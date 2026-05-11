Chuỗi nhà thuốc của Thế Giới Di Động dự báo có lãi từ năm nay

Sau giai đoạn đóng hàng trăm cửa hàng để tái cấu trúc, chuỗi nhà thuốc An Khang của Thế Giới Di Động đã tiến sát điểm hòa vốn và đặt mục tiêu có lãi từ năm 2026.

Thời gian qua Nhà thuốc An Khang đã đóng cửa hàng loạt điểm bán hoạt động kém hiệu quả, qua đó nâng doanh thu bình quân tại các cửa hàng còn lại. Ảnh: MWG.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư mới đây, ông Vũ Đăng Linh - Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) - cho biết chuỗi nhà thuốc An Khang đang tiến sát điểm hòa vốn sau giai đoạn tái cấu trúc mạnh.

Theo ông Linh, chuỗi An Khang cùng Avakids hiện thuộc nhóm "các chuỗi khác", đóng góp khoảng 2,1% tổng doanh thu tập đoàn trong quý I/2026. Tính đến cuối quý I, An Khang đã đạt mức EBIT (lợi nhuận trước lãi vay, thuế) gần hòa vốn.

Theo đó, ban lãnh đạo kỳ vọng năm 2026 sẽ là năm đầu tiên chuỗi dược phẩm này có lãi và bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh hơn.

Để cải thiện hiệu quả kinh doanh, ông Linh cho biết thời gian qua An Khang đã đóng cửa hàng loạt điểm bán hoạt động kém hiệu quả, qua đó nâng doanh thu bình quân tại các cửa hàng còn lại. Đồng thời, chuỗi cũng điều chỉnh danh mục sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu thị trường, thay đổi cách trưng bày để tăng hiệu quả bán hàng và siết chặt chi phí vận hành.

Hiện nay, tại mỗi cửa hàng An Khang, doanh thu từ các sản phẩm thuốc chiếm khoảng 55%, còn lại 45% đến từ các sản phẩm ngoài thuốc.

Dù kết quả kinh doanh đã cải thiện đáng kể, ban lãnh đạo MWG cho biết vẫn duy trì chiến lược mở mới thận trọng thay vì mở rộng ồ ạt như trước. Trong ngắn hạn, doanh nghiệp ưu tiên nâng hiệu quả từng cửa hàng hiện hữu, tăng doanh thu và tối ưu chi phí vận hành. Sau khi đạt trạng thái hòa vốn ổn định, An Khang mới được kỳ vọng tăng tốc mạnh hơn.

Chuỗi nhà thuốc An Khang tiền thân là nhà thuốc Phúc An Khang, được Thế Giới Di Động mua lại từ năm 2017. Tuy nhiên, phải đến năm 2021, doanh nghiệp bán lẻ điện thoại và điện máy lớn nhất cả nước mới bắt đầu dồn lực cho dược phẩm và thực sự tăng tốc từ đầu năm 2022 khi mở đến 340 điểm bán mới chỉ trong nửa năm.

Thời điểm đó, lãnh đạo Thế Giới Di Động tự tin vào khả năng mở rộng của An Khang khi đặt mục tiêu đạt 800 cửa hàng vào cuối năm 2022 và 2.000 cửa hàng vào cuối năm 2023.

Tuy nhiên, kế hoạch này không thuận lợi như mong đợi. Đến cuối năm 2023, chuỗi nhà thuốc An Khang chỉ tăng thêm 27 cửa hàng so với đầu năm, đạt 527 điểm bán. Mặt khác, doanh thu bình quân hàng tháng mỗi cửa hàng đã được cải thiện từ mức 280 triệu đồng hồi đầu năm 2023 lên 450 triệu đồng vào cuối năm.

Do nhiều nhà thuốc hoạt động kém hiệu quả, MWG buộc phải thu hẹp hệ thống trong năm 2024. Đến cuối năm, số lượng cửa hàng giảm còn 326 điểm bán. Sau giai đoạn tái cơ cấu, doanh nghiệp bắt đầu tìm được công thức vận hành phù hợp hơn và quay lại mở rộng có chọn lọc trong năm 2025. Tính đến cuối quý I/2026, chuỗi đã tăng lên 409 cửa hàng.

SỐ LƯỢNG CỬA HÀNG AN KHANG QUA CÁC NĂM

Nhãn 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 T3/2026 Nhà thuốc An Khang hoạt động cửa hàng 7 17 68 178 500 527 326 382 409

Năm 2025, An Khang ghi nhận doanh thu khoảng 2.200 tỷ đồng . Doanh thu bình quân đạt khoảng 550 triệu đồng mỗi cửa hàng mỗi tháng, tăng 17% so với năm trước đó. Theo ban lãnh đạo MWG, đây là tín hiệu cho thấy năng lực khai thác doanh thu trên từng điểm bán đã được cải thiện rõ rệt.

Trong báo cáo công bố cuối tháng 3, nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự báo doanh thu chuỗi An Khang năm nay có thể đạt 2.632 tỷ đồng , tăng hơn 19% so với năm ngoái và tiếp tục tăng lên gần 3.000 tỷ đồng vào năm 2027.

VDSC cho rằng An Khang sẽ tiếp tục duy trì chiến lược mở mới thận trọng, khoảng 30 cửa hàng mỗi năm, đồng thời tập trung nâng doanh thu trên từng cửa hàng để đạt điểm hòa vốn ở mức 500-600 triệu đồng/tháng/cửa hàng.

Theo đơn vị phân tích này, thị phần của An Khang có thể tăng thêm khoảng 0,1 điểm % mỗi năm trong hai năm tới, lên khoảng 1,7%, chủ yếu nhờ giành thị phần từ các nhà thuốc truyền thống. Hiện thị trường bán lẻ dược phẩm vẫn còn phân mảnh, trong khi chuỗi dẫn đầu là Long Châu mới nắm khoảng 20-25% thị phần.