Chuyện gì xảy ra với Triệu Vy

Sau thời gian "lặn mất tăm" khỏi showbiz, Triệu Vy được cho là rục rịch chuẩn bị tái xuất. Song, diễn viên gần như không có cơ hội trở lại hoạt động nghệ thuật.

Theo Sinchew, sau khoảng thời gian dài bị phong sát, Triệu Vy thời gian gần đây tích cực xuất hiện trở lại trên mạng xã hội. Động thái này của diễn viên được cho là bước thăm dò cho kế hoạch tái xuất.

Song, con đường trở lại showbiz của người đẹp vẫn lao đao. Cụ thể, mới đây, cô gây bất ngờ khi tham gia một phiên livestream bán hàng. Triệu Vy thể hiện tinh thần vui vẻ, vô tư đùa giỡn với MC và khán giả theo dõi. "Nếu ngày nào tôi cũng tới thì ngày nào cũng như Tết, chẳng còn gì để chúc mừng nữa. Chúng tôi chọn ngày đặc biệt mới kết nối với mọi người", diễn viên chia sẻ về lần đầu xuất hiện trên livestream.

Khi được MC khen hát hay, Triệu Vy trải lòng đến giờ vẫn chưa có cơ hội tổ chức concert. Người đẹp cho rằng còn rất nhiều khán giả yêu thương mình, được cho là ngầm ám chỉ mong muốn quay lại hoạt động nghệ thuật.

Sự xuất hiện của Triệu Vy trên livestream lập tức thu hút sự chú ý, giúp doanh số bán hàng tăng rõ rệt. Diễn viên cũng bày tỏ phấn khích, thậm chí hôn má nữ MC. Song phiên livestream có Triệu Vy sau đó đột ngột bị khóa, khiến người xem hoang mang.

Livestream có Triệu Vy đột ngột bị khóa. Ảnh: Weibo.

Triệu Vy gửi tin nhắn thoại trong nhóm người hâm mộ để trấn an, không giải thích lý do xảy ra sự cố mà chỉ tiết lộ sau này cô không thể tiếp tục kết nối với khán giả qua livestream như vậy. Nhiều nguồn tin cho rằng việc livestream bị khóa là vì Triệu Vy không được phép công khai xuất hiện trước công chúng.

Thời gian qua, truyền thông Trung Quốc đăng tải nhiều bài viết với nội dung liên quan tới việc phong sát triệt để nghệ sĩ vi phạm pháp luật.

Các bài viết này chỉ ra hiện tượng một số nghệ sĩ tai tiếng sau thời gian vắng bóng có dấu hiệu tái xuất thông qua những nền tảng online, livestream trò chuyện hay bán hàng... Truyền thông xứ tỷ dân khẳng định ngành văn hóa giải trí không phải là "sân chơi" cho những nghệ sĩ này trục lợi, cần phải kiên quyết chỉnh đốn và xử lý nghiêm, không cho cơ hội trở lại hoạt động nghệ thuật.

Việc truyền thông vẫn phản ứng gay gắt được cho là tín hiệu "bít cửa" với các nghệ sĩ lệch chuẩn. Dân mạng đồn đoán rằng thời gian tới, các nền tảng trực tuyến, mạng xã hội sẽ càng siết chặt hơn, khiến những nghệ sĩ từng bị phong sát như Triệu Vy không còn cơ hội tái xuất.

Nhiều người hâm mộ khuyên Triệu Vy nối gót Phạm Băng Băng, tìm cơ hội phát triển ở nước ngoài sau khi "bít cửa" trở lại Cbiz.