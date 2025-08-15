Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chuyên cơ từng chở Bác Hồ xuất hiện trên phố, người dân háo hức đi xem

  • Thứ sáu, 15/8/2025 16:01 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Hàng trăm người dân Hà Nội tập trung trên phố Nguyễn Sơn tối 14/8, háo hức chứng kiến khoảnh khắc vận chuyển chiếc chuyên cơ IL-14 từng chở Bác Hồ.

Video: Người dân háo hức xem chuyên cơ từng chở Bác Hồ Tối 14/8, phố Nguyễn Sơn (Hà Nội) trở nên đông đúc khi người dân tập trung dọc hai bên đường, chờ đón khoảnh khắc chiếc máy bay IL-14 số hiệu VN-C482 được vận chuyển về khu triển lãm.
Chuyen co anh 1

Tối 14/8, phố Nguyễn Sơn (Hà Nội) trở nên đông đúc khi người dân tập trung dọc hai bên đường, chờ đón khoảnh khắc chiếc máy bay IL-14 số hiệu VN-C482 được vận chuyển về khu triển lãm. Đây là chiếc chuyên cơ chở Bác Hồ trong giai đoạn từ năm 1962-1969.
Chuyen co anh 2

Chiếc IL-14 này được Liên Xô trao tặng Việt Nam vào năm 1957, là một trong 5 máy bay viện trợ đầu tiên, gồm 1 IL-14, 1 Mi-4, 1 AN-2 và 2 Li-2.
Chuyen co anh 3

Đây cũng là máy bay đầu tiên của Trung đoàn Không quân vận tải 919, phục vụ đưa Bác Hồ cùng các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội đi công tác trong và ngoài nước trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
Chuyen co anh 4

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, để đưa chiếc máy bay khối lượng hàng chục tấn di chuyển trên phố, lực lượng chức năng phải dùng xe moóc siêu trường siêu trọng, di chuyển chậm rãi dưới sự dẫn đường và bảo vệ nghiêm ngặt.
Chuyen co anh 5

Nhiều người kiên nhẫn chờ hàng giờ để được tận mắt chứng kiến lực lượng chức năng vận chuyển máy bay chuyên cơ từng chở Bác Hồ.
Chuyen co anh 6

“Tôi từng nghe nhiều về chiếc chuyên cơ này, nhưng đây là lần đầu tiên thấy tận mắt. Biết tin được vận chuyển qua đây, tôi rủ cả gia đình ra xem”, chị Quỳnh Nga, ở phường Long Biên chia sẻ.
Chuyen co anh 7

“Lúc chiếc máy bay đi ngang, ai cũng giơ máy lên chụp, quay video. Tôi muốn lưu lại hình ảnh này để sau này kể cho con cháu biết rằng Hà Nội từng có một đêm đặc biệt như vậy”, anh Nguyễn Sơn, ở Hải Phòng nói.
Chuyen co anh 8

Với thiết kế vận tải hạng nhẹ, IL-14 có sức chở 26-36 người, tốc độ tối đa 415 km/h, trần bay 6.500 m và tầm bay xa nhất 1.700 km.
Chuyen co anh 9

Khoang chuyên cơ VN-C482 được bài trí đặc biệt: Phía trước bố trí giường nghỉ rộng 1,2 m, bàn làm việc, ghế ngồi; phía sau là 4 ghế phụ, bồn rửa mặt và khu vệ sinh, sàn trải thảm, đảm bảo sự tiện nghi và trang trọng cho những chuyến công tác đặc biệt.

Thành Vĩnh - Viên Minh/VTCNews

