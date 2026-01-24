Hòa Minzy 'đi bão', bật khóc vì U23 Việt Nam

Chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc khiến hàng triệu cổ động viên trên cả nước dâng trào niềm tự hào, hạnh phúc.

Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba tại VCK U23 châu Á 2026. Trong suốt 120 phút của trận đấu, các cầu thủ thi đấu tự tin, quyết liệt và vượt qua đối thủ trên chấm luân lưu với tỷ số 7-6.

Chiến thắng giàu cảm xúc của U23 Việt Nam khiến khán giả Việt vỡ òa. Nhiều nghệ sĩ Việt cũng bày tỏ niềm hạnh phúc, tự hào khi theo dõi trận đấu. Không ít người ùa vào dòng người đi bão sau khi trận đấu kết thúc để ăn mừng chiến thắng cùng đội tuyển.

Hòa Minzy "đi bão", Thiên Ân vỡ òa cảm xúc trước chiến thắng của U23 Việt Nam. Ảnh: FBNV.

Hòa Minzy mặc áo in cờ đỏ sao vàng ra đường nhảy nhót, đập tay với những cổ động viên đi qua. Nữ ca sĩ viết: “Ra đường hôm nay lắm người quen ghê. Thấy ai cũng như quen lâu lắm. Chẳng biết ai với ai cứ thế thôi cho vui”. Hòa Minzy yêu thích bóng đá và gần như không bỏ lỡ trận đấu quan trọng nào của đội tuyển Việt Nam. Trước đó, khi theo dõi những phút cuối trận, cô xúc động bật khóc.

Bất chấp thời tiết lạnh giá của Hà Nội, Minh Quân vẫn hòa mình vào dòng người đi bão để cùng tận hưởng niềm vui chiến thắng. Anh chia sẻ: “Bão đi bà con ơi. Việt Nam thắng rồi. Rớt nước mắt và muốn trụy tim mất thôi. Tim tôi đập liên hồi”.

Ngoài ra, nhiều sao Việt khác cũng dâng trào niềm hạnh phúc trước chiến thắng của tuyển Việt Nam. Đoàn Thiên Ân xúc động: “Quá xuất sắc rồi U23 Việt Nam ơi”. Trấn Thành có chia sẻ gây chú ý khi nhắc tới vợ một cách dí dỏm: "Xin lỗi vợ yêu, nhưng Việt Nam thắng Hàn Quốc rồi. Việt Nam vô địch. Một trận đấu quá xúc động".

Diễn viên Thu Trang viết: "Chúc mừng các em. Chúc mừng chúng ta. Việt Nam mãi đỉnh". Là khán giả xem trận đấu từ những phút đầu, Lê Thúy chia sẻ: "Một cảm giác hồi hộp, lo sợ, đau tim và rồi vỡ oà trong sung sướng".