'Nàng Cháo' Kim So Eun hẹn hò cầu thủ bóng đá?

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin Kim So Eun hẹn hò cầu thủ Jeong Dong Ho hơn một năm. Tuy nhiên, nữ diễn viên phủ nhận.

Ngày 23/4, Daily Sports đưa tin nữ diễn viên Kim So Eun và cầu thủ Jeong Dong Ho của Câu lạc bộ bóng đá Suwon, thuộc K League 1, đang hẹn hò. Hai người bên nhau hơn một năm và có ý định kết hôn.

Theo Daily Sports, Kim So Eun và Jeong Dong Ho bắt đầu hẹn hò từ tháng 3/2024. Kim So Eun sinh năm 1989, hơn Jeong Dong Ho một tuổi. Bài báo cho biết cả hai thường xuyên đi du lịch nước ngoài, bao gồm Nhật Bản và Malaysia. Họ gián tiếp thể hiện mối quan hệ qua việc đeo nhẫn cùng thương hiệu.

Hai ngôi sao vướng tin hẹn hò nhưng Kim So Eun lên tiếng phủ nhận. Ảnh: Daily Sports.

Hai người quen nhau qua sự giới thiệu của cựu cầu thủ Heo Beom San tại một bữa tiệc tối của câu lạc bộ golf mà anh tổ chức. Jeong Dong Ho được tiết lộ đã chủ động theo đuổi Kim So Eun. Cầu thủ này bị thu hút bởi Kim So Eun ngay từ lần gặp đầu tiên.

Tuy nhiên, Kim So Eun lên tiếng phủ nhận thông tin. Cô khẳng định: “Tin đồn hẹn hò hoàn toàn không đúng sự thật”. Nữ diễn viên giải thích các chuyến đi nước ngoài của cô là để phục vụ công việc quay phim, không liên quan đến Jeong Dong Ho.

Về mối quan hệ với Heo Beom San, cô cho biết: “Beom San là người bạn tôi quen biết 15 năm. Tôi, Beom San và Jeong Dong Ho chỉ cùng tham gia một nhóm chơi golf”.

Kim So Eun, sinh năm 1989, là diễn viên quen thuộc qua các bộ phim như Boys Over Flowers - Vườn sao băng và Our Gap Soon. Cô ra mắt năm 2005 với Sisters of the Sea và từng tham gia chương trình thực tế We Got Married. Tháng 12/2024, cô xuất hiện với vai trò khách mời trong chương trình Shoes Off and Single for Men của SBS. Cô không thuộc công ty quản lý nào sau khi kết thúc hợp đồng với Ascendio Entertainment vào 9/2024.

Jeong Dong Ho sinh năm 1990, là hậu vệ kỳ cựu của Suwon FC từ 2021. Anh bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp năm 2009 tại Câu lạc bộ Yokohama F. Marinos ở Nhật Bản. Anh cũng tham gia FIFA U-20 World Cup 2009 và được gọi vào đội tuyển quốc gia Hàn Quốc năm 2015.

Suwon FC, dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Eun Jung, vừa giành chiến thắng đầu tiên với tỷ số 3-2 trong mùa giải K League 1 2025 trước Gimcheon Sangmu vào 13/4.

Jeong Dong Ho chưa đưa ra phản hồi về tin đồn tình cảm.