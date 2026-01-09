Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Huỳnh Anh lại gây chú ý

  • Thứ sáu, 9/1/2026 09:12 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong "Cách em 1 milimet", Bách (Huỳnh Anh đóng) gặp tai nạn và đã khôi phục toàn bộ trí nhớ. Nhưng Tú đã không còn muốn theo đuổi anh nữa.

Tập 37 Cách em 1 milimet gây chú ý vì những diễn biến kịch tính mới. Sau khi nghe chuyện Bách (Huỳnh Anh) chia tay Duyên (Hà Bùi), còn Ngân (Huyền Lizzie) cũng chuẩn bị ly hôn Nghiêm (Chí Nhân), gia đình Ngân cảm thấy rất bất ngờ. Con gái Ngân bày tỏ phản đối, không muốn bố mẹ đường ai nấy đi.

Ở diễn biến sau đó, Tép chạy ra đường và không chú ý một chiếc xe lao đến. Bách vội vàng lao tới đỡ cho cháu gái và bị thương nặng. Song, vụ tai nạn cũng giúp anh hồi phục lại trí nhớ đã mất.

Dẫu vậy, mối quan hệ của Bách và Tú (Quỳnh Châu) lại gần như không thể cứu vãn. Những gì Bách nói với cô trong cuộc nói chuyện gần nhất đã khiến Tú không còn muốn quay lại, theo đuổi Bách nữa.

Cach em 1 milimet anh 1

Bách hồi phục toàn bộ trí nhớ sau tai nạn.

"Nếu như cuộc đời của em là một cuốn sách thì chương viết về thời thơ ấu, về tình bạn, về mối tình đầu khắc tên anh, tất cả những điều đẹp đẽ và đau khổ, em đã gấp lại rồi. Đóng gói và gấp lại, tống tiễn một cách triệt để. Mai này cho dù anh nhớ lại tất cả hay vĩnh viễn quên đi tất cả, mình có nhìn thấy nhau thì cũng nên tránh mặt nhau", Tú nói trước khi Bách gặp tai nạn.

Cô cho rằng sự xa lạ giữa mình và Bách là điều tốt, mang đến cho cô sự nhẹ nhõm, thoải mái và tự do.

Sau khi lên sóng, tập 37 Cách em 1 milimet nhanh chóng thu hút chú ý, bàn luận. Người xem bày tỏ háo hức với những diễn biến mới khi Bách hồi phục trí nhớ. Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến trái chiều về cảnh Bách gặp tai nạn chưa tự nhiên, hay cảnh hồi tưởng, lấy lại ký ức bị sến. Cảnh phim Bách hiện tại trò chuyện với Bách của thời thơ ấu khiến nhiều người xem bàn tán.

"Đoạn nắm tay tìm lại ký ức ảo thế", "Bách nói chuyện xong lại còn sương khói bảng lảng làm tôi nhớ phim Tây Du Ký lúc yêu quái xuất hiện", "Xem mà ngại, phải tua", "Đoạn gặp Bách nhỏ vừa ảo vừa buồn cười"... là một số bình luận của khán giả.

Ngoài ra, cũng có những khán giả "quay xe", ủng hộ Bách - Tú đến với nhau để có cái kết đẹp. Trước đó, người xem từng mệt mỏi với câu chuyện tình cảm này và mong Tú đến với người khác, thay vì mãi chờ đợi Bách.

Hoàng Nhi

Cách em 1 milimet phim giờ vàng huỳnh anh

