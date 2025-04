Hậu trường cảnh nữ diễn viên nhảy từ nóc tòa nhà cao thứ 2 thế giới

Ngôi sao “Thunderbolts*” khiến khán giả “thót tim” khi liều lĩnh thực hiện cảnh quay mạo hiểm từ nóc tòa nhà chọc trời Merdeka 118.

Florence Pugh gây chú ý khi tham gia bom tấn hành động Marvel Thunderbolts*, thủ vai nhân vật Yelena Belova (Black Widow). Một đoạn clip hậu trường của phim được công bố mới đây khiến người xem “thót tim” khi nữ diễn viên tự mình thực hiện cảnh nhảy từ nóc tòa nhà cao thứ 2 thế giới - Merdeka 118 ở Kuala Lumpur (Malaysia).

“Trong tất cả cảnh hành động của mọi bộ phim, điều này thật sự ấn tượng. Có bao nhiêu lần bạn tận mắt chứng kiến một người gieo mình khỏi tòa nhà chọc trời?”, Florence Pugh chia sẻ trước khi thực hiện cảnh quay.

Bộ phận Y tế và An toàn của Disney lên tiếng phản đối vì cảnh quay tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tuy nhiên, nữ diễn vẫn quyết tâm tự mình thực hiện vì yêu thích cảnh phim này. Để đảm bảo an toàn cho Pugh, đoàn phim đã xây dựng một giàn giáo đặc biệt, giúp cô có thể nhảy khỏi nóc tòa nhà mà vẫn bình an nhờ hệ thống dây cáp phức tạp.

Florence Pugh tự thực hiện cảnh quay mạo hiểm.

Florence Pugh cũng phải trải qua quá trình tập luyện dài hơi và các cảnh quay thử để đảm bảo không có sai sót nào xảy ra trong quá trình ghi hình. Độ cao được tăng dần theo từng cấp độ để cô có thể dần quen với cú nhảy, đồng thời thử nghiệm sức bền của hệ thống giàn giáo.

May mắn, cảnh quay chính thức diễn ra thành công. Đến một độ cao nhất định, nhân vật bung dù rồi đáp đất một cách ngoạn mục. Nhiều ý kiến liên tưởng tới phân cảnh tương đồng của siêu sao hành động Tom Cruise khi treo mình trên tòa nhà Burj Khalifa trong Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011). Song, độ khó của cảnh quay trong Thunderbolts* có phần nhỉnh hơn, khi Florence Pugh phải nhảy từ đỉnh cao nhất của tòa nhà lên đến 678,9 m. Trong khi, Tom Cruise treo mình ở độ cao 518 m.

Câu chuyện của Thunderbolts* bắt đầu khi nhóm siêu anh hùng Avengers đã tan rã. Vì thế mà giám đốc CIA - Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) quyết định thành lập nhóm Thunderbolts, bao gồm các thành viên Winter Soldier (Sebastian Stan), Black Widow, U.S. Agent (Wyatt Russell), Ghost (Hannah John-Kamen), Red Guardian (David Harbour) và Taskmaster (Olga Kurylenko).