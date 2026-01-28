Phản ứng của vợ khi Hyun Bin tăng 14 kg

Theo Hyun Bin, Son Ye Jin đã xem hết bộ phim mới của anh là "Made in Korea" và rất hài lòng, thích thú với vai diễn mới của chồng.

Vừa qua, Hyun Bin cho biết anh tăng gần 14 kg để hóa thân vào nhân vật Baek Ki Tae - một con người đầy tham vọng, phức tạp và gây tranh cãi - trong phim Made in Korea phát hành trên Disney+.

Chia sẻ trong buổi phỏng vấn diễn ra chiều 27/1 tại một quán cà phê ở Samcheong-ro (quận Jongno, Seoul) với tờ My Daily, Hyun Bin bày tỏ sự nhẹ nhõm khi tác phẩm nhận được phản hồi tích cực.

“Tôi vui vì khán giả đón nhận bộ phim theo nhiều góc nhìn khác nhau. Các nhân vật có hoàn cảnh riêng và tôi biết ơn vì mọi người kiên nhẫn theo dõi khi câu chuyện ngày càng mở rộng, hấp dẫn hơn”, anh nói.

Son Ye Jin thích thú với vai diễn mới của Hyun Bin. Ảnh: JoongAng.

Đáng chú ý, Hyun Bin xác nhận việc tăng gần 14 kg là một phần quan trọng trong quá trình xây dựng nhân vật. “Tôi nghĩ khán giả hài lòng khi thấy tôi xuất hiện với một hình ảnh hoàn toàn khác trên màn ảnh”, anh nói.

Khi được hỏi về phản ứng của Son Ye Jin, Hyun Bin cho biết nữ diễn viên không thể xem phim cùng anh vì bận lịch quay, song đã theo dõi trọn bộ sau đó. “Tôi nghe nói cô ấy rất thích và hài lòng khi thấy một khía cạnh chưa từng xuất hiện ở tôi”, Hyun Bin chia sẻ.

Made in Korea lấy bối cảnh Hàn Quốc thập niên 1970 - giai đoạn vừa hỗn loạn vừa chuyển mình mạnh mẽ. Phim xoay quanh Baek Ki Tae (Hyun Bin), người tìm mọi cách vươn lên đỉnh cao quyền lực bằng cách lợi dụng thời cuộc và Jang Gun Young (Jung Woo Sung). Cuộc đối đầu giữa 2 con người đại diện cho những lựa chọn đạo đức đối lập dần vượt khỏi khuôn khổ thời đại, trở thành bi kịch của tham vọng và dục vọng.

Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên đông đảo gồm Jung Woo Sung, Woo Do Hwan, Jo Yeo Jeong, Seo Eun Soo, Won Ji An, Jung Sung Il, Kang Gil Woo, Noh Jae Won, Lily Frankie và Park Yong Woo.

Theo Hyun Bin, Made in Korea giúp anh bộc lộ một khía cạnh chưa từng khai thác trước đó. “Nhiều người nói tôi trông ‘rất ngầu’. Thú thật, đó là điều tôi chưa từng nghĩ tới. Vì vậy, tôi tin rằng ý đồ của đạo diễn đã được truyền tải đúng như mong muốn”, nam diễn viên chia sẻ.

Nói về Baek Ki Tae, Hyun Bin cho rằng nhân vật này không hoàn toàn bị đóng khung trong cái xấu tuyệt đối. “Anh ta làm những điều sai trái, thậm chí khó chịu, nhưng vẫn có những khía cạnh khiến người xem hiểu được và phần nào đồng cảm. Tôi nghĩ đó là một nhân vật quyến rũ theo cách rất mâu thuẫn”, nam diễn viên chia sẻ.