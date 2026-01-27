Báo động cho các em xinh, anh trai

Thời gian qua, nghệ sĩ bước ra từ Anh trai "say hi" mùa 2 và Em xinh "say hi" ồ ạt phát hành sản phẩm mới nhưng phần nhiều có thành tích ảm đạm.

Thành công của Anh trai “say hi” mùa 1 không chỉ nằm ở hiệu ứng truyền hình, mà còn được kiểm chứng bằng thành tích của các nghệ sĩ sau chương trình. Game show này đã đưa những gương mặt mới, chẳng hạn RHYDER, Dương Domic hay Quang Hùng MasterD… ra “ánh sáng” để sau đó họ đều nhanh chóng tận dụng sức nóng và định hình vị trí trong thị trường nhạc Việt, thậm chí vươn lên nhóm ca sĩ nam nổi bật nhất hiện nay.

Sau đó, Anh trai “say hi” mùa 2 và Em xinh "say hi" tiếp tục lên sóng, tạo cơ hội cho nhiều nghệ sĩ được chú ý hơn. Họ coi đó là bàn đạp để thúc đẩy sự nghiệp cá nhân. Thời gian qua, rất nhiều nghệ sĩ từ 2 chương trình này tận dụng thời cơ, phát hành sản phẩm âm nhạc mới nhưng không phải dự án nào cũng hiệu quả.

Cái bóng quá lớn từ Anh trai “say hi” mùa 1

Điểm chung của các ca sĩ kể trên là sở hữu những ca khúc tạo độ phủ lớn sau khi chương trình khép lại. Các ca sĩ trẻ đều cho thấy khả năng duy trì phong độ bằng loạt bản hit có đời sống độc lập, không phụ thuộc vào hào quang của chương trình.

HIEUTHUHAI không phải đến Anh trai “say hi” mới nổi tiếng nhưng sau chương trình này nam rapper rõ ràng đã vươn lên một vị thế mới. Anh phủ sóng các chương trình âm nhạc với tần suất chạy show, quảng cáo dày đặc. Nước mắt cá sấu - ca khúc được rapper phát hành cách đây 9 tháng - vẫn gây tranh luận về giai điệu. Nhưng chỉ xét thành tích, độ phủ sóng, không thể phủ nhận đây là một ca khúc thành công, củng cố vững chắc hơn vị thế của HIEUTHUHAI ở thị trường âm nhạc.

Dương Domic thậm chí có Mất kết nối và Tràn bộ nhớ trở thành hiện tượng trên không chỉ các nền tảng mà cả đời sống của người yêu nhạc. Bài hát mới của anh là Không thời gian cũng đạt 16 triệu lượt xem sau 4 tháng phát hành. Con số trên cộng thêm 42 triệu của Tràn bộ nhớ hay 132 triệu của Mất kết nối phản ánh việc nam ca sĩ hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của chương trình để bước sang giai đoạn được ghi nhận bằng sản phẩm.

RHYDER và Quang Hùng MasterD cũng cho thấy khả năng duy trì phong độ bằng loạt bản hit có đời sống độc lập, không phụ thuộc vào hào quang của chương trình.

Sau thành công của mùa 1, nhà sản xuất tiếp tục sản xuất phiên bản nữ Em xinh “say hi” lên sóng đầu 2025 và Anh trai “say hi” ra mắt ngay sau đó với tổng cộng 60 nghệ sĩ tham gia. Tiền đề của mùa 1 đã giúp 2 chương trình sau đó nhận được rất nhiều sự chú ý, quan tâm và cả những kỳ vọng. Nhiều gương mặt mới cũng coi đây là cơ hội để đưa sự nghiệp của họ sang một trang mới.

Pháo vừa trở lại với MV mới được đầu tư về hình ảnh. Ảnh: FBNV.

Tới nay, cả 2 chương trình đều đã kết thúc nhưng làn sóng phát hành sản phẩm mới từ các nghệ sĩ tham gia vẫn diễn ra khá liên tục và sôi động. Trong những ngày qua, Pháo ra mắt TOIDO vào 24/1, CONGB có Nhớ em 8 lần, Ngô Lan Hương giới thiệu Có công mài “sắc”, Vương Bình tung Thanh Tân… Tuy nhiên, phần nhiều sản phẩm này chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Trong đó, MV TOIDO đánh dấu sự trở lại của Pháo có hình ảnh được đầu tư. Tiêu đề bài hát tạo nhiều đồn đoán. Nó có thể là “Tội đồ” hoặc “Tối đó” và nghĩa nào thì cũng khiến khán giả liên tưởng tới chuyện tình cảm đầy ồn ào của nữ rapper với một streamer nổi tiếng hồi đầu 2025.

Không đanh thép, vạch trần như Sự nghiệp chướng, TOIDO nhẹ nhàng, lả lơi hơn nhưng vẫn đầy sự mỉa mai, châm chọc trong ca từ với giai điệu catchy, lôi cuốn. Sau gần 2 ngày phát hành, sản phẩm đạt khoảng 136.000 lượt xem. Con số này còn kém xa so với sức nóng của Sự nghiệp chướng.

Trong khi đó, thành tích CONGB đạt được khả quan hơn. Với 489.000 lượt xem sau gần 4 ngày phát hành, Nhớ em 8 lần có thể nói là dự án thành công nhất của nam ca sĩ này từ trước đến nay. Tuy nhiên, sản phẩm vẫn cần độ phủ sóng mạnh mẽ hơn nữa trên các trang nhạc số, nền tảng mạng xã hội để có thể được xem như một bản hit bùng nổ truyền thông.

Juky San cũng có thể xem như một trong những nhân tố nổi bật nhất kể từ khi rời Em xinh “say hi”. Cách đây 2 tuần, nữ ca sĩ phát hành MV Ta cùng nhau quên niềm đau và đến nay đạt 1 triệu lượt xem - con số tương đối ổn so với mặt bằng chung.

Áp lực của dàn em xinh, anh trai

Các sản phẩm khác được loạt em xinh, anh trai phát hành thời gian qua có thể kể tới Chân tình nào phải anh của Maiquin, Có công mài sắc của Ngô Lan Hương, Thành phố phía Đông, Thanh Tân của Vương Bình, Em nhò của TEZ, Đêm nay của RIO, Bài ca em viết của Muộii, Tình đầu trong mơ (Nhâm Phương Nam)…

Dẫu vậy, lượt xem của phần lớn sản phẩm khá ảm đạm. Chẳng hạn, Thanh Tân, Em nhò, Tình đầu trong mơ đến tối 26/1 đều chưa thể vượt qua 100.000 lượt xem.

So với mùa 1, sự khác biệt dễ nhận thấy là nhiều nghệ sĩ bước ra từ 2 chương trình sau này thiếu vắng những ca khúc đủ sức trở thành hiện tượng đại chúng. Các bài hát hậu chương trình chủ yếu dừng ở mức độ được cộng đồng người hâm mộ quan tâm, chưa vượt ra khỏi vòng an toàn để chiếm lĩnh bảng xếp hạng hay tạo trào lưu trên mạng xã hội.

Có công mài sắc pha trộn màu sắc truyền thống và hiện đại nhưng cũng chưa thể bứt phá trên đường đu âm nhạc. Ảnh: FBNV.

Một trong những lý do các em xinh, anh trai mùa sau khó bứt phát như mùa 1 có lẽ là sức nóng của chính các chương trình đã có sự khác biệt. Em xinh “say hi” và mùa 2 của Anh trai “say hi” vẫn đứng đầu trong số những chương trình lên sóng cùng thời điểm như lại chưa thể thành công, tạo hiệu ứng truyền thông lớn như mùa đầu tiên. Ít bản hit từ 2 chương trình này tạo cơn sốt như mùa 1 đã làm được.

Điều này phần nào phản ánh áp lực lớn mà thành công của mùa đầu tiên để lại. Khi thị trường đã có quá nhiều ca sĩ trẻ trung, mới mẻ ra mắt, khán giả trở nên khắt khe hơn trong việc đánh giá sản phẩm mới. Bên cạnh đó, sự bão hòa của các chương trình thực tế và tốc độ phát hành âm nhạc dày đặc cũng khiến một ca khúc khó giữ được sự chú ý lâu dài nếu thiếu yếu tố đột phá.

Thực tế cho thấy, say hi có thể là điểm khởi đầu, nhưng không đảm bảo con đường dài hơi cho nghệ sĩ. Mùa 1 chứng minh chỉ những ai nhanh chóng xây dựng được bản sắc âm nhạc riêng, cùng các sản phẩm đủ mạnh, mới có thể chuyển hóa độ nổi tiếng ngắn hạn từ các chương trình thành vị thế bền vững.

Với mùa 2 và phiên bản nữ, câu hỏi lớn vẫn còn bỏ ngỏ: ai sẽ là cái tên tiếp theo tạo được cú bứt phá thực sự sau ánh đèn sân khấu của chương trình?