khảo Liên hoan phim Cannes lần thứ 70.

    • Ngày sinh: 16/9/1981
    • Quê quán: Yên Đài, Sơn Đông, Trung Quốc
    • Phim tham gia: Hoàn châu cách cách, Đạt ma sư tổ, Tần thuỷ hoàng, Bạch phát ma nữ, Võ Tắc Thiên truyền kỳ,...

Đọc tiếp

Ai ‘hat cang’ Tran Thanh? hinh anh

Ai ‘hất cẳng’ Trấn Thành?

41 phút trước 18:06 28/1/2026

0

Việc hàng loạt phim Việt lẫn quốc tế đua nhau ra mắt trong tháng 2 khiến "Thỏ ơi" của Trấn Thành không dễ ăn chắc phần thắng trong cuộc đua phòng vé.

Ca si Han Quoc bi gay co hinh anh

Ca sĩ Hàn Quốc bị gãy cổ

2 giờ trước 17:05 28/1/2026

0

Ca sĩ Hàn Quốc Yeri cho biết sẽ phải đến bệnh viện kiểm tra vì bị gãy cổ khi tập pilates. Nữ ca sĩ nhóm Red Velvet đang phải bó bột.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý