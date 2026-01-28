Miễn phí vé xem đêm nhạc có Phương Ly, Quân A.P

Chương trình nghệ thuật "Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2026" với danh sách ca sĩ gồm Phương Ly, Quân A.P... diễn ra ở Hà Nội, mở cửa tự do.

Báo Nhân Dân phối hợp với UBND TP Hà Nội công bố chương trình nghệ thuật Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2026 với chủ đề Vibrant Light - Ánh sáng rực rỡ. Sự kiện diễn ra ngày 31/1 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, khu vực trước Nhà hát Lớn Hà Nội và mở cửa tự do.

Sự kiện được giới thiệu là chương trình văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn nhằm chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời đón chào năm mới xuân Bính Ngọ 2026.

Quân A.P và Phương Ly là 2 trong những nghệ sĩ biểu diễn ở đêm nhạc. Ảnh: FBNV.

Tham gia chương trình là nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, chẳng hạn Lam Trường, Trúc Nhân, Ca nương Kiều Anh, Phương Ly, Quân A.P, buitruonglinh, Đông Hùng, Hoàng Quyên, nghệ sĩ guitar Cao Minh Đức…

Phát biểu tại lễ công bố, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết chương trình năm nay không chỉ tiếp nối thành công của năm trước mà còn được nâng tầm về quy mô, nội dung nghệ thuật và thông điệp truyền tải.

Theo ông Lê Quốc Minh, thông qua sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, ánh sáng, công nghệ và di sản, chương trình hướng tới việc mang đến không gian thưởng thức nghệ thuật hiện đại, hấp dẫn, đồng thời lan tỏa các giá trị văn hóa bền vững, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Sau dấu ấn của mùa 2025, Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2026 tiếp tục được xác định là sự kiện mở màn quan trọng trong khuôn khổ Lễ hội Ánh sáng Quốc tế Hà Nội. Chương trình không chỉ mang ý nghĩa nghệ thuật mà còn được kỳ vọng góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Nội như một đô thị sáng tạo, đồng thời tạo động lực cho du lịch, kinh tế ban đêm và hệ sinh thái công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Về cấu trúc tổng thể, chương trình được thiết kế như một trải nghiệm nghệ thuật đa lớp, nơi âm nhạc, ánh sáng, công nghệ và yếu tố di sản cùng tham gia kiến tạo không gian biểu đạt. Âm nhạc đóng vai trò dẫn dắt cảm xúc xuyên suốt; ánh sáng mở rộng và tái định nghĩa không gian trình diễn; công nghệ hỗ trợ những hình thức thể hiện hiện đại; trong khi di sản đóng vai trò nền tảng, tạo nên chiều sâu văn hóa và bản sắc cho sự kiện.

Lấy chủ đề Vibrant Light - Ánh sáng rực rỡ, chương trình lựa chọn ánh sáng làm trục ngôn ngữ nghệ thuật chủ đạo. Không chỉ mang giá trị thị giác, ánh sáng còn được đặt trong ý nghĩa biểu trưng cho niềm tin, tinh thần gắn kết, khát vọng đổi mới và ý chí vươn lên. Dòng chảy ánh sáng được xây dựng như một hành trình xuyên suốt từ truyền thống đến hiện tại và hướng tới tương lai, phản ánh sức sống cũng như động lực phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.