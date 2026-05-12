Chuỗi trà sữa Gong Cha được định giá 2 tỷ USD

Chuỗi trà sữa Gong Cha đang thu hút sự quan tâm của hàng loạt quỹ đầu tư lớn trong thương vụ mua bán có thể đạt giá trị tới 2 tỷ USD.

Gong Cha hoạt động bền bỉ, có tệp khách hàng riêng tại thị trường Việt Nam. Ảnh: GCVN.

Theo Reuters, các quỹ đầu tư như Bain Capital và General Atlantic nằm trong số những bên quan tâm tới thương vụ mua lại Gong Cha từ quỹ TA Associates.

Nguồn tin cho biết TA Associates đã thuê JPMorgan điều phối thương vụ và dự kiến nhận các đề nghị mua chính thức vào giữa tháng 6.

Hiện Gong Cha tạo ra hơn 70 triệu USD EBITDA (lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao) mỗi năm. Nếu đạt mức định giá 2 tỷ USD , thương vụ này sẽ tương đương khoảng gần 30 lần EBITDA - mức khá cao trong ngành đồ uống. Tuy nhiên, các bên mua được cho là đang muốn đàm phán ở mức thấp hơn.

TA Associates hiện chưa lên tiếng về thông tin này, trong khi Gong Cha, Bain Capital, General Atlantic và JPMorgan cũng từ chối lên tiếng.

Được thành lập tại Đài Loan (Trung Quốc) năm 2006, Gong Cha hiện là một trong những thương hiệu trà sữa lớn nhất thế giới với gần 2.200 cửa hàng tại 32 thị trường thông qua mô hình tự vận hành và nhượng quyền.

Thương hiệu này kinh doanh các dòng trà sữa, trà trái cây và đồ uống lạnh tại nhiều khu vực như châu Á, Bắc Mỹ, châu Âu và Trung Đông. Năm ngoái, doanh thu của Gong Cha tăng 14%, đạt 217 triệu USD , chủ yếu nhờ tăng trưởng tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

Chuỗi này cũng mở rộng sang các thị trường mới trong năm qua, bao gồm Thái Lan, Colombia và Ecuador. Đồng thời, Gong Cha đã hoàn tất các thương vụ mua lại đối tác nhượng quyền chiến lược tại bờ Đông và bờ Tây nước Mỹ nhằm củng cố hoạt động tại thị trường này.

TA Associates đã đầu tư vào Gong Cha từ năm 2019, trong giai đoạn thị trường trà sữa toàn cầu tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu của nhóm khách hàng trẻ.

Tại Việt Nam, Gong Cha gia nhập thị trường từ năm 2014 và từng là một trong những thương hiệu tiên phong trong làn sóng trà sữa cao cấp châu Á. Chuỗi này hiện có hàng chục cửa hàng tại TP.HCM, Hà Nội cùng nhiều tỉnh, thành lớn, cạnh tranh với các thương hiệu như KOI Thé, Phúc Long hay Tocotoco.

Những năm gần đây, thị trường trà sữa Việt Nam bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt hơn khi nhiều thương hiệu ngoại liên tục mở rộng, trong khi xu hướng tiêu dùng cũng thay đổi theo hướng ưu tiên đồ uống ít đường, nguyên liệu tự nhiên và trải nghiệm tại cửa hàng.