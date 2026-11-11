Chuỗi KFC, Pizza Hut tại Việt Nam sắp đổi chủ?

Uni-President Enterprises đang đàm phán mua lại Jardine Restaurant Group, đơn vị vận hành khoảng 1.000 cửa hàng KFC và Pizza Hut tại 5 thị trường châu Á, bao gồm Việt Nam.

Tại Việt Nam, JRG có mối liên hệ trực tiếp với hai thương hiệu thức ăn nhanh lớn là Pizza Hut và KFC. Ảnh: KFC.

Tập đoàn thực phẩm Đài Loan (Trung Quốc) Uni-President Enterprises đang đàm phán ở giai đoạn nâng cao để mua lại Jardine Restaurant Group (JRG), doanh nghiệp thuộc Jardine Matheson đang vận hành các chuỗi KFC và Pizza Hut tại một số thị trường châu Á, bao gồm Việt Nam, theo Reuters.

Thương vụ có thể định giá JRG khoảng 400 triệu USD . Hai nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết thỏa thuận có khả năng đạt được trước cuối năm nay, dù các điều khoản chưa được hoàn tất và vẫn còn những yếu tố chưa chắc chắn.

Hồi tháng 5, Reuters từng đưa tin Carlyle Group và Yum China cũng nằm trong nhóm các nhà đầu tư bày tỏ quan tâm đến hoạt động kinh doanh này.

Đại diện Jardine Matheson hiện từ chối bình luận về thông tin trên. JRG chuyển các câu hỏi của Reuters đến công ty mẹ, trong khi Uni-President chưa phản hồi.

Có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc), JRG hiện vận hành khoảng 1.000 nhà hàng KFC và Pizza Hut, sử dụng khoảng 25.000 nhân viên tại Hong Kong, Macau, Myanmar, Đài Loan và Việt Nam. Tập đoàn này cũng sở hữu PHD, chuỗi pizza chuyên phục vụ mang đi tại Hong Kong.

Theo Reuters, hoạt động kinh doanh của JRG tạo ra khoảng 35- 40 triệu USD lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA) mỗi năm.

Tại Việt Nam, JRG có mối liên hệ trực tiếp với hai thương hiệu thức ăn nhanh lớn là Pizza Hut và KFC, song tỷ lệ sở hữu tại mỗi doanh nghiệp không giống nhau.

Theo thông tin công bố trên website JRG, doanh nghiệp bắt đầu mua 25% hoạt động Pizza Hut Việt Nam từ năm 2005, trước khi nâng tỷ lệ sở hữu lên 100% vào năm 2011. Đơn vị vận hành thương hiệu này tại Việt Nam là Pizza Vietnam Limited, doanh nghiệp được Hong Kong Business Association Vietnam ghi nhận thuộc sở hữu hoàn toàn của JRG và có quyền phát triển, vận hành các nhà hàng Pizza Hut cùng mô hình Pizza Hut Delivery tại thị trường trong nước.

Trong khi đó, với KFC Việt Nam, JRG cho biết đã mua 25% hoạt động kinh doanh của chuỗi này vào năm 2011. Theo Hong Kong Business Association Vietnam, Công ty Liên doanh TNHH KFC Việt Nam là đơn vị vận hành thương hiệu tại thị trường trong nước, trong đó Jardine Pacific nắm 25% vốn.

Như vậy, nếu thương vụ chuyển nhượng JRG được hoàn tất, hoạt động kinh doanh Pizza Hut Việt Nam có thể nằm trong phạm vi thay đổi quyền sở hữu trực tiếp. Với KFC Việt Nam, phần lợi ích của Jardine tại doanh nghiệp cũng là yếu tố đáng chú ý, dù không đồng nghĩa toàn bộ chuỗi nhà hàng sẽ được chuyển nhượng.

JRG được thành lập năm 1973, ban đầu tập trung phát triển thương hiệu Pizza Hut tại châu Á, sau đó mở rộng danh mục với KFC và PHD. Doanh nghiệp hiện là thành viên của Jardine Matheson Group.

Về phía bên mua tiềm năng, Uni-President Enterprises là tập đoàn Đài Loan (Trung Quốc) hoạt động trong nhiều lĩnh vực, gồm sản xuất thực phẩm, bán lẻ, phân phối, logistics, bao bì, dịch vụ giải trí và đầu tư.

Theo báo cáo thường niên năm 2025, tập đoàn này có hoạt động kinh doanh trải rộng trên nhiều lĩnh vực tiêu dùng. Uni-President cũng là đơn vị vận hành hệ thống cửa hàng tiện lợi 7-Eleven tại Đài Loan và tham gia kinh doanh chuỗi cà phê President Starbucks Coffee.

Việc đàm phán mua JRG nằm trong bối cảnh Jardine Matheson đang điều chỉnh danh mục đầu tư, hướng nguồn lực vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi. Trước đó, tập đoàn đã đưa Mandarin Oriental trở thành công ty tư nhân và lên kế hoạch bán một số hoạt động kinh doanh đại lý ôtô tại Đông Nam Á.

Nếu thành công, thương vụ sẽ giúp Uni-President mở rộng đáng kể sự hiện diện trong lĩnh vực nhà hàng thức ăn nhanh tại châu Á, đồng thời bổ sung các thương hiệu quốc tế có độ nhận diện cao vào hệ sinh thái kinh doanh của tập đoàn.