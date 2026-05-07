Chagee nói gì về vụ 'đòi' tên miền ở Việt Nam?

Chuỗi trà sữa Chagee Việt Nam cho biết việc liên hệ với bên đang sử dụng tên miền chagee.vn là nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và tránh gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Hơn 1 năm qua, thương hiệu Chagee liên tục vướng vào các ồn ào tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Chagee.

Chagee Việt Nam vừa có thông báo về vụ việc liên quan đến tên miền chagee.vn đang gây chú ý trên mạng xã hội thời gian gần đây.

Doanh nghiệp cho biết vào đầu năm nay đã phát hiện nhãn hiệu Chagee được sử dụng trên một website liên kết với tên miền chagee.vn mà không có sự cho phép của hãng. Theo chuỗi trà sữa, website này giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến trà - lĩnh vực trùng với nhóm ngành mà thương hiệu đã đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.

Cho rằng việc sử dụng tên miền trên có thể khiến người tiêu dùng nhầm tưởng đây là trang web chính thức của thương hiệu. Chagee khẳng định website chính thức của hãng tại Việt Nam hiện là vn.chagee.com.

Vào tháng 4, chuỗi này đã gửi thư tới bên sử dụng tên miền chagee.vn, đề nghị tự nguyện hủy đăng ký hoặc chuyển giao tên miền và chấm dứt việc sử dụng nhãn hiệu Chagee. Tuy nhiên, đề nghị này đã bị từ chối.

“Đơn vị quản lý tên miền sau đó nhanh chóng có những động thái khiến cho nỗ lực trao đổi mang tính xây dựng của chúng tôi bị diễn giải sai lệch”, doanh nghiệp nêu trong thông báo.

Chagee cho biết việc liên hệ với bên sử dụng tên miền là “nỗ lực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ một cách thiện chí và phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam”, đồng thời cho biết đang tiếp tục xem xét các trao đổi liên quan và sẽ phản hồi qua các kênh phù hợp.

Trong phần thông tin pháp lý, doanh nghiệp cho biết nhãn hiệu Chagee đã được đăng ký và bảo hộ tại Việt Nam theo Hệ thống Madrid với đăng ký quốc tế số 1805363 ngày 12/6/2024, áp dụng cho các nhóm hàng hóa và dịch vụ liên quan đến trà, đồ uống và cửa hàng trà.

Trước đó, vụ tranh chấp tên miền chagee.vn thu hút sự chú ý sau khi Asset Việt Nam - đơn vị đang sở hữu tên miền - công khai thông tin về việc nhận được thư pháp lý từ đại diện Chagee yêu cầu “hoàn trả miễn phí hoặc hủy tên miền trong vòng 10 ngày”.

Theo phía Asset Việt Nam, tên miền chagee.vn từng hết hạn vào cuối năm 2025 và được doanh nghiệp này đăng ký lại vào ngày 4/1/2026 khi ở trạng thái tự do. Đơn vị này cho rằng Chagee đã có thời gian để bảo vệ tài nguyên số của mình tại Việt Nam nhưng không thực hiện.

Asset Việt Nam cũng cho biết sẽ phát triển chagee.vn theo hướng nền tảng giáo dục thuộc hệ sinh thái Course Việt Nam, không hoạt động trong lĩnh vực F&B nhằm tránh nguy cơ gây nhầm lẫn với thương hiệu trà sữa.

Chagee là thương hiệu trà sữa nổi tiếng Trung Quốc nhưng vướng nhiều ồn ào kể từ khi chào sân thị trường Việt Nam.

Hồi tháng 3/2025, Công ty TNHH Chagee Việt Nam cung cấp thông tin đường dẫn đến ứng dụng Chagee hiển thị hình ảnh có "đường chín đoạn (đường lưỡi bò)" phi pháp, vi phạm chủ quyền quốc gia trên trang cộng đồng (fanpage) Facebook “Chagee Vietnam”.

Nhiều người dùng Việt Nam đã bày tỏ phẫn nộ, phản đối, kêu gọi tẩy chay chuỗi trà sữa này.

Chagee sau đó đã gỡ ứng dụng tại Google Play, AppStore, đồng thời chia sẻ trên fanpage chính thức cam kết phát triển lâu dài tại thị trường Việt Nam, đồng thời đảm bảo việc vận hành tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.

Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM sau đó cho biết đã phối hợp với Công an TP.HCM mời đại diện Công ty TNHH Chagee Việt Nam đến làm việc về hành vi cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm chủ quyền quốc gia.

Sau khi làm việc với đại diện thương hiệu, cơ quan quản lý văn hóa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Chagee Việt Nam số tiền 60 triệu đồng vào ngày 26/3. Công ty TNHH Chagee Việt Nam đã chấp hành quyết định xử phạt hành chính nêu trên.