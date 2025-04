Chuyện gì xảy ra trong 'Cung điện ma ám'?

Kể từ Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, phim truyền hình Hàn Quốc giảm nhiệt nhanh chóng, thiếu vắng tác phẩm ấn tượng. Mới đây, chuỗi ngày ảm đạm kết thúc khi The Haunted Palace (tựa Việt: Cung điện ma ám) đổ bộ. Bộ phim không mất nhiều thời gian để đạt top 1 Netflix. Theo Nielsen Korea, The Haunted Palace ra mắt với rating trung bình toàn quốc 9,2%, thời điểm cao nhất đạt 10,7%.

Điểm thú vị ở The Haunted Palace là bộ phim không sở hữu dàn diễn viên nổi bật, chủ đề cổ trang kết hợp thần thoại vốn đã quen thuộc với khán giả. Vậy điều gì khiến câu chuyện tại cung điện ma ám hấp dẫn?

Trở về triều đại Joseon, The Haunted Palace xoáy sâu vào mối quan hệ phức tạp giữa nữ pháp sư Yeo Ri (Bona) và gã ác thần Gang Cheol Yi (Kim Young Kwang/Yook Sung Jae). Gác lại bất hòa, cả hai hợp sức giải phóng oan hồn lẩn khuất nơi cung điện, đồng thời khám phá cuộc huyết chiến đang len lỏi trong hoàng tộc.

13 năm trước, định mệnh trói buộc Yeo Ri và Cheol Yi. Với Yeo Ri, cô sinh ra trong gia đình có truyền thống làm pháp sư trừ tà. Từ nhỏ, Yeo Ri đã được truyền thụ kiến thức tâm linh, kế thừa hòn đá trừ tà uy lực. Chỉ vì Cheol Yi đeo bám, vận xui bủa vây khiến cô buông bỏ danh phận pháp sư, chọn cuộc sống an nhàn với nghề làm mắt kính.

Ngược lại, Cheol Yi vốn là một con rồng tu luyện ngàn năm. Hắn chịu thất bại cay đắng khi để con người bắt gặp vào khoảnh khắc thăng thiên. Cheol Yi căm hận loài người, gieo rắc tai ương tới những nơi mà hắn đặt chân tới. Nhằm hoàn thành sứ mệnh, Cheol Yi phải nhập vào thân xác một pháp sư có phẩm chất cao cả, tâm hồn trong sáng như Yeo Ri. Một lời nguyền nghiệt ngã dành cho cả hai.

Ở một diễn biến khác, hoàng cung náo loạn trước cảnh thái tử lên cơn điên loạn, mất kiểm soát hành vi. Thuyết phục nhà vua xử trí theo hướng tâm linh, khảo quan Yoon Gap (Yook Sung Jae) quyết tâm mời Yeo Ri cứu chữa cho thái tử.

Giữa Yoon Gap và Yeo Ri không đơn thuần là làng xóm láng giềng mà còn gắn kết bởi những rung động cảm xúc. Tiếc rằng anh chàng bỏ mạng vì vướng phải nội chiến hoàng tộc.

Nhanh trí, Cheol Yi nhập vào Yoon Gap, thành công tước đi hòn đá trừ tà nhưng may mắn chưa thể mỉm cười với ác thần. Thay vì tiếp tục chiếm hữu Yeo Ri để hóa rồng thì ác thần lại mắc kẹt trong thân xác phàm nhân. Trong khi Cheol Yi vật lộn để thích nghi với cuộc sống con người còn Yeo Ri khám phá cung điện, tra khảo vong hồn nhằm tìm ra sự thật.

Càng gỡ lại càng rối. Nữ pháp sư nhận ra mọi chuyện phức tạp hơn cô tưởng. Một mặt, oan hồn quấy phá, hãm hại thái tử, mặt khác cuộc nội chiến giữa các thành viên trong hoàng tộc đang âm thầm diễn ra. Những tập tới là hành trình Yeo Ri, Cheol Yi và vua Lee Sung (Kim Ji Hoon) đấu tranh để cân bằng âm dương chốn cung điện. Đồng thời, Yeo Ri quyết hoàn trả lại hồn xác nguyên vẹn cho Yoon Gap, dè chừng chiêu trò từ Cheol Yi.

Ngay khi ra mắt, The Haunted Palace như vị pháp sư thi triển phép thuật, hút người xem bằng việc pha trộn nhiều thể loại. Từ hài hước, tình cảm tới kinh dị, kịch tính, đạo diễn Yoon Sung Shik vận dụng hài hòa. Nói cách khác, bộ phim là chuyến tàu lượn đưa khán giả qua nhiều khung bậc cảm xúc.

The Haunted Palace mở màn trực diện vào vấn đề. Kịch bản tập trung thiết lập tuyến nhân vật trong tập đầu, dành thời lượng phát triển câu chuyện cho những tập sau. Ngoài ra, tác phẩm khéo léo giới thiệu văn hóa, lịch sử. Đơn cử, Yeo Ri làm việc tại nơi chăm lo trang phục hậu cần cho nhà vua, Cheol Yi thưởng thức mâm tiệc thịnh soạn hay sinh vật thần thoại Imoogi.

Dẫu vậy, The Haunted Palace bộc lộ hạn chế trong cách khai thác nhóm nhân vật hoàng tộc. Dù là tuyến truyện song hành nhưng dàn nhân vật gồm hoàng hậu, thái hậu và phản tặc được xây dựng hời hợt. Chưa kể, một số tình tiết thiếu thuyết phục như Yeo Ri tự do thám thính cung điện, Cheol Yi hành xử không đúng mực trước nhà vua.

Xét về diễn xuất, Yook Sung Jae ghi điểm khi tách biệt, thể hiện rõ tính cách đối lập giữa hai nhân vật. Một người là quan thần triều đình, chính trực, cương nghị xen lẫn ân cần, ấm áp. Ngược lại, một kẻ là ác thần xảo quyệt, hận thù với cái tôi cao vút. Thực tế, Yook Sung Jae chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, song nam diễn viên kiêm ca sĩ cho thấy nỗ lực trong việc khắc họa nội tâm phức tạp của nhân vật.

Trong khi đó, Bona thu hút sự chú ý từ khán giả khi vào vai nữ pháp sư Yeo Ri. So với tạo hình thanh tú, hiền lành thì Yeo Ri lại là cơn ác mộng của đám ma quỷ. Sở hữu đôi mắt giàu cảm xúc, Bona chuyển biến linh hoạt nhiều sắc thái từ ngại ngùng, yếu đuối sang bản lĩnh, uy lực.

Sau 2 tập đầu, The Haunted Palace nhận về phản hồi tích cực từ khán giả trên các nền tảng mạng xã hội: "Nam, nữ chính diễn ổn ở mức tròn vai, lâu lắm rồi mới có bộ cổ trang Hàn xem xong khiến mình mong đợi", "Hắc long còn làm thần thì lấc cấc, đến lúc nhập vào người phàm lại hài. Ăn cháo trắng thôi mà bay lên tận trời xanh".

Chuyên mục giải trí giới thiệu Cuốn truyện Stephen King viết trong 45 năm. Tác phẩm mang tên You like it darker bao gồm 12 tập truyện ngắn. Các câu chuyện là sự kết hợp của nhiều thể loại nhỏ từ kinh dị sinh tồn, kinh dị huyền bí, viễn tưởng đến chính kịch tội phạm. Một số truyện còn được độc giả coi như phần mở rộng của các cuốn tiểu thuyết trước đó.