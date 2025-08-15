Chuyên cơ từng chở Bác Hồ xuất hiện trên phố, người dân háo hức đi xem

Đây cũng là máy bay đầu tiên của Trung đoàn Không quân vận tải 919, phục vụ đưa Bác Hồ cùng các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội đi công tác trong và ngoài nước trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.