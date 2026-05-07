Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Chagee nói gì về vụ 'đòi' tên miền ở Việt Nam?

  • Thứ năm, 7/5/2026 15:19 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Chuỗi trà sữa Chagee Việt Nam cho biết việc liên hệ với bên đang sử dụng tên miền chagee.vn là nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và tránh gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Hơn 1 năm qua, thương hiệu Chagee liên tục vướng vào các ồn ào tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Chagee.

Chagee Việt Nam vừa có thông báo về vụ việc liên quan đến tên miền chagee.vn đang gây chú ý trên mạng xã hội thời gian gần đây.

Doanh nghiệp cho biết vào đầu năm nay đã phát hiện nhãn hiệu Chagee được sử dụng trên một website liên kết với tên miền chagee.vn mà không có sự cho phép của hãng. Theo chuỗi trà sữa, website này giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến trà - lĩnh vực trùng với nhóm ngành mà thương hiệu đã đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.

Cho rằng việc sử dụng tên miền trên có thể khiến người tiêu dùng nhầm tưởng đây là trang web chính thức của thương hiệu. Chagee khẳng định website chính thức của hãng tại Việt Nam hiện là vn.chagee.com.

Vào tháng 4, chuỗi này đã gửi thư tới bên sử dụng tên miền chagee.vn, đề nghị tự nguyện hủy đăng ký hoặc chuyển giao tên miền và chấm dứt việc sử dụng nhãn hiệu Chagee. Tuy nhiên, đề nghị này đã bị từ chối.

“Đơn vị quản lý tên miền sau đó nhanh chóng có những động thái khiến cho nỗ lực trao đổi mang tính xây dựng của chúng tôi bị diễn giải sai lệch”, doanh nghiệp nêu trong thông báo.

Chagee cho biết việc liên hệ với bên sử dụng tên miền là “nỗ lực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ một cách thiện chí và phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam”, đồng thời cho biết đang tiếp tục xem xét các trao đổi liên quan và sẽ phản hồi qua các kênh phù hợp.

Trong phần thông tin pháp lý, doanh nghiệp cho biết nhãn hiệu Chagee đã được đăng ký và bảo hộ tại Việt Nam theo Hệ thống Madrid với đăng ký quốc tế số 1805363 ngày 12/6/2024, áp dụng cho các nhóm hàng hóa và dịch vụ liên quan đến trà, đồ uống và cửa hàng trà.

Trước đó, vụ tranh chấp tên miền chagee.vn thu hút sự chú ý sau khi Asset Việt Nam - đơn vị đang sở hữu tên miền - công khai thông tin về việc nhận được thư pháp lý từ đại diện Chagee yêu cầu “hoàn trả miễn phí hoặc hủy tên miền trong vòng 10 ngày”.

Theo phía Asset Việt Nam, tên miền chagee.vn từng hết hạn vào cuối năm 2025 và được doanh nghiệp này đăng ký lại vào ngày 4/1/2026 khi ở trạng thái tự do. Đơn vị này cho rằng Chagee đã có thời gian để bảo vệ tài nguyên số của mình tại Việt Nam nhưng không thực hiện.

Asset Việt Nam cũng cho biết sẽ phát triển chagee.vn theo hướng nền tảng giáo dục thuộc hệ sinh thái Course Việt Nam, không hoạt động trong lĩnh vực F&B nhằm tránh nguy cơ gây nhầm lẫn với thương hiệu trà sữa.

Chagee là thương hiệu trà sữa nổi tiếng Trung Quốc nhưng vướng nhiều ồn ào kể từ khi chào sân thị trường Việt Nam.

Hồi tháng 3/2025, Công ty TNHH Chagee Việt Nam cung cấp thông tin đường dẫn đến ứng dụng Chagee hiển thị hình ảnh có "đường chín đoạn (đường lưỡi bò)" phi pháp, vi phạm chủ quyền quốc gia trên trang cộng đồng (fanpage) Facebook “Chagee Vietnam”.

Nhiều người dùng Việt Nam đã bày tỏ phẫn nộ, phản đối, kêu gọi tẩy chay chuỗi trà sữa này.

Chagee sau đó đã gỡ ứng dụng tại Google Play, AppStore, đồng thời chia sẻ trên fanpage chính thức cam kết phát triển lâu dài tại thị trường Việt Nam, đồng thời đảm bảo việc vận hành tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.

Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM sau đó cho biết đã phối hợp với Công an TP.HCM mời đại diện Công ty TNHH Chagee Việt Nam đến làm việc về hành vi cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm chủ quyền quốc gia.

Sau khi làm việc với đại diện thương hiệu, cơ quan quản lý văn hóa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Chagee Việt Nam số tiền 60 triệu đồng vào ngày 26/3. Công ty TNHH Chagee Việt Nam đã chấp hành quyết định xử phạt hành chính nêu trên.

Chagee tiếp tục mở thêm flagship store tại TP.HCM

Chagee vừa khai trương thêm flagship store tại tòa nhà mPlaza (TP.HCM), bên cạnh cửa hàng tương tự trên đường Đồng Khởi.

17:50 20/12/2025

Chagee dự kiến mở 21 cửa hàng tại TP.HCM chỉ trong năm nay

Thương hiệu trà sữa Trung Quốc vừa khai trương cửa hàng thứ 17 tại TP.HCM. Đặc biệt, cửa hàng này được vận hành bởi đội ngũ là người khiếm thính và người điếc.

05:31 28/11/2025

Toan tính của Chagee

Chagee đã "thần tốc" mở mới 5 cửa hàng chỉ trong vòng hơn 1 tháng sau những ồn ào liên quan đến "đường lưỡi bò" tại Việt Nam.

17:28 22/8/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Diệu Thanh

Chagee tên miền chagee.vn trà sữa

    Đọc tiếp

    VN-Index vuot dinh lich su hinh anh

    VN-Index vượt đỉnh lịch sử

    12 phút trước 15:43 7/5/2026

    0

    Chỉ số VN-Index chính thức thiết lập đỉnh lịch sử mới trong phiên 7/5 nhờ lực kéo mạnh từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn bất chấp thị trường vẫn nghiêng về sắc đỏ.

    Gia dau giam ve duoi 28.000 dong/lit hinh anh

    Giá dầu giảm về dưới 28.000 đồng/lít

    45 phút trước 15:09 7/5/2026

    0

    Trong kỳ điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h ngày 23/4, giá dầu diesel giảm 680 đồng/lít về còn 27.490 đồng/lít, trong khi giá xăng RON 95 nhích lên 24.350 đồng/lít.

    Lai vay dang giam, co nen mua nha luc nay? hinh anh

    Lãi vay đang giảm, có nên mua nhà lúc này?

    1 giờ trước 14:50 7/5/2026

    0

    Lãi suất hạ nhiệt mở ra cơ hội tiếp cận nhà đất, nhưng cũng kéo theo rủi ro giá tăng theo thanh khoản. Chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng và tính toán dài hạn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý